Цього тижня ми вже додали сили нашій ППО, наступний тиждень буде часом продовження таких кроків, - Зеленський. ВIДЕО
У межах коаліцій та домовленостей з партнерами в Україні значно посилили ППО, а також досягли певних результатів у питанні поставки F-16.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Цього тижня ми вже відчутно додали сили нашій ППО, наступний тиждень буде часом продовження таких кроків. Щодня детально з нашою командою ми працюємо з партнерами над відповідними домовленостями – і в рамках коаліцій ППО та F-16, і на двосторонній основі, – зокрема з Америкою. Готуємо результат, потрібний Україні та спільній нашій безпеці з партнерами.
Нагадаємо, 5 липня посол Німеччини в Україні Мартін Єґер повідомив, що до України прибула третя система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини.
Топ коментарі
+20 Перехватчик
показати весь коментар06.07.2024 20:36 Відповісти Посилання
+19 Super Gut
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+17 Богдан XXX
показати весь коментар06.07.2024 20:39 Відповісти Посилання
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чи західні союзники передали нові батареї ППО
сьогодні що, "День манечки президентів" ?
Діда Байдена понесло, а ЗЄльона жаба й собі лапку тягне
Це ти про ********** С-300 у Миргороді?
і чомусь згадав, про потужну довіру, там підтримку нашому простроченому зе!поцу, згідно багаточисельним опитуванням.
"Какоє житіє твоє, пьос смердящій"©
Мразота балабольная!! Бездарь весь "уряд" и оголтелые балбесы тунеядцы
А ППО нам додали чехи та німці.