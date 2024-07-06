Україна через відмову російських борців від участі в Олімпіаді-2024 отримає більше ліцензій

Збірна Росії з боротьби відмовилася від участі в Олімпіаді-2024 у Парижі. Після перерозподілу ліцензій, найімовірніше, Україна отримає три додаткові квоти.

Російські борці у повному складі відмовилися від участі в Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі. Відповідна інформація з'явилась на сайті федерації спортивної боротьби Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Після перевірок МОК, допуск до Олімпіади-2024 отримали 10 російських борців. Вони мали виступати у нейтральному статусі. Одна борчиня одразу відхилила запрошення, інші дев'ять – підтвердили його. Це мали бути чотири представники у вільній боротьбі, три – у жіночий, два – у греко-римській.

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Однак в останній день росіяни змінили своє рішення. Вони аргументували це тим, що список затверджених атлетів має на меті "підірвати єдність команди", тому вони відмовилися від ліцензії.

Відтак, відбудеться перерозподіл олімпійських ліцензій згідно з турнірами, де росіяни здобували перепустки. Найімовірніше, Україна в рамках перерозподілу здобуде ще три ліцензії на Олімпіаду в боротьбі – дві у вільній та одну у жіночій.