Упродовж дня 6 липня ППО півдня України знищила 8 безпілотників. ІНФОГРАФІКА

Протягом дня 6 липня 2024 року на півдні України сили протиповітряної оборони знищили 8 безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Оперативне командування "Південь".

"Упродовж дня 6 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 8 безпілотників. Зокрема шість розвідувальних: по два "ZALA" і "Supercam" та по одному "Мерлін-ВР" і "Орлан-10"; а також два ударних БПЛА "Ланцет"", - ідеться в повідомленні.

Крім того, російські окупаційні війська атакували Одещину двома балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М".

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Нагадаємо, у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня ми вже додали сили нашій ППО, наступний тиждень буде часом продовження таких кроків.