Воронезьку область атакували дрони: спалахнула пожежа на складі, детонують вибухонебезпечні об’єкти. ВІДЕО+ФОТО

Російська сторона стверджує, що у ніч на 7 липня кілька безпілотників атакували Воронезьку область РФ.

Про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

Він традиційно запевняє, що всі дрони нібито були знищені. Втім, за словами Гусєва, під час падіння уламків спалахнула пожежа на одному зі складів, у Підгоренському районі почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

"За попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав, на місці працюють оперативні служби, військові та представники влади для ліквідації НС. У разі потреби для евакуації мешканців прилеглих населених пунктів підготовлено автобуси", - додав губернатор.

Тим часом, у соцмережах поширюється відео та фото, на яких зафіксовано наслідки сьогоднішньої атаки.