Міноборони: Військовозобов’язані під час війни мають проходити ВЛК раз на рік

Наразі військовозобов'язані громадяни мають проходити військово-лікарську комісію раз на рік – ця норма діє під час воєнного стану.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналіст запитав, як часто потрібно зараз перепроходити ВЛК, навіть якщо людину до цього вже визнавали придатним до служби.

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Лазуткін відповів: під час воєнного стану потрібно проходити ВЛК раз на рік.

Натомість у мирний час це треба робити раз на п'ять років, додав речник.