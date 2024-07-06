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Новини Війна
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Повітряна тривога

Зранку 6 липня 2024 року по всій Україні була повітряна тривога. Наразі оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 7.30 ранку актуальна карта тривог була така:

повітряна тривога

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через зліт МіГ31К.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К

Наразі актуальна карта тривог така:

відбій тривоги

Автор: 

Повітряні сили (2763) повітряна тривога (937)


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не було тревоги, не киздіть
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06.07.2024 07:40 Відповісти
відбій ...
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06.07.2024 07:49 Відповісти
Тривога була 🙁
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06.07.2024 08:36 Відповісти
 
 