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Міноборони: Військовозобов’язані під час війни мають проходити ВЛК раз на рік
Наразі військовозобов'язані громадяни мають проходити військово-лікарську комісію раз на рік – ця норма діє під час воєнного стану.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Журналіст запитав, як часто потрібно зараз перепроходити ВЛК, навіть якщо людину до цього вже визнавали придатним до служби.
Лазуткін відповів: під час воєнного стану потрібно проходити ВЛК раз на рік.
Натомість у мирний час це треба робити раз на п'ять років, додав речник.
Топ коментарі
+29 Beta Human
показати весь коментар06.07.2024 20:05 Відповісти Посилання
+29 Sergey Osadchy #516630
показати весь коментар06.07.2024 20:07 Відповісти Посилання
+17 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.07.2024 20:09 Відповісти Посилання
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В мене сусід без ноги так подовжує інвалідність..
Треба більше гуляти на свіжому повітрі, вживати кисломолочних продуктів, читати класиків.
Занимать очередь в 6 утра не предлагать
61-б, меня в части нах послали
Комендантский час, мать его
Цугцванг получается
Только в электронную очередь ннужо записываться ровно в 12 ночи - в 12:10 уже поздно.
Цікаво як вони собі це представляють.... нехай віддадуть монополію на інші лікарні і тоді це можливо... а так це абсурд якись
Всеодно напишуть придатний