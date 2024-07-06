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Упродовж дня 6 липня ППО півдня України знищила 8 безпілотників. ІНФОГРАФІКА

ППО півдня України знищила 8 безпілотників

Протягом дня 6 липня 2024 року  на півдні України сили протиповітряної оборони знищили 8 безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Оперативне командування "Південь".

"Упродовж дня 6 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 8 безпілотників. Зокрема шість розвідувальних: по два "ZALA" і "Supercam" та по одному "Мерлін-ВР" і "Орлан-10"; а також два ударних БПЛА "Ланцет"", - ідеться в повідомленні.

Крім того, російські окупаційні війська атакували Одещину двома балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М".

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Нагадаємо, у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня ми вже додали сили нашій ППО, наступний тиждень буде часом продовження таких кроків.

ППО півдня України знищила 8 безпілотників

Автор: 

безпілотник (4338) ППО (3277)


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