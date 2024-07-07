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В Урзуф заїхав підрозділ Росгвардії, розпочались арешти місцевих мешканців, - Андрющенко

Росгвардія

В Урзуф заїхав підрозділ Росгвардії, військові перевдягнені у цивільне. Уже відомо про перші арешти місцевих жителів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ..

"Маріупольцям. Увага. Тим, хто в окупації, та в кого там рідні. В Урзуф заїхав підрозділ Росгвардії. Перевдягнений у цивільне. Ходять по всьому узбережжю від Урзуфа до Ялти. Перевіряють в місцях концентрації відпочиваючих. Шукають недовольних та підозрілих. Відомо про перші рандомні арешти.

Тримайте увагу та обережно з висловами. Перевірте телефони. Бережіть себе", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни направили додаткові сили Росгвардії на окуповані території України, - Центр нацспротиву

Автор: 

Маріуполь (3243) Донецька область (8812) Росгвардія (99)


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Топ коментарі
+15
Це населені пункти Донецької обл., Ялт в Україні дві..
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07.07.2024 10:24 Відповісти
+10
нове гестапо по-кацапськи... ще й концтабори будуть і новий гулаг...
і хто там у Світі хоче віддати частину України, бо так *****-людожер захотіло?
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07.07.2024 11:04 Відповісти
+7
Окрім росіян в Ялте та Урзуфі дуже багато греков які завжди люто ненавиділи українців та все українське. До речі, багато греків мають грецькі паспорти. УМаріуполі навіть було грецьке консульство. Це як угорці у Прикарпатті. Ніколи в житті не зустрічав грека який би поважав Україну. Чому так для мене не зрозуміло, адже українці ніколи греків не ображали і завжди відносилися до них с повагою.
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07.07.2024 11:41 Відповісти
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...від Урзуфа до Ялти...
...в місцях концентрації відпочиваючих ...

андрющенко розуміє, про які території він булькає?
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07.07.2024 10:13 Відповісти
Це населені пункти Донецької обл., Ялт в Україні дві..
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07.07.2024 10:24 Відповісти
А ти розумієш? ))) Почитай уважно текст, погугли і подумай, хто з вас невіглас )
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07.07.2024 10:49 Відповісти
кацапня як вірус,більш сильніші завжди з,їїдають слабшого,бо якщо не з,їдять -з,їдять їх

мерзотна зграя виродків людства,ждуни дивіться і запам,ятайте-так виглядає те куди ви так рветеся!!!!!
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07.07.2024 10:14 Відповісти
ждунів не існує , то етнічні росіяни яким на шару роздали паспорти після 91 ...
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07.07.2024 10:53 Відповісти
Окрім росіян в Ялте та Урзуфі дуже багато греков які завжди люто ненавиділи українців та все українське. До речі, багато греків мають грецькі паспорти. УМаріуполі навіть було грецьке консульство. Це як угорці у Прикарпатті. Ніколи в житті не зустрічав грека який би поважав Україну. Чому так для мене не зрозуміло, адже українці ніколи греків не ображали і завжди відносилися до них с повагою.
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07.07.2024 11:41 Відповісти
Дуже цікаво , то зрештою греки не ******* Україну , а кого ******* московію ?
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07.07.2024 11:49 Відповісти
Мабуть що так, бо з тіх 10-12 греків з якими спілкувався по роботі та в житті поваги до України не помітив.
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07.07.2024 12:00 Відповісти
Я вважаю, що ці так звані греки дуже асимільовані і виховані в парадигмі московії , це як українці на Кубані , тому така от на жаль ситуація
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07.07.2024 12:14 Відповісти
Так, згоден з вами. Асимільовані і їх дуже багато на керівних посадах в окупованому Маріуполі я вважаю що більше 50%. Вони чекали росіян. А українцям треба це запом'ятати.
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07.07.2024 13:06 Відповісти
Про это должна докладывать разведка или СБУ, а не советник "мэра в изгнании"... Или он на полставки подрабатывает там?
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07.07.2024 10:20 Відповісти
А як же оспівування партизан і підпілля за німецької окупації?
****** кацапи.
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07.07.2024 10:20 Відповісти
От Урзуфа до Юрьевки несколько километров где нет жилья и крутой обрыв у моря. Дальше Новая Ялта и потом Ялта. По расстоянию это далеко.
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07.07.2024 10:24 Відповісти
Ялта це зе бест.
Греки постаралися на славу, як вони там зараз цікаво.
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07.07.2024 15:03 Відповісти
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07.07.2024 10:25 Відповісти
нове гестапо по-кацапськи... ще й концтабори будуть і новий гулаг...
і хто там у Світі хоче віддати частину України, бо так *****-людожер захотіло?
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07.07.2024 11:04 Відповісти
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07.07.2024 15:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kcSTI8CLcvw&t=54s
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07.07.2024 15:05 Відповісти
 
 