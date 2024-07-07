Сирський привітав воїнів ВМС ЗСУ: Ви доводите, що ВМС - це Вірність, Мужність, Сила

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців ВМС ЗСУ із днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Сирського.

"Щоденно, у важких боях ви доводите, що ВМС - це Вірність, Мужність, Сила. Ви нищите ворогів на морі, суходолі та в повітрі, стоїте на передовій захисту нашої держави, демонструючи приклади справжнього патріотизму та бойової майстерності", - зазначив головнокомандувач.

Він також висловив подяку всьому особовому складу Військово-Морських Сил та, особливо, матросам і молодшим командирам, за стійкість, відвагу і героїзм, за важливий внесок у справу оборони України.

"Дякую вам за вірність і самовіддану боротьбу, яка наближає нашу Перемогу. Мої окремі слова подяки ветеранам Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які у перші години початку російської широкомасштабної агресії проти України за покликом свого серця повернулися і стали до лав захисників Батьківщини. У цей день ми схиляємо голови в скорботі за кожним лицарем українського моря, який поклав своє життя за нашу свободу. Але, як би важко не було, ми повинні і далі бити ворога! До Перемоги. Слава Військово-Морським Силам Збройних Сил України! Слава Україні!", - резюмує Сирський.

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