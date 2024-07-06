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Новини
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У Ростовській області РФ запровадили графік відключення світла

Свічка

У Ростовській області Росії 6 липня ввели графік віялових відключень електрики для побутових споживачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"На території Ростовської області введено графік (узгоджений з Міністерством промисловості та енергетики регіону) тимчасового відключення споживання.

Після ліквідації дефіциту потужності графіки обмеження споживання буде скасовано і електропостачання буде продовжено в нормальному режимі", - йдеться у повідомленні.

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Влада РФ не повідомляє, про які терміни може йтися.

Як пишуть місцеві ЗМІ, жителі другий день скаржаться на відсутність електроенергії в різних районах Ростова: не працюють світлофори, а вдома неможливо зігріти їжу і включити кондиціонер.

Автор: 

росія (66070) відключення світла (1097)


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Топ коментарі
+13
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06.07.2024 19:44 Відповісти
+12
Там не повинно бути ніяких графіків. Тупо "кєросінки" цілодобово. Роботи непочатий край.
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06.07.2024 18:59 Відповісти
+11
Дрібниця, а приємно!
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06.07.2024 18:35 Відповісти
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Дрібниця, а приємно!
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06.07.2024 18:35 Відповісти
- У зв'язку з аномальною спекою і для мінімізації аварійних ситуацій тимчасово введені віялові відключення електроенергії в Ростові-на-Дону.

Приблизний час відключення становить 2-3 години.

У прес-службі обласного уряду пояснили, що через екстремальне зростання температури - від +39 - обладнання відчуває великі навантаження. Енергетики моніторять стан системи, і, якщо десь виникає перевантаження, «проводиться короткочасне відключення».
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06.07.2024 19:06 Відповісти
Кайф..треба ще
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06.07.2024 18:41 Відповісти
Чи й не новина...їм це тільки по кайфу...тварини, сер
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06.07.2024 18:42 Відповісти
Вже осінню варто просто все вирубати,щоб зімушка створила навколо України сіру зону)
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06.07.2024 18:46 Відповісти
Особисто я за них дуже радий
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06.07.2024 18:46 Відповісти
А що сталося ?
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06.07.2024 18:46 Відповісти
Запобіжники китайські , неякісні.
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06.07.2024 18:48 Відповісти
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06.07.2024 18:50 Відповісти
Не насміхайтесь. Все йде по плану затвердженому Пуйлом ще літом 2019.
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06.07.2024 18:53 Відповісти
Там не повинно бути ніяких графіків. Тупо "кєросінки" цілодобово. Роботи непочатий край.
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06.07.2024 18:59 Відповісти
Керосинки..щедрий Ви..вони ж там постійно щось згадують - як при кому жити було класно. Лучину нехай використовують!)))
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06.07.2024 20:09 Відповісти
честно говоря на цирк похоже, может и вправду к урегулированию дело идет, из-за этого все эти медийные темы всплывают, хз... Там у них в Рост области не было ни каких уничтоженных электростанций а если бы и были то в условиях ихней единой энергосистемы не было бы ни каких проблем с перетоками, я вообще не могу представить что должно произойти что бы они графики начали вводить в ростовской области которая больше половины выработанной электроэнергии поставляет в другие регионы
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06.07.2024 19:18 Відповісти
А нарративи - хохли винні! Й під цим лозунгом збирати упирів на війну..
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06.07.2024 20:10 Відповісти
щоби почали вводити там графіки - треба глобально наїбнуть дронами вузлову розподільчу ПС Тихорецьк 500/330/220/110/35/10/6 кВ, 1876.3 MVA, яка є точкою роздачі від Ростовської АЕС через лінію ВЛ 500 кВ "Тихорецьк". Хай пару блоків переведуть на холостий ход.
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06.07.2024 20:41 Відповісти
Усьо по плану.
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06.07.2024 19:20 Відповісти
Полная цитата Н.Амосова - «россия никогда не будет развитой. Это не тот народ. Любой союз Украины с россией нецелесообразен и особенно убийственный в экономическом плане. Технологически мы останемся позади всего мира. Нам надо включаться в мировые рынки. Нам нужны знания, чтобы развивать технологии которые есть на западе, но никак не в России. Вот я, россиянин до мозга костей, но я вам говорю: ничего хорошего Украину не ждет, если она пойдет в россию». Я гражданин Украины: живу в Киеве 49 лет. Здесь десятки моих учеников и тысячи бывших пациентов. Жена украинка. Интересы Украины - мои интересы. Но, в то же время, я - русский по языку, по культуре, поэтому судьбы россии мне близки. Украина от революции в конечном итоге выиграет непременно, а вот россия: боюсь, что может проиграть окончательно. (Август, 2001г. Россия: взгляд со стороны.)
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06.07.2024 19:20 Відповісти
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06.07.2024 19:44 Відповісти
для посилення ефекту можно було би ще раз "випадково" ****** дроном по машзалу Новочеркаської ГРЕС.
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06.07.2024 20:02 Відповісти
Краще не один))
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06.07.2024 20:11 Відповісти
та тут і від одного на заході буде вереску і поцифістського сморіду що аж очі виїсть. Проходили вже.
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06.07.2024 20:53 Відповісти
Та ми ж своїми дронами

Лаптєрогих треба позбавляти зомбоящика й бухла..тоді вони спочатку свою владу відправлять на шоу 1917 року, а потім між собою гризтися почнуть..
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06.07.2024 22:53 Відповісти
це не має значення що своїми, бо у квітні сморід від коричньових ліній саливона було чутно аж у Києві.
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06.07.2024 23:06 Відповісти
Ну то чи хворі, чи ескалації бояться..чи грошей відхопили..
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06.07.2024 23:20 Відповісти
ні, просто "дєті кісінджера".
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06.07.2024 23:31 Відповісти
Було б не погано кацапам контрольний зробити у голову. Передати їм керівництво Укренерго, щоб вже з гарантією.
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06.07.2024 20:18 Відповісти
Чого вони виключають світло ? Все працює ! Все під прикриттям. Щоб народ ЗАПАДЛИТИ ?
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06.07.2024 20:30 Відповісти
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06.07.2024 20:32 Відповісти
мєтан мєтнул начальника смєни юрія зуєва метрів на тридцять.
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06.07.2024 22:52 Відповісти
А один там нехило насосав..
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06.07.2024 22:54 Відповісти
А шо такое, я не пойняв
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07.07.2024 12:33 Відповісти
 
 