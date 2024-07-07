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Новини Війна
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Воронезьку область атакували дрони: спалахнула пожежа на складі, детонують вибухонебезпечні об’єкти. ВІДЕО+ФОТО

Російська сторона стверджує, що у ніч на 7 липня кілька безпілотників атакували Воронезьку область РФ.

Про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости". 

Він традиційно запевняє, що всі дрони нібито були знищені. Втім, за словами Гусєва, під час падіння уламків спалахнула пожежа на одному зі складів, у Підгоренському районі почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

"За попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав, на місці працюють оперативні служби, військові та представники влади для ліквідації НС. У разі потреби для евакуації мешканців прилеглих населених пунктів підготовлено автобуси", - додав губернатор.

Тим часом, у соцмережах поширюється відео та фото, на яких зафіксовано наслідки сьогоднішньої атаки.

Атака на Воронезьку область

Автор: 

вибух (4525) росія (66070) склад (183) дрони (4909)


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Топ коментарі
+51
То был склад мирной пиротехники! "Биндеровцы" лишили детей новогоднего фейерверка! Низабудим, нипростим! (с)
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07.07.2024 08:50 Відповісти
+39
А казали, що Воронеж обходять увагою...
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07.07.2024 08:50 Відповісти
+37
Апять фсьо сбілі.
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07.07.2024 08:48 Відповісти
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Апять фсьо сбілі.
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07.07.2024 08:48 Відповісти
То был склад мирной пиротехники! "Биндеровцы" лишили детей новогоднего фейерверка! Низабудим, нипростим! (с)
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07.07.2024 08:50 Відповісти
А казали, що Воронеж обходять увагою...
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07.07.2024 08:50 Відповісти
Фсьо па графіку..
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07.07.2024 09:39 Відповісти
на тому складі детонують тисячи чоловікогодин військпрому рф, киця
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07.07.2024 09:07 Відповісти
Аж целых 2 часа вчера света не было так что не ной курва попердолена
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07.07.2024 09:40 Відповісти
Ти всрався, панікере, тому ******* з валізки .
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07.07.2024 14:28 Відповісти
Моськовська орда має палати від Кенігсберга до Урала !!))
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07.07.2024 09:01 Відповісти
Так, за Уралом вже Китай
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07.07.2024 09:11 Відповісти
То буде Україно-Китайський кордон!!))
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07.07.2024 09:35 Відповісти
ТА без образ не виходить спілкуватися? Чи квазі-українство
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07.07.2024 13:51 Відповісти
Это трава горит или уже камыши? 🤔
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07.07.2024 09:06 Відповісти
Бамбук
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07.07.2024 09:09 Відповісти
Кацапи курять, китайський.
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07.07.2024 09:49 Відповісти
Жабы детонируют
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07.07.2024 09:51 Відповісти
Один уламок, a спрацював як F-16.
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07.07.2024 09:12 Відповісти
Дивно , але уламки падають точно туди куди й треба .!
А так - за всю війну українці жодного разу не влучили цілим безпілотником в НПЗ , нафтобазу , аеродром на ін.
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07.07.2024 09:12 Відповісти
Самонаводящиеся уламки збитих бпла
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07.07.2024 09:22 Відповісти
молодчинка! 👍
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07.07.2024 11:43 Відповісти
Та ну, пздьож, то "внучата Ільіча" палять костри та б'ють у барабани. "Зарніца" в них.
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07.07.2024 09:31 Відповісти
Кастьор дружби... Як у мене колись у піонерському таборі.
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07.07.2024 09:38 Відповісти
"Вз'вейтесь кострами,синие ночи!Ми пионери дети рабочих"!!))
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07.07.2024 09:44 Відповісти
Але до ''ери комуни шлях так і не привів'')
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07.07.2024 09:51 Відповісти
На початку 70-х, хватило тиждень й втік з того табора.
Їсти, купатися, у кіно, баню, екскурсію - всюди строєм. "Лінєйкі" по два три рази на день, барабани задовбали. Втік і все літо в ліс по гриби, рибалка, футбол та інше - свобода. Більш в ті табори ні ногою.
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07.07.2024 11:09 Відповісти
аналогічно рівно у той же історичний період ). Табір був у кацапії на Окє, для дітей пріблатньонних.
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07.07.2024 12:03 Відповісти
А ми в наметах в тайзі,на гірському кряжі жили!!))
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07.07.2024 13:44 Відповісти
Мене теж батьки спробували засунути..добре що я вітрильним спортом займався..змагання почались і мене звідти забрали..зате я дізнався хто такий павлік морозов...піонери були від різних батьків..і хтось виколов очі на його портреті і написав "стукач **** гандон"..шикували весь табір і питали хто це зробив..і таки знайшовся послідовник..який здав..🤣
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29.05.2025 21:23 Відповісти
Сьогодні День Морських сил України. Чекаємо на привітання. Генерал Наєв уже привітав. Усе буде Україна
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07.07.2024 09:39 Відповісти
Ти чого до жінки причепилося,клоунідло?
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07.07.2024 10:48 Відповісти
та воно кончене, зажди тут сере аби шо...
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07.07.2024 10:52 Відповісти
Воно сексуально стурбоване,мабуть дівчата ще зі школи в дупу відправляють!!))
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07.07.2024 11:00 Відповісти
це контужений об тєлєвізор поціновувач бєзуглой і кєдмі.
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07.07.2024 13:28 Відповісти
мудило, ти хоч данні в ТЦК спромоглося оновити, чи навіть цього сцишся?
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07.07.2024 14:47 Відповісти
Хороший початок у орків ще має бути багато військових совкових складів, вони мабуть незахищені... було б чудово їх покусати....
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07.07.2024 10:57 Відповісти
.выжигайте все на доступном расстоянии...Слава Солдатам Великой Ukrainy....
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07.07.2024 11:25 Відповісти
Давно пора було, так ні якогось милого по Москві довбали, надіялися що москалі царя посунуть, забули що москалі на расее особлива каста суспільства, а виносити склади щоб БК сунути аж із за Урала те саме то що тра.
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07.07.2024 11:58 Відповісти
є припущення, що хтось з Воронєжа приїхав у Сєргєєвку відпочити, і побачивши https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 штабєля , вирішив трохи заробити біткоінів. Занятіє увлєкатєльноє і прібильноє, нє то шо гриби збирати.
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07.07.2024 12:11 Відповісти
Ну що ж.. Штабєля -- не кабєля.... 👍
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07.07.2024 13:08 Відповісти
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07.07.2024 13:24 Відповісти
Та ладно. А че не по нефтезаводу? Я уж думал что склады с снарядами табу, нииизззяяя!! У россиян немеряно этих складов, которые дронами можно достать. Но лупили только по нефтезаводам. Неужели чет поменялось?
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07.07.2024 13:35 Відповісти
Какое красивое у них там эхо на рассвете , слушать - непереслушать .
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07.07.2024 14:18 Відповісти
Слава ЗСУ і уламкам українських безпілотників!
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07.07.2024 14:30 Відповісти
самонавідні такі уламки...
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07.07.2024 16:50 Відповісти
Ми одразу уламки запускаємо, а кацапи фіксують їх падіння.
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07.07.2024 21:43 Відповісти
Дамбят Варонеж? Ай-яй_яй!
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07.07.2024 18:26 Відповісти
 
 