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Новини
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Всі пункти незламності на Київщині переведуть у робочий режим

Пунк незламності

На Київщині через складну ситуацію зі світлом всі пункти незламності переведуть у робочий режим.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідне доручення отримали всі райони та громади за результатами засідання штабу Ради оборони Київщини.

Про яку кількість пунктів незламності йдеться?

Також зазначається, що в області вже функціонують 225 пунктів. Готові до відкриття ще 397. Їх відкривають тергромади, підрозділи ДСНС, відповідальний бізнес, АТ "Укрзалізниця"

"Отримую чимало скарг, що люди не знають адрес пунктів. Тому доручив відповідальним, в першу чергу керівникам громад, оновити всі дані та постійно інформувати мешканців громад. Чітка інформація: місце, графік та умови роботи", - додав начальник КОВА.

Читайте також: В Україні діють 730 Пунктів незламності, ще понад 500 можуть розгорнути у разі потреби, - ДСНС

Обов’язкове оснащення пунктів незламності:

  • світло
  • інтернет
  • доступ до мобільного зв’язку всіх операторів
  • вода
  • аптечка

Адреси всіх пунктів незламності та укриттів можна перевірити в чат-боті "Київщина безпечна"

Також Кравченко інформує, що на засіданні штабу Ради оборони області за участі представників мобільних операторів обговорили питання щодо відсутності мобільного звʼязку внаслідок тривалого відключення світла.

Автор: 

Київська область (4093) електроенергія (6255) пункт незламності (64)


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Топ коментарі
+7
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06.07.2024 11:56 Відповісти
+7
Нахрена они в Киеве нужны? Вот у нас в 30 км от линии фронта в Запорожье такие пункты не работают!
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06.07.2024 12:02 Відповісти
+6
незламності бабла попилямності)😁
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06.07.2024 11:54 Відповісти
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незламності бабла попилямності)😁
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06.07.2024 11:54 Відповісти
пункти Незламності Найвеличнішого Лідера - пАТТужна хрєнь !

при Пороху такого не було - жили собі щасливо....
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06.07.2024 12:40 Відповісти
"чим більші поразки, тим голосніші фанфари"
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06.07.2024 12:51 Відповісти
Обов'язкове оснащення пунктів незламності: світло інтернет доступ до мобільного зв'язку всіх операторів вода аптечка
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Добре, припустімо, з кожної квартири потрібно зарядити один телефон до 50%, зробити два телефонні дзвінки, випити чашку води і поставити останні пости Зеленського і міністра енергетики у фейсбуці та поставити їм лайк. Яка буде пропускна спроможність одного пункту незламності в осіб/годину і скільки їх потрібно, скажімо, для Броварів?
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06.07.2024 11:54 Відповісти
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06.07.2024 11:56 Відповісти
Нахрена они в Киеве нужны? Вот у нас в 30 км от линии фронта в Запорожье такие пункты не работают!
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06.07.2024 12:02 Відповісти
в Києві абсолютно НЕ потрібні !

пилят бабло !
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06.07.2024 12:44 Відповісти
Підготовка до незламного сидіння без світла та тепла взимку.
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06.07.2024 12:07 Відповісти
Переведуть пункти незламності до режиму зверхпотужності
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06.07.2024 12:17 Відповісти
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06.07.2024 12:33 Відповісти
Хтось таки добряче нажився на цих " пуках незламності"
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06.07.2024 14:37 Відповісти
Хай собі в дупу свою незламність засунуть, країні потрібна е/е, а не всрата незламність! В магазинах вже продукти не завозять, бо холодильники не тримають 7 годин без світла тричі на добу!
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06.07.2024 14:49 Відповісти
Вчителі у відпусках: це раніше на їх безкоштовній праці виїзжали, а тепер людей будете наймати чи охоронці за мінімалку будуть все робити?
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06.07.2024 15:22 Відповісти
 
 