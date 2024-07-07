Атака на склад у Воронезькій області: у населеному пункті запроваджено режим НС, відбувається евакуація
Режим НС запроваджено у межах населеного пункту Підгоренського району Воронезької області, де вночі фіксували атаку нібито українських БПЛА. Наразі детонація вибухонебезпечних об'єктів триває.
Про це повідомив губернатор Олександр Гусєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".
За його даними, відбувається евакуація громадян до пунктів тимчасового розміщення, перекрито ділянку автомобільної дороги, яка проходить через населений пункт.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Воронезьку область атакували дрони: спалахнула пожежа на складі, детонують вибухонебезпечні об’єкти.
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В.Висоцкий
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