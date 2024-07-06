УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10571 відвідувач онлайн
Новини
4 391 31

Україна може отримати дивізіон протимінних кораблів, - Неїжпапа

Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа

Україна може у перспективі отримати цілий дивізіон протимінних кораблів.

Про це в інтервʼю сказав віцеадмірал, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз Чорне море найбільш небезпечне щодо мінної безпеки в Європі. Звісно, для того, щоб повернутися до довоєнних часів, потрібно багато засобів та часу. Тому одним із пріоритетів розвитку ВМС є підвищення нашої протимінної спроможності, адже, окрім флоту, ніхто не спроможний з цим боротися. Отже, у нас є перспектива отримання цілого дивізіону протимінних кораблів", - сказав Неїжпапа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командувач ВМС Неїжпапа про знищення Керченського мосту: Це військова ціль і вона залишається нею

Він зазначив, що Україна другий рік поспіль бере участь у навчаннях "Сі бріз", зокрема зараз два українські протимінні кораблі проводять навчальну протимінну операцію, з тим щоб після завершення війни розпочати розмінування Чорного моря.

Загалом, за словами Неїжпапи, Військово-морські сили мають дуже великий досвід у розмінуванні, за два роки повномасштабного вторгнення вони знешкодили понад 100 морських мін.

Автор: 

ВМС (1399) Чорне море (1678) Неїжпапа Олексій (86) міна (376)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
а Я МОЖЕ посаджу на Марсі яблуневий сад.якщо МОЖЕ туди колись попаду.
показати весь коментар
06.07.2024 22:30 Відповісти
+8
про мільйон підводних дронів! не забувайте!
показати весь коментар
06.07.2024 22:35 Відповісти
+7
Це що, в тон голосів про велике відбудівництво?
Спочатку війну треба закінчити. Краще б про підводні дрони камікадзе думав
показати весь коментар
06.07.2024 22:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
розмінувати Чорне море ,для рашистських корит,теж не погана рашистська ідея...
показати весь коментар
06.07.2024 22:29 Відповісти
ну понятно, нахер те минные тральщики, война ж никогда не кончится ...
показати весь коментар
06.07.2024 23:22 Відповісти
Як цей придурок збирається їх отримувати ? Турки закрили Босфор для військових кораблів.
Влада в черговий раз лапшу вішає на вуха.
Цензор, не позорся - не публікуй брехню ! Задолбали уже пропанадони !
показати весь коментар
07.07.2024 00:00 Відповісти
а Я МОЖЕ посаджу на Марсі яблуневий сад.якщо МОЖЕ туди колись попаду.
показати весь коментар
06.07.2024 22:30 Відповісти
Це що, в тон голосів про велике відбудівництво?
Спочатку війну треба закінчити. Краще б про підводні дрони камікадзе думав
показати весь коментар
06.07.2024 22:33 Відповісти
про мільйон підводних дронів! не забувайте!
показати весь коментар
06.07.2024 22:35 Відповісти
та мільярд, навіщо їх жаліть..
показати весь коментар
06.07.2024 22:45 Відповісти
всі гроші пішли на відмив на корвет - так шо мільйон дронів почекає до закінчення війни...

корвет теж після закінчення війни як зайде в Чорне море - і тоді фсьо...
показати весь коментар
06.07.2024 22:38 Відповісти
ось як війна закінчиться - от ми тоді покажемо які ми круті.
показати весь коментар
06.07.2024 22:35 Відповісти
та зачем! нехай те мины еще сто лет после войны стоят!
показати весь коментар
06.07.2024 23:23 Відповісти
Ви весь інструмент додому купуєте, коли робите ремонт, чи наймаєте людей, у яких цей інструмент (професійний) вже є? Чому не запросити для розмінування ті держави, у яких вже є ці тральщики? Навіщо збирати по всьому світу застарілий хлам?
показати весь коментар
07.07.2024 09:11 Відповісти
я стараюсь все делать сам, бо когда надо нанимать людей, оказывается, что один занят, другой уехал, а третьему как-то лениво сейчас. От так будет и с разминированием - сначала у них будут свои дела, потом учения, а потом они заломят такую цену, что мам не горюй.
Так что гораздо лучше иметь свои обученные экипажи на доставшихся бесплатно, кстати, судах.
показати весь коментар
07.07.2024 23:17 Відповісти
Ну і даремно. Краще один раз заплатити за роботу спеціалістам, аніж потім постійно щось переробляти або ремонтувати. Ви точно не американець
показати весь коментар
08.07.2024 08:47 Відповісти
Україна може у перспективі отримати цілий дивізіон протимінних кораблів.

Харашо там - у перспективі!
Хочу туди!
показати весь коментар
06.07.2024 22:37 Відповісти
Если возраст позволяет, то какие проблемы? На сайте ВМС вакансий - как у дурака фантиков, все специальности практически. Заключай контракт, и будет тебе перспектива.
показати весь коментар
06.07.2024 23:25 Відповісти
Щоправда, всі вакансії зараз сухопутні, в окопі
показати весь коментар
07.07.2024 09:12 Відповісти
ну не знаю, может для граждан Украины у них отдельный сайт? Там где я смотрел буквально "все морские специальности" нужны.
показати весь коментар
07.07.2024 23:18 Відповісти
В рекрутингових центрах теж багато тилових спеціальностей, але після "лісу" всі йдуть на нуль. Ви наче вчора народилися.
показати весь коментар
08.07.2024 08:49 Відповісти
Треба мати своє і будувати самим а не надіятись на "дядю".
показати весь коментар
06.07.2024 22:38 Відповісти
Щоб так робити треба голову мати а не зелену макитру. Нічого ми не зробимо з цією владою те, що треба було б зробити до війни.
показати весь коментар
07.07.2024 05:39 Відповісти
та ми вже отримали протимінні кораблі. Вони зараз Ла-Манш розміновують.
показати весь коментар
06.07.2024 22:40 Відповісти
"Може". а може " не отримати".Для чого таки новини???
показати весь коментар
06.07.2024 22:41 Відповісти
А щоб потім можна було б сказати: "Бачите, обіцяли нам а не дали, ось який поганий Захід."
показати весь коментар
07.07.2024 05:41 Відповісти
я вам більше скажу - 73% відсотка ідіотів, які голоснулули за клована?
це теж був захід...
показати весь коментар
07.07.2024 05:46 Відповісти
Я вам скажу чесно, я не голосувала за Зеленського, але на початку я теж думала що якщо він набере нормальних, думаючих людей, що розуміють у політиці та міжнародних відносинах, людина не з системи, не крала з скарбниці, може щось зміниться у нас. А нікому вірити не можна. 99% йдуть у владу красти, і зробити нічого з цим не можна.😪
показати весь коментар
07.07.2024 06:54 Відповісти
В реальности есть полдивизиона ( 2 ед. типа "Сэндаун") от Британии и еще половину ( 2 ед. типа "Алкмаар") обещают передать Нидерланды. Когда они смогут попасть в Черное море - вопрос из вопросов.
показати весь коментар
06.07.2024 22:49 Відповісти
Такі заяви свідчать що,або несподіванка для ворога, то вже в старих книжках про війну,або нічого не буде,чисто налякати ворогів, така собі дезінформація.
показати весь коментар
06.07.2024 23:05 Відповісти
О тральщиках - это ни о чем... Вооружение: на носу - спаренная турильная установка. На корме - донная мина или щнуровой заряд. Это техника мирного времени.
показати весь коментар
07.07.2024 01:03 Відповісти
Чому МОЖЕ? А де вже передані тральщики (як мінімум 2 одиниці) і ще на підході (2-4 одиниці)?
показати весь коментар
07.07.2024 10:20 Відповісти
Ми, вже "отримали" F-16! А ще ті "тральщики" то перемога "на носі"!
показати весь коментар
07.07.2024 14:39 Відповісти
 
 