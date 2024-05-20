В Україні діють 730 Пунктів незламності, ще понад 500 можуть розгорнути у разі потреби, - ДСНС
На тлі погодинних відключень електроенергії у ДСНС нагадали українцям про роботу Пунктів незламності, де можна зарядити телефон або під’єднатися до інтернету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ДСНС.
За словами заступника начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Анатолія Шкарбути, наразі в країні розгорнуто 730 Пунктів незламності на базі ДСНС. Ще понад 500 перебувають у резерві та будуть розгорнуті у разі потреби.
Шкарбута зазначив, що варто завчасно дізнатися адреси Пунктів незламності поряд з домом або роботою. Знайти інформацію про те, де вони знаходяться можна у застосунку "Дія".
Представник ДСНС додав, що у Пунктах незламності можна зарядити телефон або ж під'єднатися до інтернету.
Нагадаємо, на початку січня 2024 року у Мінінфраструктури розповіли про роботу більш як 12,5 тисяч Пунктів незламності.
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Бо некоректно це називати "вперті" бо слово нетолєрантне, візуалізується зі словом "барани" . А так НЕзламні у своїй вірі в лідора!!! ЗЕеееее.... бєєєєєєє....
в м. Ладижин, пункт незламності пісец як рятував людей цілих 2 роки
і бабло списано, на чаї, піченьки, паливо, ще якусь муйню...
і блокпост працював 2 роки, як положено...
з шашликами
круті тачки там чергували...
правда прилботів було пара-трійка і лиш на....
не по місту...
але бабулєси списувались вчасно