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17 чоловіків затримано на кордоні з Угорщиною: за "пригодницький тур" заплатили від $3 до 12 тис., - прикордонники. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники Мукачівського загону зупинили 17 чоловіків на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як зазначається, під час прихованого патрулювання кордону прикордонний наряд відділу "Лужанка" помітив мікроавтобус "Фольксваген", який прямував до кордону.

"На затримання транспортного засобу висунулася група реагування. За 200 метрів до держрубежу авто зупинили. У ньому перебували 17 чоловіків із семи областей України - Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської. Усі вони були об’єднані однією метою - незаконно потрапити в Угорщину. За послуги переправників, які обіцяли учасникам "пригодницького туру" успішний перетин кордону, кожен з чоловіків мав віддати від 3 до 12 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті затримали переправницю із п’ятьма "клієнтами": Чоловіки заплатили за обіцяний безперешкодний перетин по $7-12 тис., - Держприкордонслужба. ФОТО

затримання ухилянтів біля Угорщини

Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адмінправопорушення затриманих доставили до прикордонного підрозділу.

Наразі співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського загону встановлюють коло усіх причетних до організації протиправної діяльності осіб.

Щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) кордон (4815) ухилянти (986)


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Топ коментарі
+38
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30.06.2024 11:19
+38
Я помітив, що на цензорі такі коментарі пише певна категорія людей під назвою «вагітні-пенсіонери-інваліди», які не підлягають мобілізації, але при цьому дуже агресивні і «щирі» патріоти, які би будь кого в окоп чи навіть на вірну смерть відправили, але вони самі при цьому мають залишатись вдома на дивані..
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30.06.2024 11:42
+31
Між "Безвізом" (в умовах воєнного стану!) та "Безвиїздом" всього 6 років і галочка в бюлетені за лідора.
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30.06.2024 11:36
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30.06.2024 11:19 Відповісти
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30.06.2024 12:53 Відповісти
потрібно вже давно ввести кримінальну відповідальність за не законний перетинин кордону! на фронт бугаїв! не хай захищають свою землю- майно та сім"ї"
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30.06.2024 11:29 Відповісти
маєте бажання підТатаровим броньованим поліцаям, суддям та прокурорам, надати ще більше повноважень?
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30.06.2024 11:33 Відповісти
Я помітив, що на цензорі такі коментарі пише певна категорія людей під назвою «вагітні-пенсіонери-інваліди», які не підлягають мобілізації, але при цьому дуже агресивні і «щирі» патріоти, які би будь кого в окоп чи навіть на вірну смерть відправили, але вони самі при цьому мають залишатись вдома на дивані..
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30.06.2024 11:42 Відповісти
Ще тиловики, тцкашники, всякі барбершопні воїни, які на передовій були кілька днів пофоткатися з автоматом і посвідчення учасника бойових дій отримати. Що далі від фронту, то більше пафосу і життєвих повчань. А після війни і взагалі розповідатимуть як танки пачками з маузера збивали
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30.06.2024 12:30 Відповісти
Тільки ти чомусь не помітив, їблане сцикливий, що таку думку підтримують бійці у шанцях, в яких нема часу копирсатися у твоїх диванних шмарклях.
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30.06.2024 13:06 Відповісти
а таку категорію як ви потрібно втягнути в платтячко та косички заплисти! здоровенні молоді бугаї втікають зі своєї воюючої країни ! це для таких манкуртів норма?а головне потім ті тварини що відмовились захищати Україну будуть використовувати за кордоном паспорт країни на яку їй наплювати! отримувати допомогу- безкоштовне житло і жиру!вати
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30.06.2024 13:50 Відповісти
Так і є. Зараз найбільші патріот ті, хто в окопи не полізе.
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30.06.2024 13:58 Відповісти
на фронт бугаїв! не хай захищають свою землю- майно
=====

Правильно, що більше в наявності квадратних метрів, гектарів і доходів, то ближче до лінії фронту. У тих, хто по мінімуму, - у тилу і ротах охорони.
А хто взагалі на орендованій квартирі і від зарплати до зарплати, тих у ТЦК і нехай з автоматом усіх, хто на мерсах і лексусах на дорогах виловлюють і відправляють на передову залежно від доходів...
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30.06.2024 12:22 Відповісти
Люди тікають на волю, відкрийте кордони і не буде такого. І відповім наперед так, я ухилянт, бо землі в мене не має, моя домівка розкрадена, затоплена, зруйнована, моя рідня в безпеці, а воювать за заводи , пароходи олігархів якось тупо.
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30.06.2024 13:46 Відповісти
а по якому паспррту ви жируєте в Європі! Україна вам нічого не винна але всі бонуси від громадянства України ви залюбки приймаєте!залишайте свою родину в безпеці і йдіть воювати за паспрт країни завдяки якому ви паразитуєте в Європі! вас прийнялаЄвропа як біженця з України - а не як ссикуняки в платячку!
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30.06.2024 13:53 Відповісти
В якій бригаді Віталій воює?
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30.06.2024 13:59 Відповісти
Схоже його заздрість роздирає, що хтось на волі, а не в зе-гулаз як він.
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30.06.2024 15:08 Відповісти
Швидше вертухай в гулазі.
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30.06.2024 15:11 Відповісти
*зе-гулазі
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30.06.2024 15:18 Відповісти
Те що просрали оборону, розікрали гроші на озброєннях і сам наступ - це кацапи винні, це не ми
Те, що Європа по добру душевну прийняла біженців і платить мінімалку - а ось це фанатки бубочки в його досягнення записують

Передача - "Ці кумедні звірятка"
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30.06.2024 20:20 Відповісти
Яке майно має людина з Закарпаття на Донбасі чи на Харківщині? Нехай повертають додому тих бугаїв, які потікали з Харкова, Херсону, Донецька, через росію і білорусь в Польщу. І нехай вони їдуть і захищають свої домівки. А то таке враження, що ціль знищити чоловіче населення центральної та західної України.
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30.06.2024 15:11 Відповісти
Тепер аони такі самі поляки як і ви. Повертатись до зндр ніхто не буде.
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30.06.2024 15:58 Відповісти
Віталька так вони ще не перетнули кордон, правопорушення не відбулося. Так можна і вас привести до кримінальної відповідаьності деб вине були
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01.07.2024 11:37 Відповісти
Без лоха и жизнь плоха …. лох не мамонт… від 3 до 12000$ … йойки майойки…
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30.06.2024 11:33 Відповісти
Є таке, це ж прописна істина, що така масова «схема» не може працювати. А на неї стільки ведуться.
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30.06.2024 11:36 Відповісти
Куй, його знає, є таке поняття "помилка того, хто вижив", тобто коли за відомими фактами намагаються створити загальну картину і не враховують, що невідомі факти якраз можуть і складати основу.

Тут також, ми знаємо за новинами, коли раз-два на тиждень спіймали бусик, але не знаємо ж, хто поїхав і скільки разів поспіль. Беруть сумніви, що ті пацієнти настільки дебіли, що віддали пів-квартири взагалі лівому фраєру з бусиком
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30.06.2024 12:25 Відповісти
Настільки. А з чого ви взяли, що фраєр лівий? Він на погранців працює
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30.06.2024 12:53 Відповісти
А звідки тоді в ЄС вже два мільйона українських чоловіків, якщо схеми не працюють
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30.06.2024 15:38 Відповісти
виїхали за працюючими схемами , цим схемам прикордонники честь віддають щоб самим долю ухилянтів не повторити.
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30.06.2024 18:06 Відповісти
На 12 тисяч баксів
Дурнів наїбали
Без грошей лохи лишились
І під суд попали ...
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30.06.2024 11:35 Відповісти
Ну не суд , а адмінка , так собі , судець (( Щодо суми .... жаба задавила що у самого 12 к зелені немає ? ((
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30.06.2024 18:08 Відповісти
Між "Безвізом" (в умовах воєнного стану!) та "Безвиїздом" всього 6 років і галочка в бюлетені за лідора.
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30.06.2024 11:36 Відповісти
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30.06.2024 12:52 Відповісти
Дегенерати ну в Франції в першу світову за таке розстрілювали, якщо що
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30.06.2024 11:43 Відповісти
Угу, перша світова і призивали всіх із 20 до 48 років. Хто старший - мобілізовані для охорони і допоміжних завдань.
А у нас до 27 років пивасик глушать, у тилу і ротах охорони - все жлобство, яке має родичів, зв'язки або заплатило. Купа з бронею, довідками або їм просто пох. А на передову від 40 і до 60 з вулиць хапають
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30.06.2024 12:03 Відповісти
до 25 уже. Скоро будет и до 18, надеюсь.
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30.06.2024 13:00 Відповісти
Тобі 24 , ніяк не дочекаєшся ?((
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30.06.2024 18:10 Відповісти
Залізно-іржавий занавіс... Але не до того ( світло вже тю-тю ))). Хоча може це і добре навіть. По чотири години без телемарафону! Так і в голові може розвиднітись!
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30.06.2024 11:46 Відповісти
Ці особи, без роду і племені, пішли шляхом зеленського-ухилянта!!
Це і є прикладом непокарання таких, як зеленський, ухилянтів!!
А воно, чомусь, себе вважає найвеличнішим СРАТЬєхам, сидячи на своїй дупі у ставці… Лобика морщить і гундосить щось, дивлячись на ЗМІНИ в картах, захопленої рашистами території України, за час з 2019 року!!!
Так і проходить його мавпування образів, як на сцені приблуд95, то Черчеля, а то уже і Чаушеску … Оманський, ним задоволений, покірний та заляканий..
Слава Україні!!
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30.06.2024 11:48 Відповісти
А в правовому полі чиновники не хочуть працювати.Забезпечувати вояк так і не збираються.До чого довели людей,та й війна почалась через чиновників,все розікрали,продали,нажилися,а тепер проста людина повинна за їх добробут щей воювати.Не було правди,немає і не буде,хто жив добре колись і тепер живе
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30.06.2024 11:50 Відповісти
А що, знаходитися за двісті метрів від кордону це вже злочин?
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30.06.2024 11:50 Відповісти
Швидше адміністративка
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30.06.2024 14:01 Відповісти
Имею подозрение что эти лоховские турпоходы сами погранцы и устраивают.
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30.06.2024 11:52 Відповісти
до речі не погана ідея для тцкашників.
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30.06.2024 11:56 Відповісти
Ці люди викликають повагу,оскільки вони спробували щось змінити в своєму житті.Набагато гірше сидіти тихо і спостерігати,як влада їбе зі всіх сторін і звинувачувати цих людей.
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30.06.2024 11:54 Відповісти
😂 … вони викликають сміх… хочеш щось змінити - йди на підприємство і працюй, якщо шарів нема домівку захищати…
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30.06.2024 13:25 Відповісти
кожен з чоловіків мав віддати від 3 до 12 тисяч доларів США
========

Тарифи в 4 рази відрізняються, при цьому їдуть однією групою в одному бусику...

І так нагло прямо до кордону їхати - це означає, що з прикордонниками вже все домовлено і просто не в ту зміну потрапили або комісія приїхала. Або також - із прикордонниками вже все домовлено, домовляються де зустрічати і здають пацієнтів.
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30.06.2024 11:55 Відповісти
А тих,кому віддали гроші затримали?А що з грошима: на лапу чи на дрони?
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30.06.2024 11:56 Відповісти
За ці гроші 150 діагнозів напишуть, та й непридатним станешь. Не, по телеграмах дебіли гроші пхають, а їх самі ж провідники й здають, частку сбу віддають))) потім нових дурнів шукають
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30.06.2024 11:57 Відповісти
Я не вврю в ці байки про 12000
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30.06.2024 11:58 Відповісти
правильно робиш , такі повідомлення для "читунів " цензора 60+ , їх пре від власного героїзму і від радощі що десь існують гіпотетичні дурні , що ніби від них самих дурніші . Іще пару років тому коментарі на Цензорі були більш адекватними , чи то зевладарювання так на людей впливає , чи Ель-Ніньйо ......
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30.06.2024 18:17 Відповісти
А кажуть у людей грошей нема. Бакси кидають праворуч і ліворуч.)
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30.06.2024 12:10 Відповісти
Серед зеботів немає уклоністів?
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30.06.2024 12:20 Відповісти
Серед них одні пєд@р@сі , навіть на уклоністів не тягнуть , щвидше швальо-злодюжки .
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30.06.2024 18:19 Відповісти
Якби ти, гімно чорнороте, та подібні до тебе дебіли слухали порохоботів, то війни великої не було б.
А називати останніх "уклоністами" може лише кончена тварюка. Тобі нагадати скільки партійців ЄС загинуло на фронті? Куди там тим "слугам" де через рило колаборант та підкацапник.
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30.06.2024 12:52 Відповісти
Бідні наївні люди.

Самі сіли в бусик за 12 тис$.

За свої ж величезні кошти зробили собі бусифікацію.
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30.06.2024 12:12 Відповісти
Може то буси тцк перейшли на госпрозрахунок, довозять до кордону за гроші, здають прикордонникам ті оформлюють, грузять знову до буса і в тцк на ввк?
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30.06.2024 12:24 Відповісти
Ухилянти заметушилися шиплять вже й Зеленський їм не такий не дає втікти чк мирно було то лізло усяке різне в Україну а як на захист то хай інші йдуть
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30.06.2024 12:25 Відповісти
Від безвізу та вечірньої кави в Відні
до мікроавтобусу "Фольксваген" та "пригодницького туру" -
лише одна галочка в бюлетені.
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30.06.2024 12:28 Відповісти
Вы бы почитали комменты там где в основном молодежь, здесь большинство патриоты.
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30.06.2024 12:54 Відповісти
Але ти вперто примушуєш себе читати, хоч і гидко
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30.06.2024 12:58 Відповісти
Рівність всіх,без винятку, перед Законом - ніхто би не втікав.
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30.06.2024 12:45 Відповісти
І в той самий час ці ж самі "прикордонники" іншим чоловікам які заплатили по 10 000$ у домовлений термін вимикають сигналізацію на кордоні - нічого особистого тільки "бізнес" і "конкуренція"!
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30.06.2024 12:55 Відповісти
за "приключенческий тур"...
За попытку бежать из рая, в котором с 18 до 25 невозможно пересечь границу по половому признаку))(
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30.06.2024 13:09 Відповісти
Знайомий прикордонник казав, що тількі на ділянці його відповідальності, інколи до 140 осіб за день пробують втекти, і ловлять дуже не багатьох. Загін 8 людей ловить Їх, стріляти можна тількі у повітря.

От такі справи.
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30.06.2024 13:18 Відповісти
17 штук спіймали - місячну норму виконали. Решта 4183 підуть на карман
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30.06.2024 16:02 Відповісти
Фигассе разброс, от 3 до 12к. Как цену назначают то?
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30.06.2024 13:25 Відповісти
Теж здивувала така несправедлива тарифікація. Навіть в цьому нема рівності громадян.
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30.06.2024 14:04 Відповісти
На фестиваль чардаша прямували. Чи бограча?
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30.06.2024 13:52 Відповісти
Це поки що... А що робитимете, коли попруть тисячами і навіть нікому не платитимуть ?!
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30.06.2024 14:01 Відповісти
Ще трохи і Північна Корея буде здаватись будинком відпочинку...
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30.06.2024 14:05 Відповісти
Ну для кацапів вона вже ним стала , своїх вишкребків туди на відпочинок відправляють.
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30.06.2024 18:21 Відповісти
который раз уже ловят пачками. хороший бизьнес для погранцов, сами завлекаем, сами ловим, и бабло и орден. (предположительно)
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01.07.2024 03:45 Відповісти
 
 