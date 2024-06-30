17 чоловіків затримано на кордоні з Угорщиною: за "пригодницький тур" заплатили від $3 до 12 тис., - прикордонники. ВІДЕО+ФОТО
Прикордонники Мукачівського загону зупинили 17 чоловіків на кордоні з Угорщиною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Як зазначається, під час прихованого патрулювання кордону прикордонний наряд відділу "Лужанка" помітив мікроавтобус "Фольксваген", який прямував до кордону.
"На затримання транспортного засобу висунулася група реагування. За 200 метрів до держрубежу авто зупинили. У ньому перебували 17 чоловіків із семи областей України - Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської. Усі вони були об’єднані однією метою - незаконно потрапити в Угорщину. За послуги переправників, які обіцяли учасникам "пригодницького туру" успішний перетин кордону, кожен з чоловіків мав віддати від 3 до 12 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.
Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адмінправопорушення затриманих доставили до прикордонного підрозділу.
Наразі співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського загону встановлюють коло усіх причетних до організації протиправної діяльності осіб.
Щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.
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Правильно, що більше в наявності квадратних метрів, гектарів і доходів, то ближче до лінії фронту. У тих, хто по мінімуму, - у тилу і ротах охорони.
А хто взагалі на орендованій квартирі і від зарплати до зарплати, тих у ТЦК і нехай з автоматом усіх, хто на мерсах і лексусах на дорогах виловлюють і відправляють на передову залежно від доходів...
Те, що Європа по добру душевну прийняла біженців і платить мінімалку - а ось це фанатки бубочки в його досягнення записують
Передача - "Ці кумедні звірятка"
Тут також, ми знаємо за новинами, коли раз-два на тиждень спіймали бусик, але не знаємо ж, хто поїхав і скільки разів поспіль. Беруть сумніви, що ті пацієнти настільки дебіли, що віддали пів-квартири взагалі лівому фраєру з бусиком
Дурнів наїбали
Без грошей лохи лишились
І під суд попали ...
А у нас до 27 років пивасик глушать, у тилу і ротах охорони - все жлобство, яке має родичів, зв'язки або заплатило. Купа з бронею, довідками або їм просто пох. А на передову від 40 і до 60 з вулиць хапають
Це і є прикладом непокарання таких, як зеленський, ухилянтів!!
А воно, чомусь, себе вважає найвеличнішим СРАТЬєхам, сидячи на своїй дупі у ставці… Лобика морщить і гундосить щось, дивлячись на ЗМІНИ в картах, захопленої рашистами території України, за час з 2019 року!!!
Так і проходить його мавпування образів, як на сцені приблуд95, то Черчеля, а то уже і Чаушеску … Оманський, ним задоволений, покірний та заляканий..
Слава Україні!!
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Тарифи в 4 рази відрізняються, при цьому їдуть однією групою в одному бусику...
І так нагло прямо до кордону їхати - це означає, що з прикордонниками вже все домовлено і просто не в ту зміну потрапили або комісія приїхала. Або також - із прикордонниками вже все домовлено, домовляються де зустрічати і здають пацієнтів.
А називати останніх "уклоністами" може лише кончена тварюка. Тобі нагадати скільки партійців ЄС загинуло на фронті? Куди там тим "слугам" де через рило колаборант та підкацапник.
Самі сіли в бусик за 12 тис$.
За свої ж величезні кошти зробили собі бусифікацію.
до мікроавтобусу "Фольксваген" та "пригодницького туру" -
лише одна галочка в бюлетені.
За попытку бежать из рая, в котором с 18 до 25 невозможно пересечь границу по половому признаку))(
От такі справи.