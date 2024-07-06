Зафіксовано рух кількох груп "Шахедів" на Харківщині та Сумщині, - Повітряні сили
Ворог запустив по Україні кілька груп "Шахедів" через Харківщину і Сумщину. Також фіксується рух БпЛА на сході Кіровоградщини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Увага!
- нова група "шахедів" із Бєлгородської обл., РФ, на північ Харківщини. Курс - південний.
- група "шахедів" південніше Харкова - курсом на південний захід.
- "Шахеди" на Сумщині - курсом на захід.
- Ворожий БпЛА на сході Кіровоградщини, прямує на захід", - ідеться в повідомленні.
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igor romanenko #506975
показати весь коментар07.07.2024 06:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Vitaliy ua
показати весь коментар07.07.2024 11:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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