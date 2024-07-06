Зафіксовано рух кількох груп "Шахедів" на Харківщині та Сумщині, - Повітряні сили

Ворог запустив по Україні кілька груп "Шахедів" через Харківщину і Сумщину. Також фіксується рух БпЛА на сході Кіровоградщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага!

нова група "шахедів" із Бєлгородської обл., РФ, на північ Харківщини. Курс - південний.

група "шахедів" південніше Харкова - курсом на південний захід.

"Шахеди" на Сумщині - курсом на захід.

Ворожий БпЛА на сході Кіровоградщини, прямує на захід", - ідеться в повідомленні.

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