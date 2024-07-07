В Урзуф заїхав підрозділ Росгвардії, розпочались арешти місцевих мешканців, - Андрющенко

В Урзуф заїхав підрозділ Росгвардії, військові перевдягнені у цивільне. Уже відомо про перші арешти місцевих жителів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ..

"Маріупольцям. Увага. Тим, хто в окупації, та в кого там рідні. В Урзуф заїхав підрозділ Росгвардії. Перевдягнений у цивільне. Ходять по всьому узбережжю від Урзуфа до Ялти. Перевіряють в місцях концентрації відпочиваючих. Шукають недовольних та підозрілих. Відомо про перші рандомні арешти.

Тримайте увагу та обережно з висловами. Перевірте телефони. Бережіть себе", - йдеться в повідомленні.

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