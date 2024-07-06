По всей Украине объявляли воздушную тревогу (обновлено)
Утром 6 июля 2024 по всей Украине была воздушная тревога. В настоящее время объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 7.30 утра актуальная карта тревог была такой:
По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета МиГ31К.
Актуальная карта тревог такая:
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Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий06.07.2024 07:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
vuiko dobrui
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Amber
показать весь комментарий06.07.2024 08:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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