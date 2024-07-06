У неділю з 7:00 до 15:00 світло не вимикатимуть, - Укренерго
У неділю, 7 липня, графіки обмеження енергопостачання з 7:00 до 15:00 не застосовуватимуться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням про це НЕК "Укренерго"
Зазначається, що завтра (7.07.2024. - Ред.) графік стабілізаційних відключень буде застосовуватись з 00:00 до 07:00, а також з 15:00 до 24:00.
З 07:00 і до 15:00 відключення не передбачені.
Топ коментарі
+2 Старый зольдат
показати весь коментар06.07.2024 18:24 Відповісти Посилання
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар06.07.2024 18:38 Відповісти Посилання
+1 Маруся #592232
показати весь коментар06.07.2024 18:32 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Старый зольдат
показати весь коментар06.07.2024 18:24 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ярослав Кийко
показати весь коментар06.07.2024 18:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Beta Human
показати весь коментар06.07.2024 18:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Маруся #592232
показати весь коментар06.07.2024 18:32 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Свят #591792
показати весь коментар06.07.2024 18:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Маруся #592232
показати весь коментар06.07.2024 18:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Підлога Маккартні
показати весь коментар06.07.2024 18:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Маруся #592232
показати весь коментар06.07.2024 18:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Підлога Маккартні
показати весь коментар06.07.2024 18:38 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Маруся #592232
показати весь коментар06.07.2024 18:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Алекс Скела
показати весь коментар06.07.2024 18:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Підлога Маккартні
показати весь коментар06.07.2024 18:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар06.07.2024 18:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
время
показати весь коментар06.07.2024 20:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Vitaly Nesmachnuy
показати весь коментар06.07.2024 21:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ЭндиСтар
показати весь коментар06.07.2024 21:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль