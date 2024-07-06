Україна може отримати дивізіон протимінних кораблів, - Неїжпапа

Україна може у перспективі отримати цілий дивізіон протимінних кораблів.

Про це в інтервʼю сказав віцеадмірал, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз Чорне море найбільш небезпечне щодо мінної безпеки в Європі. Звісно, для того, щоб повернутися до довоєнних часів, потрібно багато засобів та часу. Тому одним із пріоритетів розвитку ВМС є підвищення нашої протимінної спроможності, адже, окрім флоту, ніхто не спроможний з цим боротися. Отже, у нас є перспектива отримання цілого дивізіону протимінних кораблів", - сказав Неїжпапа.

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Він зазначив, що Україна другий рік поспіль бере участь у навчаннях "Сі бріз", зокрема зараз два українські протимінні кораблі проводять навчальну протимінну операцію, з тим щоб після завершення війни розпочати розмінування Чорного моря.

Загалом, за словами Неїжпапи, Військово-морські сили мають дуже великий досвід у розмінуванні, за два роки повномасштабного вторгнення вони знешкодили понад 100 морських мін.