В Украине действуют 730 Пунктов несокрушимости, еще более 500 могут развернуть в случае необходимости, - ГСЧС
На фоне почасовых отключений электроэнергии в ГСЧС напомнили украинцам о работе Пунктов несокрушимости, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
По словам заместителя начальника отдела профилактической работы Управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Анатолия Шкарбуты, сейчас в стране развернуто 730 Пунктов несокрушимости на базе ГСЧС. Еще более 500 находятся в резерве и будут развернуты в случае необходимости.
Шкарбута отметил, что стоит заблаговременно узнать адреса Пунктов незласности рядом с домом или работой. Найти информацию о том, где они находятся можно в приложении "Дія".
Представитель ГСЧС добавил, что в пунктах несокрушимости можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
Напомним, в начале января 2024 года в Минифраструктуры рассказали о работе более 12,5 тысяч Пунктов несокрушимости.
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Бо некоректно це називати "вперті" бо слово нетолєрантне, візуалізується зі словом "барани" . А так НЕзламні у своїй вірі в лідора!!! ЗЕеееее.... бєєєєєєє....
в м. Ладижин, пункт незламності пісец як рятував людей цілих 2 роки
і бабло списано, на чаї, піченьки, паливо, ще якусь муйню...
і блокпост працював 2 роки, як положено...
з шашликами
круті тачки там чергували...
правда прилботів було пара-трійка і лиш на....
не по місту...
але бабулєси списувались вчасно