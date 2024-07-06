У Ростовській області РФ запровадили графік відключення світла
У Ростовській області Росії 6 липня ввели графік віялових відключень електрики для побутових споживачів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"На території Ростовської області введено графік (узгоджений з Міністерством промисловості та енергетики регіону) тимчасового відключення споживання.
Після ліквідації дефіциту потужності графіки обмеження споживання буде скасовано і електропостачання буде продовжено в нормальному режимі", - йдеться у повідомленні.
Влада РФ не повідомляє, про які терміни може йтися.
Як пишуть місцеві ЗМІ, жителі другий день скаржаться на відсутність електроенергії в різних районах Ростова: не працюють світлофори, а вдома неможливо зігріти їжу і включити кондиціонер.
Топ коментарі
+13 govtva
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+12 Gary Grant
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+11 Погрібний Олександр
показати весь коментар06.07.2024 18:35 Відповісти Посилання
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Приблизний час відключення становить 2-3 години.
У прес-службі обласного уряду пояснили, що через екстремальне зростання температури - від +39 - обладнання відчуває великі навантаження. Енергетики моніторять стан системи, і, якщо десь виникає перевантаження, «проводиться короткочасне відключення».
Лаптєрогих треба позбавляти зомбоящика й бухла..тоді вони спочатку свою владу відправлять на шоу 1917 року, а потім між собою гризтися почнуть..