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Росіяни почали видавати "ліцензії" на розкрадання українських надр, - ЦНС

Видобуток українських надр

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти розробили порядок отримання "прав" на використання українських надр.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про "легалізацію" розкрадання українських надр, тепер мародери нібито стануть легальними.

"Зауважимо, що російські ліцензії є юридично нікчемними, а отже, видобуток незаконним, тому за такі речі передбачена відповідальність", - наголосили в ЦНС.

Також читайте: Кабмін обмежив доступ російських компаній до українських надр

Автор: 

надра (81) розкрадання (223) Центр національного спротиву (830)


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Топ коментарі
+9
Московія споконвіку жила і живе за рахунок грабунку земель поневолених народів!! В самій Московії є лише торфяні болота та криві берези!!))
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07.07.2024 14:11 Відповісти
+8
Дякуйте Оману ,та Стамбулу
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07.07.2024 14:21 Відповісти
+6
Кацапи- мародери, злодії, окупанти
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07.07.2024 14:15 Відповісти
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Московія споконвіку жила і живе за рахунок грабунку земель поневолених народів!! В самій Московії є лише торфяні болота та криві берези!!))
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07.07.2024 14:11 Відповісти
кацапи мають привельоване право серед іноземців на отримання
користування українськими надрами - довічно !!

записуєшся в шторм зет і назавжди одержиш свої пару квадратних метрів української землі - на правах гумусу

.
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07.07.2024 15:43 Відповісти
Кацапи- мародери, злодії, окупанти
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07.07.2024 14:15 Відповісти
Вони обьявили? Добре. Україна потрібна міттево зарахувати

ці збитки до загальної суми Репарації!

А то там тальки міліарди, а потрібні бути тріліони $ !

Шмигал, прокидайся! Та включай калькулятор.
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07.07.2024 16:36 Відповісти
А кто россиянам слил информацию о местах нахождения полезных ископаемых на временно-оккупированных территориях?! Ведь такая информация всегда была под грифом "СЕКРЕТНО".
Файлы с указаниями геолокаций месторождений полезных ископаемых хранились за семью печатями на серверах "УКРНАДРА"!
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07.07.2024 14:15 Відповісти
Вот именно! Кто?)))
Если они в 2022 заходили уже со списками - собственники оружия, охотники, менты, военкомы, атошники и так списки по всем категориям....
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07.07.2024 15:27 Відповісти
Так было, когда захватывали Херсон. У командования рф были все списки гарнизона, ДСНС, полицейских, СБУ. При том отдельно были составлены списки абсолютно лояльных к новой власти и готовых ей помогать.
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07.07.2024 19:02 Відповісти
Ай-яй-яй - ненавісніє американскіє ГУГЛ-КАРТИ зрадили фірташа
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07.07.2024 17:28 Відповісти
На Гугл-картах (планете Шелезяка) полезных ископаемых нет, воды - нет, населена "Зе-роботами"!
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07.07.2024 18:46 Відповісти
Особенно эпический долбо-ибиз-м когда заявляют кацапское ипсо "росия самая богатая на полезные ископаемые страна в мире"
Это абсолютная ложь из которой просто вичеркнули последнюю фразу "на ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ"
Меньше народу "больше полезных ископаемых"
ААА? Каково
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07.07.2024 18:57 Відповісти
Ничего! В скором времени душ населения в рф существенно убавится. Проведут перерасчёт.
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07.07.2024 19:00 Відповісти
именно!!! тогда "самая богатая во ВСЕЛЕННОЙ станет"
причем - заметьте - БЕЗ прироста оных полезных ископаемых
гениально - лелик
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07.07.2024 19:11 Відповісти
Во як 🤡 *андоній рулить ...а ви казали ,війну зупинить ,руцкий брат гвалтувати,грабувати не буде ,мишебратья, тамжетоже люди ...от хай тепер і буде з вами та частина тіла яким ваш лідор , грав на пініні
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07.07.2024 14:20 Відповісти
Дякуйте Оману ,та Стамбулу
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07.07.2024 14:21 Відповісти
« Дякуемо» ху&лу. Щоб ти сдох!
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07.07.2024 16:38 Відповісти
брат дєрьмака с ума сайдёт! це ж йому дорогу перейшли! ))
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07.07.2024 14:23 Відповісти
2024 потрібно вистояти - в 25 - му нам підсиплять зброі - будем відбивати
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07.07.2024 14:26 Відповісти
хто підсипе зброю, трампон?
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07.07.2024 14:29 Відповісти
А як інакше? - ваша версія
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07.07.2024 14:31 Відповісти
моя верссія - власна Ядерна Зброя. більше версій нема. трамп вже 100500 раз заявляв, що припинить допомогу, а за ним одразу і ЄС припинить.
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07.07.2024 14:36 Відповісти
Іі ж не намалюєш - потрібні роки -- а путлєр тут і зараз
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07.07.2024 14:38 Відповісти
але є реактори, які можна замінувати, а також тисячі тонн ядерних відходів для брудних бомб. Якщо український народ знищать ради землі та ресурсів, то краще підірвати реактори. Моя думка.
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07.07.2024 14:43 Відповісти
Тоді и Захід від нас відвернеться - кому потрібні моджахеди
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07.07.2024 14:47 Відповісти
а якщо захід захоче нас зхарчувати путіну? я б видвинув ультиматум - або залишити Україну в спокої, або ядерний армагедон. першою я б підірвав Чорнобильську - білорусам та москві булоб красівоє...
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07.07.2024 14:53 Відповісти
по великому рахунку вибору в нас не буде. все йде до виграшу трампа, а там глибока дупа всім нам.
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07.07.2024 14:55 Відповісти
Ми ж під ковпаком - навіть якшо б хотіли шось зробити - все відстежується - як не кацапами то Заходом - свою ядерку ми просрали - така реальність
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07.07.2024 15:02 Відповісти
впевнений - українська влада б зробила ядерку. але в нас нема української влади.
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07.07.2024 15:08 Відповісти
Леопарди, F16, ядерна зброя...
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07.07.2024 16:01 Відповісти
Таке питання. З порту Маріуполя відгружають вкрадені руду, метал, зерно. Чому там нема прильотів??? Те, що біля причалу - це статична ціль.
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07.07.2024 14:27 Відповісти
сока можно отгружать "украдене зерно" з урожаю 2021 року???
Простите, вы и через 10 лет в 2034 году все будете отгружать украденый урожай 2021 года?
Методичку видать вам новую не занесли, бывает
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07.07.2024 19:00 Відповісти
зерно 2024 року
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07.07.2024 19:39 Відповісти
Жнива ще тільки но розпочалися - тому зерно 2024 року навіть теоретично не може бути...
Ну ладно з цим твоїм проколом.
У кого це зерно вкрадене?
Думаєш фермери на окупованих територіях ТРИ роки до сих пір вирощують зерно щоб його потім ХТОСЬ вкрав?
Ці фермери якісь мазохісти...
Я вже мовчу про те де вони ТРИ роки беруть гроші СІЯТИ новий урожай?
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07.07.2024 19:49 Відповісти
Сьогодні на 24 каналі виступав зам мера Маріуполя Андрющенко, він надавав цю інформацію. Жнива на півдні вже закінчились, я з запорізької обл., ти якщо баран то краще мовчи.
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07.07.2024 20:09 Відповісти
Ну і що що закінчилися, зерноделец ти наш???
Зерно потребує не лише уборки, а й сушіння, віяння, сортування...
***** де ви беретеся такі "агрономи" мля
Прямо з поля да на танкери-зерновози - ЖЕСТЬ - сідай - серед агрономів ти повний бездарь
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07.07.2024 20:41 Відповісти
зерно українське, навіть якщо з окупованих територій. так само, як і руда, вугіль, метал та інше.
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07.07.2024 20:12 Відповісти
Територія України - окупована за-луп-енфюрером - це ФАКТ.
Однак зерно - НАЛЕЖИТЬ фермерам-колаборантам які його вирощують, як і ЗЕМЛЯ.
Це неприємна новина - але КАПІТАЛІСТИЧНІ відносини це не соціялізм.
ТОВАР що проданий УЖЕ НЕ належить тому хто продав.
Тільки кацапи продавши газ чи нафту називають її російською...
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07.07.2024 20:47 Відповісти
ти просто дебільчик - зерно грузять прямо з полів та вивозять з порту Маріуполя до туреччини. ти хоч новини іноді читай баран. чи хоть гуглом навчись користуватись.
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07.07.2024 21:37 Відповісти
накуй Ердогану сире пропліснявіле третьосортне зерно
шо ти мелеш?
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07.07.2024 22:13 Відповісти
Про вугілля - це взагалі трагікомедія - кацапи закривають у себе шахти та на Донбасі.
Тепер щодо металолому - так, дійсно Азовсталь порізали на металолом і відправили на переплавку - ЗА ТРИ роки думаю вже там металу НЕ ЗАЛИШИЛОСЯ.
Про який МЕТАЛ ВИ КАЖЕТЕ? ДЕ на окупованих територіях ВИПЛАВЛЯЮТЬ метал?
На "вирізаній" Азовсталі?
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07.07.2024 20:50 Відповісти
ти дурник читроль? весь донбас - це металолом, його там ще років 15 вивозити.
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07.07.2024 21:34 Відповісти
накуй порт Маріуполя щоб металом вивозити з Донбаса?
Там железнодорожка прямо до Кузбаса...
ндаа... тролі кацапські савсем без-мазгов
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07.07.2024 22:15 Відповісти
https://hromadske.radio/news/2024/06/15/rosiiany-vyvoziat-nadra-cherez-okupovanyy-port-mariupolia-andriushchenkohttps://hromadske.radio/news/2024/06/15/rosiiany-vyvoziat-nadra-cherez-okupovanyy-port-mariupolia-andriushchenko
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08.07.2024 14:12 Відповісти
Вірити треба Здоровому Глузду.
Пан Андрющенко так як і ти будує свої домисли на путінських вкидах-фейках.
Який пушилін буде везти награблене через порт Маріуполя-Новоросійськ в Кузбас?
По такій довгій дорозі сто раз мєсні кацапські кидали відіжмуть металолом...
... а податки, а іздержки.
Прямо з Донєцка потягом на Кузбас - дешево просто і надійно
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09.07.2024 12:08 Відповісти
надрами і так керували росіяни
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07.07.2024 14:53 Відповісти
кацапи і жиди, але то таке.
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07.07.2024 15:08 Відповісти
тссс... а то опаять на росии начнут искать евреев не в гос-дуре а в турбине литака
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07.07.2024 19:04 Відповісти
ти часом не папа Саша, заслужений прафессар...
Коломойша Новинський Ахмет Живаго Злочевський....
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07.07.2024 20:02 Відповісти
замініть параша на Україна і нічого не зміниться
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07.07.2024 15:07 Відповісти
заміни росія на параша і нічого не зміниться
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07.07.2024 19:06 Відповісти
"Зауважимо, що російські ліцензії є юридично нікчемними, а отже, видобуток незаконним, тому за такі речі передбачена відповідальність", - наголосили в ЦНС

Нагуя це безпомічне скавчання?
Подобається ганьбитись?
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07.07.2024 15:12 Відповісти
Та ладно, расскажите про "юрилическую никчемность"
Менты и с/бэушники сами потом будут объезжать добытчиков, предлагая отмазку от люстраций/санкций, бо конкуренция за сбор бабла
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07.07.2024 15:22 Відповісти
Так олігархи прихватізірували і барижили, а тепер безпердєл почався. Негайно ! Потрібно піднімать, оплату за світло, комуналку та штрафи за порушення правил дорожнього руху.👺
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07.07.2024 15:40 Відповісти
Ворог і так непогано купує порти та видобуток газу без фізичної окупації.
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07.07.2024 16:03 Відповісти
1000%
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07.07.2024 18:24 Відповісти
Таке враження шо ті окупанти і наші надра розкрадають-ну по крайній мірі народ з тих надр не отримує нічого
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07.07.2024 18:23 Відповісти
 
 