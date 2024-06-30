17 чоловіків затримано на кордоні з Угорщиною: за "пригодницький тур" заплатили від $3 до 12 тис., - прикордонники. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники Мукачівського загону зупинили 17 чоловіків на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як зазначається, під час прихованого патрулювання кордону прикордонний наряд відділу "Лужанка" помітив мікроавтобус "Фольксваген", який прямував до кордону.

"На затримання транспортного засобу висунулася група реагування. За 200 метрів до держрубежу авто зупинили. У ньому перебували 17 чоловіків із семи областей України - Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської. Усі вони були об’єднані однією метою - незаконно потрапити в Угорщину. За послуги переправників, які обіцяли учасникам "пригодницького туру" успішний перетин кордону, кожен з чоловіків мав віддати від 3 до 12 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.

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Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адмінправопорушення затриманих доставили до прикордонного підрозділу.

Наразі співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського загону встановлюють коло усіх причетних до організації протиправної діяльності осіб.

Щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.