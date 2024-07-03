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Чотирьох чоловіків з гумовим човном затримано на березі Тиси, - ДПСУ. ФОТО
Чотирьох чоловіків, які збиралися перепливати Тису, затримали на Закарпатті прикордонники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Реалізуючи надану оперативну інформацію, наряд прикордонної служби помітив невідомих осіб, які швидко рухались у бік держкордону. Чоловіки несли гумовий човен з рятувальними жилетами. Їх своїм підопічним завчасно заховали у хащах організатори незаконної подорожі.
За 350 метрів до кордону прикордонники зупинили чоловіків. Один із порушників так поспішав, що загубив кросівок. Затримані виявилися жителями Київщини, Запоріжжя, Кіровоградщини та Львівщини.
За свій "вояж" один із затриманих віддав 6 тисяч доларів, ще троє по 5 тисяч доларів.
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