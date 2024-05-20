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В Україні діють 730 Пунктів незламності, ще понад 500 можуть розгорнути у разі потреби, - ДСНС

В Україні діють 730 Пунктів незламності, ще понад 500 можуть розгорнути у разі потреби, - ДСНС

На тлі погодинних відключень електроенергії у ДСНС нагадали українцям про роботу Пунктів незламності, де можна зарядити телефон або під’єднатися до інтернету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ДСНС.

За словами заступника начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Анатолія Шкарбути, наразі в країні розгорнуто 730 Пунктів незламності на базі ДСНС. Ще понад 500 перебувають у резерві та будуть розгорнуті у разі потреби.

Шкарбута зазначив, що варто завчасно дізнатися адреси Пунктів незламності поряд з домом або роботою. Знайти інформацію про те, де вони знаходяться можна у застосунку "Дія".

Представник ДСНС додав, що у Пунктах незламності можна зарядити телефон або ж під'єднатися до інтернету.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року у Мінінфраструктури розповіли про роботу більш як 12,5 тисяч Пунктів незламності.

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Автор: 

ДСНС (5093) пункт незламності (64)


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Ще треба розгорнути пункти потужності, для перегляду потужних відосиків від найпотужнішого Лідера. Щоб скотина ненароком не задавала собі дурні питання: де кінець війни, де кінець епохи бідності, де кінець кумовства?
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20.05.2024 19:14 Відповісти
один з таких пунктів в школі поблизу дома - немає нічого окрім приміщення школи - ні генератора, ні води, ні бомбозховища... взагалі нічого. райадміністрація просто повісила роздрукованку на А4 нотатку - тут пункт імені вженепрезабоневтіка
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20.05.2024 19:36 Відповісти
Після того, як пункти допомоги ДСНС найвеличніша шобла перейменувала на пункти незламності і піариться на цьому в мене виникає одне питання: а до того, коли відігрівали обморожених, надавали первинну медичну допомогу і робили все, що роблять зараз, вони були пунктами зламності? Чи переламу? Чи, може, дверима до пекла?
Дурні для дурнів, щоб дурні раділи!
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20.05.2024 19:52 Відповісти
Ну поясніть мені смисл назви "Пункт незламності" Палатка має і підвал має своє призначення--захищати від холоду, попить чай,переждати тривогу,ну а при чому тут "незламність" Да з нас сміється півсвіту заспроби піаритись навіть на пісочниці.
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20.05.2024 21:54 Відповісти
Незламно дивитись Марахвон!
Ніщо не завадить!
Бо некоректно це називати "вперті" бо слово нетолєрантне, візуалізується зі словом "барани" . А так НЕзламні у своїй вірі в лідора!!! ЗЕеееее.... бєєєєєєє....
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20.05.2024 22:07 Відповісти
тат, є!!!
в м. Ладижин, пункт незламності пісец як рятував людей цілих 2 роки
і бабло списано, на чаї, піченьки, паливо, ще якусь муйню...
і блокпост працював 2 роки, як положено...
з шашликами
круті тачки там чергували...
правда прилботів було пара-трійка і лиш на....
не по місту...
але бабулєси списувались вчасно
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20.05.2024 22:03 Відповісти
 
 