УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10799 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 631 6

У Павлограді під час повітряної тривоги пролунали вибухи, - ЗМІ

Вибух

У Павлограді пролунали вибухи.

Раніше Повітряні сили повідомляли про атаку низки областей групами ударних БПЛА, передає Цензор.НЕТ.

Про вибухи у Павлограді повідомляє кореспондент Укрінформу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі пролунали вибухи: Пошкоджено один з торговельних центрів (оновлено)

"У Павлограді чутно звуки вибухів", - повідомляють також кореспонденти Суспільного.

Автор: 

вибух (4525) Павлоград (130)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось здав локації заводу кацапам
показати весь коментар
07.07.2024 02:06 Відповісти
Про заводи в Павлограді кацапи знали ще при "совкє", бо вони працювали на оборону. Хтось здав інше, а в Павлогрді таких поліцаїв на десять проживаючих - три ворожих агента, або чекаючих мордор, та ще і переселенців купа, серед яких є точно підготовллені кацапські шлюхи.
показати весь коментар
07.07.2024 07:29 Відповісти
начувайтеся,
для почятку белга урод і скурцьк і оте от місто птахів - вароніж...
все повернетнся...
і не стонать, потім русня...
буде помста ...
показати весь коментар
07.07.2024 04:09 Відповісти
кацапня,
ну і чому вам не подобаються удари ЗСУ по ваших містах?
тобто по нам можна чим і як завгодно,
а на вас тількі шоколад сбрасувати?
показати весь коментар
07.07.2024 05:00 Відповісти
 
 