В Украине действуют 730 Пунктов несокрушимости, еще более 500 могут развернуть в случае необходимости, - ГСЧС

На фоне почасовых отключений электроэнергии в ГСЧС напомнили украинцам о работе Пунктов несокрушимости, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

По словам заместителя начальника отдела профилактической работы Управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Анатолия Шкарбуты, сейчас в стране развернуто 730 Пунктов несокрушимости на базе ГСЧС. Еще более 500 находятся в резерве и будут развернуты в случае необходимости.

Шкарбута отметил, что стоит заблаговременно узнать адреса Пунктов незласности рядом с домом или работой. Найти информацию о том, где они находятся можно в приложении "Дія".

Представитель ГСЧС добавил, что в пунктах несокрушимости можно зарядить телефон или подключиться к интернету.

Напомним, в начале января 2024 года в Минифраструктуры рассказали о работе более 12,5 тысяч Пунктов несокрушимости.

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