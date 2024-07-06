1325 осіб, серед яких 35 дітей, за тиждень евакуювали з прифронтових регіонів Донеччини

Лише за тиждень з прифронтових населених пунктів Донеччини було евакуйовано 1325 цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Міністр розповів, що під час перебування у регіоні відвідав один із евакуаційних пунктів, який щодня приймає десятки людей.

"Тут облаштовані кімнати для тимчасового перебування, зокрема із дітьми, є генератор та звʼязок. Людей, які виїхали з-під обстрілів, забезпечують харчуванням та гігієнічними наборами. Вже звідси евакуйовані їдуть у тилові регіони країни", - зазначив Клименко.

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Міністр зазначив, що щодня у Торецькій громаді працюють 7 евакуаційних груп - "Білі Янголи", патрульні, рятувальники та парамедики.

"З понад 1300 евакуйованих за тиждень людей, 35 - це діти", - повідомив Клименко.



Як повідомив очільник МВС, він поспілкувався із керівниками підрозділів, відзначив особовий склад, який із ризиком для життя допомагає цивільним виїхати з-під обстрілів.

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"Іноді це вартує значних зусиль. Вмовити виїхати тих, хто все життя прожив у власній оселі непросто. До того ж ворог прицільно бʼє по евакуаційних групах. Дякую усім екіпажам. Ціною власного здоровʼя та життя ви даєте шанс на порятунок тисячам жителів Донеччини", - резюмував Клименко.

Раніше повідомлялося, що батьки з дітьми таємно повертаються до Торецька попри примусову евакуацію.