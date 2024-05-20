РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8153 посетителя онлайн
Новости
510 6

В Украине действуют 730 Пунктов несокрушимости, еще более 500 могут развернуть в случае необходимости, - ГСЧС

В Україні діють 730 Пунктів незламності, ще понад 500 можуть розгорнути у разі потреби, - ДСНС

На фоне почасовых отключений электроэнергии в ГСЧС напомнили украинцам о работе Пунктов несокрушимости, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

По словам заместителя начальника отдела профилактической работы Управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Анатолия Шкарбуты, сейчас в стране развернуто 730 Пунктов несокрушимости на базе ГСЧС. Еще более 500 находятся в резерве и будут развернуты в случае необходимости.

Шкарбута отметил, что стоит заблаговременно узнать адреса Пунктов незласности рядом с домом или работой. Найти информацию о том, где они находятся можно в приложении "Дія".

Представитель ГСЧС добавил, что в пунктах несокрушимости можно зарядить телефон или подключиться к интернету.

Напомним, в начале января 2024 года в Минифраструктуры рассказали о работе более 12,5 тысяч Пунктов несокрушимости.

Также смотрите: За сутки в Харькове пунктами несокрушимости воспользовались более 16 тысяч человек, - Клименко. ВИДЕО

Автор: 

ГСЧС (4954) пункт несокрушимости (29)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще треба розгорнути пункти потужності, для перегляду потужних відосиків від найпотужнішого Лідера. Щоб скотина ненароком не задавала собі дурні питання: де кінець війни, де кінець епохи бідності, де кінець кумовства?
показать весь комментарий
20.05.2024 19:14 Ответить
один з таких пунктів в школі поблизу дома - немає нічого окрім приміщення школи - ні генератора, ні води, ні бомбозховища... взагалі нічого. райадміністрація просто повісила роздрукованку на А4 нотатку - тут пункт імені вженепрезабоневтіка
показать весь комментарий
20.05.2024 19:36 Ответить
Після того, як пункти допомоги ДСНС найвеличніша шобла перейменувала на пункти незламності і піариться на цьому в мене виникає одне питання: а до того, коли відігрівали обморожених, надавали первинну медичну допомогу і робили все, що роблять зараз, вони були пунктами зламності? Чи переламу? Чи, може, дверима до пекла?
Дурні для дурнів, щоб дурні раділи!
показать весь комментарий
20.05.2024 19:52 Ответить
Ну поясніть мені смисл назви "Пункт незламності" Палатка має і підвал має своє призначення--захищати від холоду, попить чай,переждати тривогу,ну а при чому тут "незламність" Да з нас сміється півсвіту заспроби піаритись навіть на пісочниці.
показать весь комментарий
20.05.2024 21:54 Ответить
Незламно дивитись Марахвон!
Ніщо не завадить!
Бо некоректно це називати "вперті" бо слово нетолєрантне, візуалізується зі словом "барани" . А так НЕзламні у своїй вірі в лідора!!! ЗЕеееее.... бєєєєєєє....
показать весь комментарий
20.05.2024 22:07 Ответить
тат, є!!!
в м. Ладижин, пункт незламності пісец як рятував людей цілих 2 роки
і бабло списано, на чаї, піченьки, паливо, ще якусь муйню...
і блокпост працював 2 роки, як положено...
з шашликами
круті тачки там чергували...
правда прилботів було пара-трійка і лиш на....
не по місту...
але бабулєси списувались вчасно
показать весь комментарий
20.05.2024 22:03 Ответить
 
 