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Новости Война
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По всей Украине объявляли воздушную тревогу (обновлено)

Повітряна тривога

Утром 6 июля 2024 по всей Украине была воздушная тревога. В настоящее время объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 7.30 утра актуальная карта тревог была такой:

повітряна тривога

По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета МиГ31К.

Читайте также: По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К

Актуальная карта тревог такая:

відбій тривоги

Автор: 

Воздушные силы (2416) воздушная тревога (807)


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не було тревоги, не киздіть
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06.07.2024 07:40 Ответить
відбій ...
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06.07.2024 07:49 Ответить
Тривога була 🙁
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06.07.2024 08:36 Ответить
 
 