У неділю з 7:00 до 15:00 світло не вимикатимуть, - Укренерго

У неділю, 7 липня, графіки обмеження енергопостачання з 7:00 до 15:00 не застосовуватимуться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням про це НЕК "Укренерго"

Зазначається, що завтра (7.07.2024. - Ред.) графік стабілізаційних відключень буде застосовуватись з 00:00 до 07:00, а також з 15:00 до 24:00.

З 07:00 і до 15:00 відключення не передбачені.

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