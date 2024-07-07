УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10628 відвідувачів онлайн
Новини
949 5

Сирський привітав воїнів ВМС ЗСУ: Ви доводите, що ВМС - це Вірність, Мужність, Сила

вмс,тральщик,sandown

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців ВМС ЗСУ із днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Сирського.

"Щоденно, у важких боях ви доводите, що ВМС - це Вірність, Мужність, Сила. Ви нищите ворогів на морі, суходолі та в повітрі, стоїте на передовій захисту нашої держави, демонструючи приклади справжнього патріотизму та бойової майстерності", - зазначив головнокомандувач.

Він також висловив подяку всьому особовому складу Військово-Морських Сил та, особливо, матросам і молодшим командирам, за стійкість, відвагу і героїзм, за важливий внесок у справу оборони України.

"Дякую вам за вірність і самовіддану боротьбу, яка наближає нашу Перемогу. Мої окремі слова подяки ветеранам Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які у перші години початку російської широкомасштабної агресії проти України за покликом свого серця повернулися і стали до лав захисників Батьківщини. У цей день ми схиляємо голови в скорботі за кожним лицарем українського моря, який поклав своє життя за нашу свободу. Але, як би важко не було, ми повинні і далі бити ворога! До Перемоги. Слава Військово-Морським Силам Збройних Сил України! Слава Україні!", - резюмує Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жоден військовий корабель Росії з 2023 року не заходить у північно-західну частину Чорного моря, - Неїжпапа

Автор: 

ВМС (1399) привітання (735) Сирський Олександр (644)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так так, вітати генералів не уснуючого роду військ. Які ще й з/п непогану отримують.
А ще у нас далі працюють директори Маріупольського та Бердянського портів, також з/п отримують.
показати весь коментар
07.07.2024 10:03 Відповісти
Не Генералів, а захисників України, це вас ніяк не стосується, а ось Повітряні сили України працюють разом з ВМС України
показати весь коментар
07.07.2024 10:24 Відповісти
Ага, таких як содоль. Захисників України з генеральськими погонами в кращому випадку відправляють до Британії, а в гіршому - відкривають кримінальну справу.
Ви ресурсом помилились, вилизування зелених дуп на іншому сайті.
показати весь коментар
07.07.2024 11:02 Відповісти
Приєднуюсь до привітання ВМС ЗСУ зі святом...
показати весь коментар
07.07.2024 10:18 Відповісти
На черзі вітання від гундосого
показати весь коментар
07.07.2024 10:22 Відповісти
 
 