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Чотирьох чоловіків з гумовим човном затримано на березі Тиси, - ДПСУ. ФОТО

Чотирьох чоловіків, які збиралися перепливати Тису, затримали на Закарпатті прикордонники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Затримання ухилянтів на Закарпатті

Реалізуючи надану оперативну інформацію, наряд прикордонної служби помітив невідомих осіб, які швидко рухались у бік держкордону. Чоловіки несли гумовий човен з рятувальними жилетами. Їх своїм підопічним завчасно заховали у хащах організатори незаконної подорожі.

Також дивіться: Дві групи порушників кордону, одній з яких допомагали підлітки, планували перетнути Тису на гумових човнах, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За 350 метрів до кордону прикордонники зупинили чоловіків. Один із порушників так поспішав, що загубив кросівок. Затримані виявилися жителями Київщини, Запоріжжя, Кіровоградщини та Львівщини.

Затримання ухилянтів на Закарпатті

За свій "вояж" один із затриманих віддав 6 тисяч доларів, ще троє по 5 тисяч доларів.

Також читайте: 17 чоловіків затримано на кордоні з Угорщиною: за "пригодницький тур" заплатили від $3 до 12 тис., - прикордонники. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6130) мобілізація (3114) ухилянти (991) Закарпатська область (2075)


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Топ коментарі
+5
дєсантники чи морпєхі?
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03.07.2024 23:20 Відповісти
+3
Підводники..човен замалий якось на чотирьох))
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03.07.2024 23:29 Відповісти
+2
На Кринки відправляйте. Хай хоч боєзапас підвозять човнами. Вже навчені.
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03.07.2024 23:40 Відповісти
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дєсантники чи морпєхі?
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03.07.2024 23:20 Відповісти
Підводники..човен замалий якось на чотирьох))
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03.07.2024 23:29 Відповісти
через човник і попалились. Тому треба надувними індівідуальними качечками користуватись. А так місцевий стартапер знов цей човник продасть наступній четвірці довбойобів за тіж десять тисяч доларів.
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03.07.2024 23:47 Відповісти
Колись дуже давно була реклама автомобілю щось типу Daewoo Matiz, у який залазили здоровезні сумоїсти. Типу-місця вистачить усім. Певно, і тут ділки рекламують свої човники на веслах на двох як швидкісні моторні човни на 6-10 осіб.
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04.07.2024 00:27 Відповісти
Пєші ісьчйо.
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03.07.2024 23:42 Відповісти
Переключи перекладач на standart mode.
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04.07.2024 00:05 Відповісти
На Кринки відправляйте. Хай хоч боєзапас підвозять човнами. Вже навчені.
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03.07.2024 23:40 Відповісти
Ну так, повезуть зразу кацапам, ще й в полон здадуться.
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03.07.2024 23:44 Відповісти
У кожного на попереку пояс ,,шахеда,, з дистанційним керуванням. Хай здаються.
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03.07.2024 23:50 Відповісти
Ще трохи,і поб'ють рекорд,в порівнянні з втікачами з Африки до Лампедузи))
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03.07.2024 23:41 Відповісти
В Тріполі, Лівія,бачив як невдах, не діставшив Лампедузи та повернутих до африканських берегів миють на вулиці з пожарних шлангів під охороною автоматчиків. Навіть запитав у колеги навіщо миють. Він відповів, а як ти вважаєш, коли люди декілька днів у неприспособлених плавзасобах перебувають, то як їх до цивілізації повертати непомивши?
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04.07.2024 00:01 Відповісти
Гумові човни у гумових виробах.
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04.07.2024 04:50 Відповісти
Погранців на західному кордоні вже в рази більше ніж на східному..не кажу вже про забезпечення
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04.07.2024 06:00 Відповісти
Цікаво спостерігати за тим, як стрімко піднімається добробут мешканців Закарпаття
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04.07.2024 06:54 Відповісти
Здається, погранци пайку ділять не зовсім порівну...
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04.07.2024 08:13 Відповісти
 
 