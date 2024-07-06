По всей Украине объявляли воздушную тревогу (обновлено)

Утром 6 июля 2024 по всей Украине была воздушная тревога. В настоящее время объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 7.30 утра актуальная карта тревог была такой:

По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета МиГ31К.

Читайте также: По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К

Актуальная карта тревог такая: