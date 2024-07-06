По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)
Зранку 6 липня 2024 року по всій Україні була повітряна тривога. Наразі оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 7.30 ранку актуальна карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через зліт МіГ31К.
Наразі актуальна карта тривог така:
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Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар06.07.2024 07:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
vuiko dobrui
показати весь коментар06.07.2024 07:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Amber
показати весь коментар06.07.2024 08:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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