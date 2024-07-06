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Цього тижня ми вже додали сили нашій ППО, наступний тиждень буде часом продовження таких кроків, - Зеленський. ВIДЕО

У межах коаліцій та домовленостей з партнерами в Україні значно посилили ППО, а також досягли певних результатів у питанні поставки F-16.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Цього тижня ми вже відчутно додали сили нашій ППО, наступний тиждень буде часом продовження таких кроків. Щодня детально з нашою командою ми працюємо з партнерами над відповідними домовленостями – і в рамках коаліцій ППО та F-16, і на двосторонній основі, – зокрема з Америкою. Готуємо результат, потрібний Україні та спільній нашій безпеці з партнерами.

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Нагадаємо, 5 липня посол Німеччини в Україні Мартін Єґер повідомив, що до України прибула третя система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) ППО (3277) F16 F-16 (689)


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Топ коментарі
+20
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06.07.2024 20:36 Відповісти
+19
Від однієї морди цього гівноблохєра вже хочеться блювати🤮🤮🤮. Скільки ще терпіти цей непотріб на екранах?
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06.07.2024 20:38 Відповісти
+17
Цього тижня ми вже додали сили нашій ППО
Це ти про ********** С-300 у Миргороді?
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06.07.2024 20:39 Відповісти
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06.07.2024 20:36 Відповісти
ми вже додали сили нашій ППО....

чи західні союзники передали нові батареї ППО

сьогодні що, "День манечки президентів" ?
Діда Байдена понесло, а ЗЄльона жаба й собі лапку тягне
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06.07.2024 21:04 Відповісти
Заради цього виродка варто повернути смертну кару.
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06.07.2024 20:36 Відповісти
Пожиттєво педалі крутить - ГігаВати вироблять
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06.07.2024 21:01 Відповісти
Человек без эмпатии ! Ему насрать на страну на жизни людей. Только Я Я Я Я
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06.07.2024 21:38 Відповісти
Пішло на..й. "додаватєль". Геть безтолкового ішака!
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06.07.2024 20:36 Відповісти
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06.07.2024 20:37 Відповісти
Ми - це без тебе. Твої тільки на 95 кварталі. Згинь, курва, з України. І побачиш, що станеться !!!
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06.07.2024 20:38 Відповісти
Від однієї морди цього гівноблохєра вже хочеться блювати🤮🤮🤮. Скільки ще терпіти цей непотріб на екранах?
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06.07.2024 20:38 Відповісти
Цього тижня ми вже додали сили нашій ППО
Це ти про ********** С-300 у Миргороді?
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06.07.2024 20:39 Відповісти
Почему ты думаешь что С-300 настоящая?
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06.07.2024 21:19 Відповісти
Ну я рад за Конче-Заспу... А когда начнут сбивать хоть бы развед.дроны над аэродромами?
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06.07.2024 20:42 Відповісти
Знову вилізло.
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06.07.2024 20:42 Відповісти
Ще й додавалкою махає, гнида неголена....
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06.07.2024 20:59 Відповісти
Шоб тобі повилазило, гнида асфальтна і неголена.
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06.07.2024 20:46 Відповісти
...и кошерная.
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06.07.2024 21:25 Відповісти
Якшо так додавати - то ну иого нах
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06.07.2024 20:49 Відповісти
пролистав коменти.
і чомусь згадав, про потужну довіру, там підтримку нашому простроченому зе!поцу, згідно багаточисельним опитуванням.
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06.07.2024 20:51 Відповісти
Джо Траволта провів соц. опитування
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06.07.2024 21:11 Відповісти
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07.07.2024 01:05 Відповісти
Хто такі "ми"?
"Какоє житіє твоє, пьос смердящій"©
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06.07.2024 20:58 Відповісти
Кому уже це ППО нах. потрібне? Енергетика, економіка, оборонка, нафтова галкузь, порти, аеродроми... все розгромлено. Фронт посипався, Армію добивають "мудрі полководці". І навіть на цьому обдолбане падло умудряється піаритися. Мерзотник веде Україну до погибелі. І всі мовчать...
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06.07.2024 21:06 Відповісти
Не "вы" а западные Союзники!!!
Мразота балабольная!! Бездарь весь "уряд" и оголтелые балбесы тунеядцы
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06.07.2024 21:29 Відповісти
Ні, Зюзя, особисто ти ніхера не додаєш, а тільки ****** та ******.

А ППО нам додали чехи та німці.
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06.07.2024 21:41 Відповісти
Цього тижня ми вже відчутно додали сили нашій ППО(ХТО ДОДАВ ???).Щоб Бог Тобі сторицею додавав так само, і те саме ,як Ти щось дав Україні і її народу .
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06.07.2024 22:22 Відповісти
Хто це " ми" додали? Зеленьський із покйним ГРУшником Подоляком на коліні NASAMS и коіпали ?
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07.07.2024 02:19 Відповісти
Позбавлення е/енергії українців вже другий рік поспіль це план ze і його кодла,тому ніхто і не покараний.
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07.07.2024 11:14 Відповісти
 
 