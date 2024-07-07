Росіяни почали видавати "ліцензії" на розкрадання українських надр, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти розробили порядок отримання "прав" на використання українських надр.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про "легалізацію" розкрадання українських надр, тепер мародери нібито стануть легальними.

"Зауважимо, що російські ліцензії є юридично нікчемними, а отже, видобуток незаконним, тому за такі речі передбачена відповідальність", - наголосили в ЦНС.

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