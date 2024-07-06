У Ростовській області РФ запровадили графік відключення світла

У Ростовській області Росії 6 липня ввели графік віялових відключень електрики для побутових споживачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"На території Ростовської області введено графік (узгоджений з Міністерством промисловості та енергетики регіону) тимчасового відключення споживання.

Після ліквідації дефіциту потужності графіки обмеження споживання буде скасовано і електропостачання буде продовжено в нормальному режимі", - йдеться у повідомленні.

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Влада РФ не повідомляє, про які терміни може йтися.

Як пишуть місцеві ЗМІ, жителі другий день скаржаться на відсутність електроенергії в різних районах Ростова: не працюють світлофори, а вдома неможливо зігріти їжу і включити кондиціонер.