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Новини
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У Білому домі стурбовані візитом Орбана до Путіна: Не сприятиме просуванню справи миру

Віктор Орбан та Володимир Путін

У Білому домі прокоментували візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви, в ході якого він зустрівся з російським правителем Володимиром Путіним.

Про це під час брифінгу заявив неназваний представник адміністрації президента США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, у США стурбовані фактом поїздки Орбана до РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол США в Угорщині Прессман про візит Орбана до Путіна: "Йдеться не про "мир", а про вигоду"

"Ми стурбовані тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив здійснити цю поїздку до Москви, яка не сприятиме ані просуванню справи миру, ані підтримці суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України", – сказав посадовець.

За його словами, "Росія може закінчити цю війну вже сьогодні, припинивши свою агресію проти України".

Автор: 

путін володимир (24124) США (23410) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+9
О!
А ці знов мастурбовані!
Не натерло?
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06.07.2024 21:18 Відповісти
+5
Доки НАТО і Євросоюз будуть терпіти цього поца?
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06.07.2024 21:26 Відповісти
+3
Невже у WH сидять ідіоти, що не розуміють того, що справу миру може просувати лише зброя. Багато зброї. Більше, ніж у кацапні. І жодних обмежень у застосуванні.
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06.07.2024 21:28 Відповісти
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О!
А ці знов мастурбовані!
Не натерло?
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06.07.2024 21:18 Відповісти
Доки НАТО і Євросоюз будуть терпіти цього поца?
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06.07.2024 21:26 Відповісти
доти, доки поц буде їх або їм ...турбувати...
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06.07.2024 21:50 Відповісти
Та вы ж уже скоро поумираете от сердечных припадков!!!
Разве можно так беспокоится!!! Действовать нада!!
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06.07.2024 21:18 Відповісти
Турбуватись вже якось ввіишло в моду
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06.07.2024 21:22 Відповісти
ну так. Це трішечкі гірше, ніж візит орбана у Мар-а-Лаго.
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06.07.2024 21:26 Відповісти
Хіба штатники не знають як припиняти такі загрози, тим більше Україна не буде проти.
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06.07.2024 21:26 Відповісти
Невже у WH сидять ідіоти, що не розуміють того, що справу миру може просувати лише зброя. Багато зброї. Більше, ніж у кацапні. І жодних обмежень у застосуванні.
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06.07.2024 21:28 Відповісти
"У Білому домі стурбовані візитом Орбана до Путіна."

А Вовану - по барабану!
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06.07.2024 21:28 Відповісти
Чергове пустопорожнє стурбовування - не набридло стрясати повітря?
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06.07.2024 21:31 Відповісти
**** рот, а раньше вы не знали про пид*раса-мадьяра?
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06.07.2024 21:31 Відповісти
Є щось інше крім стурбованості в штатах?
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06.07.2024 21:44 Відповісти
Є - стурбованість в штанях
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07.07.2024 00:28 Відповісти
коли друг бравого солдата Швейка Пепічка
був "стурбований "мад'ярами
він просто бив їм пики
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06.07.2024 21:51 Відповісти
Times will soon change. Out with concern and in with swift action so there are no more reasons for concern and waste.
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06.07.2024 21:55 Відповісти
Білий Дом до цього не уявляв собі хто такий є Орбан.
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06.07.2024 22:03 Відповісти
3.14стякати ,не мішки носити...Не виключено,що американці ,лицемірно заявляючи "стурбованість", самі нагнали мадярського холуя ,спочатку в Київ,а потім до куйла...
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06.07.2024 22:27 Відповісти
Випили б заспокійливого.
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06.07.2024 22:27 Відповісти
а у трумпа що сказали?
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06.07.2024 22:59 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19919 Олег Шарп :
Орбан анонсував "новий сюрприз" у понеділок.

За його словами, це буде поїздка, локацію якої він поки що не називає, повідомляє швейцарська газета Die Weltwoche.
За словами Орбана, "європейські бюрократи ніколи не встановлять мир". І тому потрібна політична воля державного діяча-політика, але з чиновника. Останній приклад, на його думку, - екс-президент Франції Ніколя Саркозі, який у серпні 2008 року полетів зупиняти конфлікт у Південній Осетії.

🤷‍♂️ Полетить до Трампа або до Сі - вибір невеликий. На крайняк - до Ердогана чи у СА. Всі інші варіанти - пшик. Але якщо він розвинув таку бурну діяльність, якісь напрацювання між Зеленським та путіним все ж таки є. Тільки які?

************
До речі, бреше, як завжди, Орбан: то не був "конфлікт у Південній Осетії"; то була агресія касапів проти Грузії; іhttps://www.radiosvoboda.org/a/1190691.html , окрім Саркозі, до Тбілісі літали президенти України Ющенко, Польщі Качинський, Естонії Ільвес, Литви Адамкус і прем'єр Латвії Годманіс .

https://www.istpravda.com.ua/digest/4d742108cd431/ 12 серпня 2008 року. Пізня ніч. Спершу польський Ту-154 ДОВГО ЧЕКАВ ЮЩЕНКА в Сімферополі, а потім керівники п'яти країн добиралися автомобілями з Азербайджану, але таки встигли на мітинг на підтримку Саакашвілі у Тбілісі
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06.07.2024 23:47 Відповісти
Стурбований дім. Це вони ще про брата Подоляка не чули. Брат Єрмака, брат Подоляка… чи є у Зеленського браття крім Шефірів?
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07.07.2024 03:08 Відповісти
 
 