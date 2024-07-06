Одна людина загинула й одну поранено внаслідок обстрілів окупантами Херсонщини

Сьогодні, 6 липня, російські війська обстріляли Одрадокам’янку та Антонівку в Херсонській області, є загибла та поранена.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, та повідомлення Херсонської ОВА.

Як зазначив Прокудін, сьогодні окупанти обстріляли Одрадокам’янку Бериславського району Херсонської області. Унаслідок обстрілу смертельних поранень зазнав 43-річний чоловік. Він загинув на місці.



Крім того, як повідомили в ОВА, в Антонівці зранку під російський обстріл потрапила місцева жителька. В момент удару вона перебувала на вулиці.



У 47-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Потерпілій надали необхідну меддопомогу.

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