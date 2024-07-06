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У неділю з 7:00 до 15:00 світло не вимикатимуть, - Укренерго

світло

У неділю, 7 липня, графіки обмеження енергопостачання з 7:00 до 15:00  не застосовуватимуться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням про це НЕК "Укренерго" 

Зазначається, що завтра (7.07.2024. - Ред.) графік стабілізаційних відключень буде застосовуватись з 00:00 до 07:00, а також з 15:00 до 24:00.

З 07:00 і до 15:00 відключення не передбачені.

Також читайте: "Укренерго" скасувало відключення світла вдень 6 липня (оновлено)

Автор: 

Укренерго (2723) відключення світла (1097)


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Топ коментарі
+2
От шо прохолода животворна у країнах ЄС робить!
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06.07.2024 18:24 Відповісти
+2
А я то думаю, что за дела? С 8 утра и по сейчас не выключали. Я уже думал, шо диспетчер облэнерго про меня забыл или тут у нас какой депутат на улице поселился. Просто с утра вйобував по господарству, не было времени на цензор. захожу, а тут такое
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06.07.2024 18:38 Відповісти
+1
Що сі сталось? Три ведра ліпістічєства завезли? Чи нам рахунки потім виставлять такі, що капець..скажуть - у Молдови з Румунією по 1 євро за кіловатт купили..
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06.07.2024 18:32 Відповісти
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От шо прохолода животворна у країнах ЄС робить!
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06.07.2024 18:24 Відповісти
Тссс... "Не паліть контору"
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06.07.2024 18:52 Відповісти
слава кпсс
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06.07.2024 18:29 Відповісти
Що сі сталось? Три ведра ліпістічєства завезли? Чи нам рахунки потім виставлять такі, що капець..скажуть - у Молдови з Румунією по 1 євро за кіловатт купили..
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06.07.2024 18:32 Відповісти
1 євро не буде, але ринкові будуть точно. Готуйте сани влітку, запасайтеся ел. енергією заздалегідь.)
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06.07.2024 18:41 Відповісти
Та з цими зеленими може бути що завгодно..ЕЕ запасатись - то як дровами, чи консервувати?)
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06.07.2024 18:46 Відповісти
Заходит проверяющий из НКРЕКП в облэнэрго и говорит, а покажите где у вас на складе электроэнергия хранится
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06.07.2024 18:48 Відповісти
Чогось згадалась - інвентаризація)))
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06.07.2024 18:59 Відповісти
А я то думаю, что за дела? С 8 утра и по сейчас не выключали. Я уже думал, шо диспетчер облэнерго про меня забыл или тут у нас какой депутат на улице поселился. Просто с утра вйобував по господарству, не было времени на цензор. захожу, а тут такое
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06.07.2024 18:38 Відповісти
В мене малий у цнапі обновлювався, й дзвонить - питає коли там за графіком світло вирублять - назвала проміжки, бо дивилась перед його дзвінком якраз. Вирішила перепровірити - а там вже інші проміжки..через годину - знову щось інше..світло з 10 ранку не вимикали..я вде навіть заскрінила..
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06.07.2024 18:51 Відповісти
Пани наші рідненькі добрішають просто на очах!
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06.07.2024 18:48 Відповісти
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06.07.2024 18:50 Відповісти
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06.07.2024 18:49 Відповісти
З чим бидлом з Укренерго буде як у тому анекдоті:"- У нас на роботі електрику відключили за несплату. - Буває, не варто дивуватися. - Але я працюю на електростанції... ".
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06.07.2024 20:24 Відповісти
Да ладно, вы не шутите? Какое щедрое предложение от царюшки ****** Укрэнерго ля, надо брать не задумываясь! Облагодействовали, суки ***!
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06.07.2024 21:38 Відповісти
не сприймайте це як подарунок від влади - бо влада використовує електроенергію як метод психотерору населення України - щоб легше вламати народ на путінський мир без миру.
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06.07.2024 21:48 Відповісти
 
 