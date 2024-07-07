У Павлограді під час повітряної тривоги пролунали вибухи, - ЗМІ
У Павлограді пролунали вибухи.
Раніше Повітряні сили повідомляли про атаку низки областей групами ударних БПЛА, передає Цензор.НЕТ.
Про вибухи у Павлограді повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У Павлограді чутно звуки вибухів", - повідомляють також кореспонденти Суспільного.
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для почятку белга урод і скурцьк і оте от місто птахів - вароніж...
все повернетнся...
і не стонать, потім русня...
буде помста ...
ну і чому вам не подобаються удари ЗСУ по ваших містах?
тобто по нам можна чим і як завгодно,
а на вас тількі шоколад сбрасувати?