Воронезьку область атакували дрони: спалахнула пожежа на складі, детонують вибухонебезпечні об’єкти. ВІДЕО+ФОТО
Російська сторона стверджує, що у ніч на 7 липня кілька безпілотників атакували Воронезьку область РФ.
Про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".
Він традиційно запевняє, що всі дрони нібито були знищені. Втім, за словами Гусєва, під час падіння уламків спалахнула пожежа на одному зі складів, у Підгоренському районі почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.
"За попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав, на місці працюють оперативні служби, військові та представники влади для ліквідації НС. У разі потреби для евакуації мешканців прилеглих населених пунктів підготовлено автобуси", - додав губернатор.
Тим часом, у соцмережах поширюється відео та фото, на яких зафіксовано наслідки сьогоднішньої атаки.
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А так - за всю війну українці жодного разу не влучили цілим безпілотником в НПЗ , нафтобазу , аеродром на ін.
Їсти, купатися, у кіно, баню, екскурсію - всюди строєм. "Лінєйкі" по два три рази на день, барабани задовбали. Втік і все літо в ліс по гриби, рибалка, футбол та інше - свобода. Більш в ті табори ні ногою.