Цього тижня ми вже додали сили нашій ППО, наступний тиждень буде часом продовження таких кроків, - Зеленський. ВIДЕО

У межах коаліцій та домовленостей з партнерами в Україні значно посилили ППО, а також досягли певних результатів у питанні поставки F-16.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Цього тижня ми вже відчутно додали сили нашій ППО, наступний тиждень буде часом продовження таких кроків. Щодня детально з нашою командою ми працюємо з партнерами над відповідними домовленостями – і в рамках коаліцій ППО та F-16, і на двосторонній основі, – зокрема з Америкою. Готуємо результат, потрібний Україні та спільній нашій безпеці з партнерами.

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Нагадаємо, 5 липня посол Німеччини в Україні Мартін Єґер повідомив, що до України прибула третя система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини.