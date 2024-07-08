Обстрілявши "Охматдит", Росія демонструє свою абсолютну нещирість щодо миру та мирних переговорів, - Євросоюз
Ракетний обстріл дитячої лікарні Охматдит у Києві, удари по столиці та іншим мирним містам України з використанням ракет та дронів свідчать про абсолютну нещирість всіх розмов Росії про прагнення до миру.
Про це йдеться у заяві речника ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Обстрілявши "Охматдит", символ української дитячої медицини та лікування дитячих онкологічних захворювань, і атакувавши дітей, які є найбільш вразливими, Росія вкотре демонструє свою жорстокість і абсолютну нещирість щодо миру та мирних переговорів. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, лікарні підлягають особливому захисту. Діти ніколи не були і ніколи не будуть легітимною ціллю, вони мають бути захищені в усі часи", - йдеться у документі.
Як зазначив речник ЄС, протягом вже двох з половиною років росія продовжує тероризувати населення України, розв’язавши свою агресивну війну та навмисно обстрілюючи ні в чому невинних мирних людей та цивільну інфраструктуру по всій території України, здійснює широкомасштабні ракетні напади та атаки дронів, дедалі більше використовує проти цивільних цілей керовані авіабомби.
"Навмисні атаки проти мирного населення та цивільних об’єктів, які не є військовими об’єктами, може складати воєнний злочин та дорівнювати злочинам проти людяності. Ці та інші воєнні злочини є суб’єктами міжнародних розслідувань, включаючи в рамках Міжнародного кримінального суду. Російське керівництво, всі командувачі, виконавці та поплічники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності", - наголошується у заяві речника ЄС.
Удар по "Охматдиту"
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.
Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
Станом на 20:48, 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.
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"Охмадит - символ..."
ці речники зовсім ахрєнєлі в своємо випендрьожі красномовства ?
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Прутин цинично заявлял "гойсисские пилоты тренируются"..
А евросоюз не верил....
А ви обтікаєте, куколди!
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Нещирість?
Яке божевілля у тих хто писав цю промову, жах.
Ніщо не наверне їх на шлях спасіння не тільки Україну, але і самих себе(
Яка потужна заява! Невже їм всім заборонять купляти нерухомість в ЄС?
Не зовсім так, на Заході досі дивляться на росію в рожевих окулярах, порівнюють їх дії з діями цивілізованих народів. Проблема в тому, що мир та мирні перемовини в уяві росіян, виглядають саме отак - коли всі навкруги гинуть, а ті хто виживуть будуть існувати в рамках їхнього світогляду на ролі другого сорту/рабів/неповноцінних.... називайте, як завгодно, ідею Ви зрозуміли.
І хоча нам від цього ні жарко, ні холодно, але в свій час іранці, китайці, індуси, угорці, і т.п. союзники рашистів, теж відчують на собі оцей менталітет - менталітет тих, хто люто ненавидить усіх навколо, включно із своїми співгромадянами.
"США не планують скасовувати обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб території РФ, - Кірбі" Джерело:
А тут вдруг вспомнили опять, чтобы опять забыть через неделю...