В Урзуф заїхав підрозділ Росгвардії, розпочались арешти місцевих мешканців, - Андрющенко
В Урзуф заїхав підрозділ Росгвардії, військові перевдягнені у цивільне. Уже відомо про перші арешти місцевих жителів.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ..
"Маріупольцям. Увага. Тим, хто в окупації, та в кого там рідні. В Урзуф заїхав підрозділ Росгвардії. Перевдягнений у цивільне. Ходять по всьому узбережжю від Урзуфа до Ялти. Перевіряють в місцях концентрації відпочиваючих. Шукають недовольних та підозрілих. Відомо про перші рандомні арешти.
Тримайте увагу та обережно з висловами. Перевірте телефони. Бережіть себе", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Маруся #592232
показати весь коментар07.07.2024 10:24 Відповісти Посилання
+10 igor koval #550777
показати весь коментар07.07.2024 11:04 Відповісти Посилання
+7 Игорь Евгеньевич #582271
показати весь коментар07.07.2024 11:41 Відповісти Посилання
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...в місцях концентрації відпочиваючих ...
андрющенко розуміє, про які території він булькає?
мерзотна зграя виродків людства,ждуни дивіться і запам,ятайте-так виглядає те куди ви так рветеся!!!!!
****** кацапи.
Греки постаралися на славу, як вони там зараз цікаво.
і хто там у Світі хоче віддати частину України, бо так *****-людожер захотіло?