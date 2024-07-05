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Новини Війна
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ОККО і "Повернись живим" завершили проєкт "ОКО за ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів". Останні 50 гранатометів на фронті

Новини компаній

Мережа ОККО та фонд "Повернись живим" завершили передачу зброї, яка була придбана для підрозділів територіальної оборони завдяки ініціативі "ОКО за ОКО 2.Озброїмо ТрО до зубів".

Про це повідомляється на сайті ОККО.

Останню партію у кількості 50 автоматичних гранатометів калібру 40 мм отримали у своє розпорядження 8 бригад ТрО, які ведуть бойові дії на різних ділянках фронту. А саме: 103-тя, 105-та, 108-ма, 109-та, 116-та, 117-та, 121-ша та 122-га.

ОККО передало бригадам ТрО гранатомети

Перші 50 гранатометів бійцям тероборони було передано ще торік. Крім того, їм передали й 300 мінометів та 200 кулеметів. Загалом у рамках ініціативи закуплено 600 одиниць зброї на 400 мільйонів гривень. Сьогодні уся вона вже працює на передовій.

"31 бригада ТрО захищає сьогодні Україну. Придбана нами зброя дісталася кожній з них. Ми дякуємо хлопцям за мужність і якнайшвидше чекаємо їх із перемогою. А до того часу продовжуємо щоденно допомагати ЗСУ. Зараз спільно з нашими клієнтами та фондом "Повернись живим" ми підходимо до екватору вже третьої хвилі ОКО за ОКО. Нині працюємо всі разом задля підтримки ДШВ. І кожен водій, який заправляється на АЗК нашої мережі пальним Pulls, автоматично долучається до підсилення наших захисників озброєнням і технікою", - каже Василь Дмитрів, віцепрезидент з маркетингу ОККО.

ОККО передало бригадам ТрО гранатомети

"Гранатомети ефективно підходять, як для оборони, так і для наступу. Це хороша, надійна, перевірена часом зброя. Їх можна встановлювати на бронетехніку, пікапи або безпосередньо в окопі й працювати по ворогу з переднього краю. Гранатомети, кулемети та міномети — постійна потреба у всіх родах і видах військ, бо їх часто втрачають в умовах активних бойових дій. Тож фонд за підтримки бізнесу та людей купує зброю та підсилює сили оборони", — говорить заступник директора фонду "Повернись живим" Олег Карпенко.

Від початку повномасштабної війни мережа ОККО перерахувала уже понад 1,8 мільярда гривень на підтримку ЗСУ та гуманітарні потреби українців. Забезпечення захисників України зброєю і технікою є фокусним напрямком для компанії, тож на це спрямовується більшість коштів. Зараз у рамках ініціативи ОКО за ОКО 3 компанія разом із фондом акумулює кошти на 10 комплексів розвідки та знищення Пульстрон загальною вартістю 500 мільйонів гривень для десантно-штурмових військ.

Автор: 

благодійність (575) допомога (8449) ОККО (73) тероборона (386)


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Единственная заправка которая честно платит налоги, я раньше заправлялся на КЛО, теперь только на ОККО.
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05.07.2024 18:35 Відповісти
Мало коментів, отже, це не він.). Дякуємо Вам за допомогу!
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05.07.2024 18:36 Відповісти
конечно не Ваш Зе
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05.07.2024 18:59 Відповісти
ОККО щира вдячність за допомогу ЗСУ-не зупиняйтесь...
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05.07.2024 19:01 Відповісти
А де урочисте відео передачі тих самих гранатометів . Ви що встидаєтесь чи скромні такі ?
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05.07.2024 22:20 Відповісти
 
 