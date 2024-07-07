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Новини Війна
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Атака на склад у Воронезькій області: у населеному пункті запроваджено режим НС, відбувається евакуація

рф,воронезька

Режим НС запроваджено у межах населеного пункту Підгоренського району Воронезької області, де вночі фіксували атаку нібито українських БПЛА. Наразі детонація вибухонебезпечних об'єктів триває.

Про це повідомив губернатор Олександр Гусєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

За його даними, відбувається евакуація громадян до пунктів тимчасового розміщення, перекрито ділянку автомобільної дороги, яка проходить через населений пункт.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Воронезьку область атакували дрони: спалахнула пожежа на складі, детонують вибухонебезпечні об’єкти.

Автор: 

вибух (4525) росія (66070) дрони (4909)


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Топ коментарі
+47
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07.07.2024 11:17 Відповісти
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07.07.2024 11:36 Відповісти
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07.07.2024 12:12 Відповісти
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07.07.2024 11:17 Відповісти
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07.07.2024 11:34 Відповісти
Жирний склад. Був.
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07.07.2024 12:08 Відповісти
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07.07.2024 12:12 Відповісти
о до лахудри слава прийшла! звідки й не чекала )))
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07.07.2024 12:15 Відповісти
внр будєт свабодна...
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07.07.2024 11:19 Відповісти
Ніяких внр...будуть входити в Україну, як платники податків, областями.
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07.07.2024 11:22 Відповісти
ВорНР?
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07.07.2024 13:39 Відповісти
йде евакуація

...еякуляція...
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07.07.2024 11:23 Відповісти
ну нарешті ! Воронеж дочекався !
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07.07.2024 11:35 Відповісти
"зкомуніздили", підпалили, на бпла списали...
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07.07.2024 11:25 Відповісти
Режим НС має бути введений щонайменше - до Уралу! І так буде!
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07.07.2024 12:48 Відповісти
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07.07.2024 11:26 Відповісти
Шо згорить - те не зогниє
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07.07.2024 11:28 Відповісти
Все, більш вже не буде "душевна падамашнєму".
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07.07.2024 11:28 Відповісти
Докурилась пьяная кацапня.
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07.07.2024 11:29 Відповісти
"В длинной цепи приключений, которые предшествовали пожару в квартире номер три, начальным звеном была ничья бабушка. Она, как известно, жгла на своей антресоли керосин, так как не доверяла электричеству. После порки Васисуалия Андреевича в квартире давно уже не происходило никаких интересных событий, и беспокойный ум камергера Митрича томился от вынужденного безделья. Поразмыслив хорошенько о бабушкиных привычках, он встревожился.

- Сожжет, старая, всю квартиру! - бормотал он. - Ей что? А у меня одна рояль, может быть, две тысячи стоит." І.Ільф і В.Петров" Золоте теля".
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07.07.2024 13:05 Відповісти
Упав один уламок дрона, а воно все детонує і детонує - то хто ж туди стільки напхав ???
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07.07.2024 11:32 Відповісти
Моськовська орда має палати від Кенігсберга до Урала!!))
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07.07.2024 11:32 Відповісти
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07.07.2024 11:36 Відповісти
це скоріш всього ІПСО. Бо середньостатистичний кацап не взмозі побудувати такий складний логічно-наслідковий ланцюжок.
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07.07.2024 11:52 Відповісти
А буряти? "Сначала подумай, потом говори"
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07.07.2024 11:36 Відповісти
"А остальное китай-а-а-а-цам... !"
В.Висоцкий
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07.07.2024 11:37 Відповісти
Або так
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07.07.2024 11:41 Відповісти
Піззєц котьонку с уліци Лізюкова!
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07.07.2024 11:35 Відповісти
Розірвало бегемота…
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07.07.2024 13:42 Відповісти
Хай детонує аж до самого Уренгоя.
Як не стане родовищ цаккапської нафти - все відразу скінчиться.
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07.07.2024 11:37 Відповісти
хтось у https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 Сєргєєвкє трохи біткоінів заробив. Тепер почне перебиратись до євросоюзу. А може ще один склад пошукає, поки тепло. Занятіє увлєкатєльноє.
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07.07.2024 11:47 Відповісти
Кацапня- не курiть де попало, а курiть де не попало.
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07.07.2024 12:17 Відповісти
Апєрация ідьот па плану.👍
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07.07.2024 12:35 Відповісти
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07.07.2024 13:07 Відповісти
Почему Украина выполняет то, что должен делать Пыня - бомбит Воронеж?
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07.07.2024 13:38 Відповісти
Дорогие мои, я ждал бомбьожки Воронежа 10 лет. Та ось, на блюдечке с голубой кайомочкой.
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07.07.2024 15:23 Відповісти
 
 