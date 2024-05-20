В Україні діють 730 Пунктів незламності, ще понад 500 можуть розгорнути у разі потреби, - ДСНС

На тлі погодинних відключень електроенергії у ДСНС нагадали українцям про роботу Пунктів незламності, де можна зарядити телефон або під’єднатися до інтернету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ДСНС.

За словами заступника начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Анатолія Шкарбути, наразі в країні розгорнуто 730 Пунктів незламності на базі ДСНС. Ще понад 500 перебувають у резерві та будуть розгорнуті у разі потреби.

Шкарбута зазначив, що варто завчасно дізнатися адреси Пунктів незламності поряд з домом або роботою. Знайти інформацію про те, де вони знаходяться можна у застосунку "Дія".

Представник ДСНС додав, що у Пунктах незламності можна зарядити телефон або ж під'єднатися до інтернету.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року у Мінінфраструктури розповіли про роботу більш як 12,5 тисяч Пунктів незламності.

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