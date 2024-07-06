Україна може отримати дивізіон протимінних кораблів, - Неїжпапа
Україна може у перспективі отримати цілий дивізіон протимінних кораблів.
Про це в інтервʼю сказав віцеадмірал, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Зараз Чорне море найбільш небезпечне щодо мінної безпеки в Європі. Звісно, для того, щоб повернутися до довоєнних часів, потрібно багато засобів та часу. Тому одним із пріоритетів розвитку ВМС є підвищення нашої протимінної спроможності, адже, окрім флоту, ніхто не спроможний з цим боротися. Отже, у нас є перспектива отримання цілого дивізіону протимінних кораблів", - сказав Неїжпапа.
Він зазначив, що Україна другий рік поспіль бере участь у навчаннях "Сі бріз", зокрема зараз два українські протимінні кораблі проводять навчальну протимінну операцію, з тим щоб після завершення війни розпочати розмінування Чорного моря.
Загалом, за словами Неїжпапи, Військово-морські сили мають дуже великий досвід у розмінуванні, за два роки повномасштабного вторгнення вони знешкодили понад 100 морських мін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Влада в черговий раз лапшу вішає на вуха.
Цензор, не позорся - не публікуй брехню ! Задолбали уже пропанадони !
Спочатку війну треба закінчити. Краще б про підводні дрони камікадзе думав
корвет теж після закінчення війни як зайде в Чорне море - і тоді фсьо...
Так что гораздо лучше иметь свои обученные экипажи на доставшихся бесплатно, кстати, судах.
Харашо там - у перспективі!
Хочу туди!
це теж був захід...