Россияне начали выдавать "лицензии" на хищение украинских недр, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты разработали порядок получения "прав" на использование украинских недр.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о "легализации" хищения украинских недр, теперь мародеры якобы станут легальными.

"Заметим, что российские лицензии являются юридически ничтожными, а следовательно, добыча незаконной, поэтому за такие вещи предусмотрена ответственность", - отметили в ЦНС.

Также читайте: Портал с данными о владельцах лицензий на разработку недр начнет работу в ноябре, - Данилов