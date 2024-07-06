Всі пункти незламності на Київщині переведуть у робочий режим

На Київщині через складну ситуацію зі світлом всі пункти незламності переведуть у робочий режим.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідне доручення отримали всі райони та громади за результатами засідання штабу Ради оборони Київщини.

Про яку кількість пунктів незламності йдеться?

Також зазначається, що в області вже функціонують 225 пунктів. Готові до відкриття ще 397. Їх відкривають тергромади, підрозділи ДСНС, відповідальний бізнес, АТ "Укрзалізниця"

"Отримую чимало скарг, що люди не знають адрес пунктів. Тому доручив відповідальним, в першу чергу керівникам громад, оновити всі дані та постійно інформувати мешканців громад. Чітка інформація: місце, графік та умови роботи", - додав начальник КОВА.

Читайте також: В Україні діють 730 Пунктів незламності, ще понад 500 можуть розгорнути у разі потреби, - ДСНС

Обов’язкове оснащення пунктів незламності:

світло

інтернет

доступ до мобільного зв’язку всіх операторів

вода

аптечка

Адреси всіх пунктів незламності та укриттів можна перевірити в чат-боті "Київщина безпечна".

Також Кравченко інформує, що на засіданні штабу Ради оборони області за участі представників мобільних операторів обговорили питання щодо відсутності мобільного звʼязку внаслідок тривалого відключення світла.