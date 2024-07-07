Росіяни почали видавати "ліцензії" на розкрадання українських надр, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти розробили порядок отримання "прав" на використання українських надр.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, йдеться про "легалізацію" розкрадання українських надр, тепер мародери нібито стануть легальними.
"Зауважимо, що російські ліцензії є юридично нікчемними, а отже, видобуток незаконним, тому за такі речі передбачена відповідальність", - наголосили в ЦНС.
Топ коментарі
+9 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар07.07.2024 14:11 Відповісти Посилання
+8 Луиза Пивдень
показати весь коментар07.07.2024 14:21 Відповісти Посилання
+6 Остап Покотило
показати весь коментар07.07.2024 14:15 Відповісти Посилання
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користування українськими надрами - довічно !!
записуєшся в шторм зет і назавжди одержиш свої пару квадратних метрів української землі - на правах гумусу
.
ці збитки до загальної суми Репарації!
А то там тальки міліарди, а потрібні бути тріліони $ !
Шмигал, прокидайся! Та включай калькулятор.
Файлы с указаниями геолокаций месторождений полезных ископаемых хранились за семью печатями на серверах "УКРНАДРА"!
Если они в 2022 заходили уже со списками - собственники оружия, охотники, менты, военкомы, атошники и так списки по всем категориям....
Это абсолютная ложь из которой просто вичеркнули последнюю фразу "на ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ"
Меньше народу "больше полезных ископаемых"
ААА? Каково
причем - заметьте - БЕЗ прироста оных полезных ископаемых
гениально - лелик
Простите, вы и через 10 лет в 2034 году все будете отгружать украденый урожай 2021 года?
Методичку видать вам новую не занесли, бывает
Ну ладно з цим твоїм проколом.
У кого це зерно вкрадене?
Думаєш фермери на окупованих територіях ТРИ роки до сих пір вирощують зерно щоб його потім ХТОСЬ вкрав?
Ці фермери якісь мазохісти...
Я вже мовчу про те де вони ТРИ роки беруть гроші СІЯТИ новий урожай?
Зерно потребує не лише уборки, а й сушіння, віяння, сортування...
***** де ви беретеся такі "агрономи" мля
Прямо з поля да на танкери-зерновози - ЖЕСТЬ - сідай - серед агрономів ти повний бездарь
Однак зерно - НАЛЕЖИТЬ фермерам-колаборантам які його вирощують, як і ЗЕМЛЯ.
Це неприємна новина - але КАПІТАЛІСТИЧНІ відносини це не соціялізм.
ТОВАР що проданий УЖЕ НЕ належить тому хто продав.
Тільки кацапи продавши газ чи нафту називають її російською...
шо ти мелеш?
Тепер щодо металолому - так, дійсно Азовсталь порізали на металолом і відправили на переплавку - ЗА ТРИ роки думаю вже там металу НЕ ЗАЛИШИЛОСЯ.
Про який МЕТАЛ ВИ КАЖЕТЕ? ДЕ на окупованих територіях ВИПЛАВЛЯЮТЬ метал?
На "вирізаній" Азовсталі?
Там железнодорожка прямо до Кузбаса...
ндаа... тролі кацапські савсем без-мазгов
Пан Андрющенко так як і ти будує свої домисли на путінських вкидах-фейках.
Який пушилін буде везти награблене через порт Маріуполя-Новоросійськ в Кузбас?
По такій довгій дорозі сто раз мєсні кацапські кидали відіжмуть металолом...
... а податки, а іздержки.
Прямо з Донєцка потягом на Кузбас - дешево просто і надійно
Коломойша Новинський Ахмет Живаго Злочевський....
Нагуя це безпомічне скавчання?
Подобається ганьбитись?
Менты и с/бэушники сами потом будут объезжать добытчиков, предлагая отмазку от люстраций/санкций, бо конкуренция за сбор бабла