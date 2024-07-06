У Білому домі стурбовані візитом Орбана до Путіна: Не сприятиме просуванню справи миру

У Білому домі прокоментували візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви, в ході якого він зустрівся з російським правителем Володимиром Путіним.

Про це під час брифінгу заявив неназваний представник адміністрації президента США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, у США стурбовані фактом поїздки Орбана до РФ.

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"Ми стурбовані тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив здійснити цю поїздку до Москви, яка не сприятиме ані просуванню справи миру, ані підтримці суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України", – сказав посадовець.

За його словами, "Росія може закінчити цю війну вже сьогодні, припинивши свою агресію проти України".