ОККО и "Повернись живим" завершили проект "ОКО за ОКО 2. Вооружим ТРО до зубов". Последние 50 гранатометов на фронте

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Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" завершили передачу оружия, которое было приобретено для подразделений территориальной обороны благодаря инициативе "ОКО за ОКО 2. Вооружим ТРО до зубов".

Об этом сообщается на сайте ОККО.

Последнюю партию в количестве 50 автоматических гранатометов калибра 40 мм получили в свое распоряжение 8 бригад ТрО, которые ведут боевые действия на разных участках фронта. А именно: 103-я, 105-я, 108-я, 109-я, 116-я, 117-я, 121-я и 122-я.

Первые 50 гранатометов бойцам теробороны были переданы еще в прошлом году. Кроме того, им передали и 300 минометов и 200 пулеметов. Всего в рамках инициативы закуплено 600 единиц оружия на 400 миллионов гривен. Сегодня все оно уже работает на передовой.

"31-я бригада ТрО защищает сегодня Украину. Приобретенное нами оружие досталось каждой из них. Мы благодарим ребят за мужество и как можно быстрее ждем их с победой. А до тех пор продолжаем ежедневно помогать ВСУ. Сейчас совместно с нашими клиентами и фондом "Повернись живим" мы подходим к экватору уже третьей волны ОКО за ОКО. Сейчас работаем все вместе для поддержки ДШВ. И каждый водитель, который заправляется на АЗК нашей сети топливом Pulls, автоматически приобщается к усилению наших защитников вооружением и техникой", - говорит Василий Дмитрив, вице-президент по маркетингу ОККО.

"Гранатометы эффективно подходят, как для обороны, так и для наступления. Это хорошее, надежное, проверенное временем оружие. Их можно устанавливать на бронетехнику, пикапы или непосредственно в окопе и работать по врагу с переднего края. Гранатометы, пулеметы и минометы - постоянная потребность во всех родах и видах войск, так как их часто теряют в условиях активных боевых действий. Поэтому фонд при поддержке бизнеса и людей покупает оружие и усиливает силы обороны", - говорит заместитель директора фонда "Повернись живим" Олег Карпенко.

С начала полномасштабной войны сеть ОККО перечислила уже более 1,8 миллиарда гривен на поддержку ВСУ и гуманитарные нужды украинцев. Обеспечение защитников Украины оружием и техникой является фокусным направлением для компании, поэтому на это направляется большинство средств. Сейчас в рамках инициативы ОКО за ОКО 3 компания вместе с фондом аккумулирует средства на 10 комплексов разведки и уничтожения "Пульстрон" общей стоимостью 500 миллионов гривен для десантно-штурмовых войск.