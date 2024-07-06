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Міноборони: Військовозобов’язані під час війни мають проходити ВЛК раз на рік

Військовий квиток

Наразі військовозобов'язані громадяни мають проходити військово-лікарську комісію раз на рік – ця норма діє під час воєнного стану.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналіст запитав, як часто потрібно зараз перепроходити ВЛК, навіть якщо людину до цього вже визнавали придатним до служби.

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Лазуткін відповів: під час воєнного стану потрібно проходити ВЛК раз на рік.

Натомість у мирний час це треба робити раз на п'ять років, додав речник.

Автор: 

Міноборони (7479) мобілізація (3117) військово-лікарська комісія (221)


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Топ коментарі
+29
Краще два рази на місяць )
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06.07.2024 20:05 Відповісти
+29
Щось таке вже було з МСЕК. Мій сусід на протязі пяти(!) років без руки шорічно проходив МСЕК - поки не дали "пожиттєво" - все сподівались (гроші не давав), що рука відросте.
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06.07.2024 20:07 Відповісти
+17
Ну це мабуть щоб хабарі отримувати у влк частіше...
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06.07.2024 20:09 Відповісти
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06.07.2024 20:05 Відповісти
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06.07.2024 20:12 Відповісти
Вони ж протверезіють!
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06.07.2024 20:13 Відповісти
Щось таке вже було з МСЕК. Мій сусід на протязі пяти(!) років без руки шорічно проходив МСЕК - поки не дали "пожиттєво" - все сподівались (гроші не давав), що рука відросте.
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06.07.2024 20:07 Відповісти
То він просто за віком став пожиттєвим по інвалідності та непризовним..

В мене сусід без ноги так подовжує інвалідність..
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06.07.2024 20:16 Відповісти
Та цн давно було ... на початку 2000х...
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06.07.2024 20:43 Відповісти
Та Ви що? А сусід зараз так ходить. Кожен рік демонструє воєнкому повну відсутність ноги. І раз на два роки МСЕКу.
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06.07.2024 22:48 Відповісти
Геть ********* зі своїми ВЛК!
Треба більше гуляти на свіжому повітрі, вживати кисломолочних продуктів, читати класиків.
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06.07.2024 20:08 Відповісти
Ну це мабуть щоб хабарі отримувати у влк частіше...
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06.07.2024 20:09 Відповісти
не в брову, а в око!
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07.07.2024 11:01 Відповісти
Посадки самі собою штурмуватись не можуть
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06.07.2024 20:11 Відповісти
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06.07.2024 20:20 Відповісти
Обрали зелену шоблу- тепер не жалійтесь
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06.07.2024 20:14 Відповісти
Що українці вилікуються за рік?
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06.07.2024 20:34 Відповісти
Тю, та за год у наших людей и ноги и руки отрастают. Ящерицы нервно курят бамбук в сторонке
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06.07.2024 20:42 Відповісти
Що він муйню меле? Хто до війни ВЛК раз на 5 років проходив? А в воєнний час я проходив ВЛК у листопаді, то сказали, що наступна через 5 років! Переписують закони під себе!
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06.07.2024 20:38 Відповісти
А как попасть на влк, если они работают два дня в неделю и часов 5-6 максимум?
Занимать очередь в 6 утра не предлагать
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06.07.2024 20:40 Відповісти
Якщо впіймають, то без черги!
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06.07.2024 20:41 Відповісти
і за дві хвилини
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07.07.2024 13:09 Відповісти
Для этого же есть целая служба... Социальной поддержки Обратитесь и они вас довезут с комфортом.
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06.07.2024 20:44 Відповісти
Просто кажете що доброволець і за 5 хв буде ВЛК...
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06.07.2024 21:12 Відповісти
Я уже ездил на отправку "добровольцем"
61-б, меня в части нах послали
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06.07.2024 23:06 Відповісти
У нас в ТЦК в 6 утра занимать уже поздно - нне позднее чем в 5:30 нужно, чтобы успеть до 18 пройти...
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06.07.2024 22:27 Відповісти
Я к 5,30 вообще никак не успею. Вообще никак, пытался такси в 5 утра вызвать - ноль на массу, то есть никто ВООБЩЕ не приехал
Комендантский час, мать его
Цугцванг получается
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06.07.2024 23:11 Відповісти
Есть електронная очередь. Если записаться - то можно приезжать на 8-9.
Только в электронную очередь ннужо записываться ровно в 12 ночи - в 12:10 уже поздно.
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06.07.2024 23:20 Відповісти
🤣🤪🤔
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07.07.2024 01:25 Відповісти
А отой що чотири рази відкосив скільки разів проходив влк?
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06.07.2024 20:47 Відповісти
Лазуткін пздюк шашличний, прилаштувався в Києві на посаду і тепер розказує з кабінету хто і що повинен робити.
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06.07.2024 20:52 Відповісти
з реалій мого району-щоб пройти тільки,к приміру,окуліста може знадобиться два дні,бо працює три дні на тиждень і черги на увесь день.ті що абсолютно здорові,то мінімум чотири дні потрібно,а інші-то реально на місяць і більше.
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06.07.2024 21:06 Відповісти
враховуючи що вони пропускають до 200 чол вдень, навіть при поточних справах, коли фактично огляду немає.... і там кілометрові черги...

Цікаво як вони собі це представляють.... нехай віддадуть монополію на інші лікарні і тоді це можливо... а так це абсурд якись
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06.07.2024 21:08 Відповісти
У чоловіка проходження ВЛК зайняла сумарно 2 тижні. Тобто 2 тижні людина не може працювати нормально. Вона їздить кожен день на ВЛК і чекає чергу за чергою. Ну а потім,звісно,якщо руки-ноги-голова є,то повістку в руки.
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06.07.2024 21:33 Відповісти
Круть, делать людям нефиг... Ладно, если не годен, но если годен - нагиба это нужно.
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06.07.2024 21:55 Відповісти
Класс, і це в самій корумпованій країні на планеті.
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06.07.2024 21:59 Відповісти
Кожен тиждень дописують нові подробиці прийнятого закону.
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06.07.2024 22:20 Відповісти
Это точно выключенным с воинского учета месяц на всех сайтах заявляли что бы не приходили в ТЦК обновлять данные,я решил что ну вас всех на фиг клоунов и пришел обновил,неделю назад бац и генштаб передумал забив на кабмин заявив что нет пусть тоже данные обновляют.
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06.07.2024 22:28 Відповісти
А толку з того?
Всеодно напишуть придатний
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06.07.2024 22:26 Відповісти
самий умний чи шо? Лазуткін, у нас для роз'яснень нормативно-правових актів є компетентні органи, яким за це непогані зарплати платять. Як же ці гниди звикли до відсутності відповідальності
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06.07.2024 23:26 Відповісти
 
 