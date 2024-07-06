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Новини
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Україна через відмову російських борців від участі в Олімпіаді-2024 отримає більше ліцензій

Арслан Багаєв змагається з азербайджанцем Арсенієм Джіоєвим

Збірна Росії з боротьби відмовилася від участі в Олімпіаді-2024 у Парижі. Після перерозподілу ліцензій, найімовірніше, Україна отримає три додаткові квоти.

Російські борці у повному складі відмовилися від участі в Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі. Відповідна інформація з'явилась на сайті федерації спортивної боротьби Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Після перевірок МОК, допуск до Олімпіади-2024 отримали 10 російських борців. Вони мали виступати у нейтральному статусі. Одна борчиня одразу відхилила запрошення, інші дев'ять – підтвердили його. Це мали бути чотири представники у вільній боротьбі, три – у жіночий, два – у греко-римській.

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Однак в останній день росіяни змінили своє рішення. Вони аргументували це тим, що список затверджених атлетів має на меті "підірвати єдність команди", тому вони відмовилися від ліцензії.

Відтак, відбудеться перерозподіл олімпійських ліцензій згідно з турнірами, де росіяни здобували перепустки. Найімовірніше, Україна в рамках перерозподілу здобуде ще три ліцензії на Олімпіаду в боротьбі – дві у вільній та одну у жіночій.

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Олімпіада (687) росія (66070) спорт (1631) боротьба (84)


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Правільнає рєшєніє-мєньше будет воні на нєнавіснам кацапамі Западє ат іх абосраних парток і лаптєй...
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06.07.2024 22:47 Відповісти
Да вони в ********* Париже, и без русских хватает! А мы туда лезем, и рады!!!
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08.07.2024 21:14 Відповісти
російські борцуни хай їдуть на есвео, бо парти героя у класі ніхєра не буде.
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06.07.2024 22:48 Відповісти
Менше смердітиме у Парижі
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06.07.2024 22:57 Відповісти
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06.07.2024 23:01 Відповісти
Из-за какого отказа? ) Им просто запретили участвовать в Оимпийских играх из-за санкций..
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07.07.2024 08:12 Відповісти
 
 