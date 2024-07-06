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Новини Війна
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Зафіксовано рух кількох груп "Шахедів" на Харківщині та Сумщині, - Повітряні сили

шахед

Ворог запустив по Україні  кілька груп "Шахедів" через Харківщину і Сумщину. Також фіксується рух БпЛА на сході Кіровоградщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага!

  • нова група "шахедів" із Бєлгородської обл., РФ, на північ Харківщини. Курс - південний.
  • група "шахедів" південніше Харкова - курсом на південний захід.
  • "Шахеди" на Сумщині - курсом на захід.
  •  Ворожий БпЛА на сході Кіровоградщини, прямує на захід", - ідеться в повідомленні.

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Автор: 

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Може, крім фіксування далеко від кордону та лінії зіткнення, їх збивати уже потрібно і не всередині країни а то в нас зграями летять від кордону і все пропускають далі.
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07.07.2024 06:14 Відповісти
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07.07.2024 11:03 Відповісти
 
 