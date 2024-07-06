У Білому домі стурбовані візитом Орбана до Путіна: Не сприятиме просуванню справи миру
У Білому домі прокоментували візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви, в ході якого він зустрівся з російським правителем Володимиром Путіним.
Про це під час брифінгу заявив неназваний представник адміністрації президента США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За його словами, у США стурбовані фактом поїздки Орбана до РФ.
"Ми стурбовані тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив здійснити цю поїздку до Москви, яка не сприятиме ані просуванню справи миру, ані підтримці суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України", – сказав посадовець.
За його словами, "Росія може закінчити цю війну вже сьогодні, припинивши свою агресію проти України".
Топ коментарі
+9 Алекс Скела
показати весь коментар06.07.2024 21:18 Відповісти Посилання
+5 Наталия П
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+3 Tommy Lee
показати весь коментар06.07.2024 21:28 Відповісти Посилання
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А ці знов мастурбовані!
Не натерло?
Разве можно так беспокоится!!! Действовать нада!!
А Вовану - по барабану!
був "стурбований "мад'ярами
він просто бив їм пики
Орбан анонсував "новий сюрприз" у понеділок.
За його словами, це буде поїздка, локацію якої він поки що не називає, повідомляє швейцарська газета Die Weltwoche.
За словами Орбана, "європейські бюрократи ніколи не встановлять мир". І тому потрібна політична воля державного діяча-політика, але з чиновника. Останній приклад, на його думку, - екс-президент Франції Ніколя Саркозі, який у серпні 2008 року полетів зупиняти конфлікт у Південній Осетії.
🤷♂️ Полетить до Трампа або до Сі - вибір невеликий. На крайняк - до Ердогана чи у СА. Всі інші варіанти - пшик. Але якщо він розвинув таку бурну діяльність, якісь напрацювання між Зеленським та путіним все ж таки є. Тільки які?
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До речі, бреше, як завжди, Орбан: то не був "конфлікт у Південній Осетії"; то була агресія касапів проти Грузії; іhttps://www.radiosvoboda.org/a/1190691.html , окрім Саркозі, до Тбілісі літали президенти України Ющенко, Польщі Качинський, Естонії Ільвес, Литви Адамкус і прем'єр Латвії Годманіс .
https://www.istpravda.com.ua/digest/4d742108cd431/ 12 серпня 2008 року. Пізня ніч. Спершу польський Ту-154 ДОВГО ЧЕКАВ ЮЩЕНКА в Сімферополі, а потім керівники п'яти країн добиралися автомобілями з Азербайджану, але таки встигли на мітинг на підтримку Саакашвілі у Тбілісі