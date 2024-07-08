УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10901 відвідувач онлайн
Новини
2 076 19

Обстрілявши "Охматдит", Росія демонструє свою абсолютну нещирість щодо миру та мирних переговорів, - Євросоюз

наслідки атаки на охматдит

Ракетний обстріл дитячої лікарні Охматдит у Києві, удари по столиці та іншим мирним містам України з використанням ракет та дронів свідчать про абсолютну нещирість всіх розмов Росії про прагнення до миру.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обстрілявши "Охматдит", символ української дитячої медицини та лікування дитячих онкологічних захворювань, і атакувавши дітей, які є найбільш вразливими, Росія вкотре демонструє свою жорстокість і абсолютну нещирість щодо миру та мирних переговорів. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, лікарні підлягають особливому захисту. Діти ніколи не були і ніколи не будуть легітимною ціллю, вони мають бути захищені в усі часи", - йдеться у документі.

Як зазначив речник ЄС, протягом вже двох з половиною років росія продовжує тероризувати населення України, розв’язавши свою агресивну війну та навмисно обстрілюючи ні в чому невинних мирних людей та цивільну інфраструктуру по всій території України, здійснює широкомасштабні ракетні напади та атаки дронів, дедалі більше використовує проти цивільних цілей керовані авіабомби.

Також читайте: На ракетний удар по "Охматдиту" мають звернути увагу ті, хто розслідує воєнні злочини, - Білий дім

"Навмисні атаки проти мирного населення та цивільних об’єктів, які не є військовими об’єктами, може складати воєнний злочин та дорівнювати злочинам проти людяності. Ці та інші воєнні злочини є суб’єктами міжнародних розслідувань, включаючи в рамках Міжнародного кримінального суду. Російське керівництво, всі командувачі, виконавці та поплічники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності", - наголошується у заяві речника ЄС.

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Станом на 20:48, 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Автор: 

Охматдит (250) Євросоюз (13680) переговори з Росією (1306)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Тоже самое они делали в Сирии - били по мирняку, потом ракетами по больницах и палаточных лагерях где полно пострадавших .
Прутин цинично заявлял "гойсисские пилоты тренируются"..
А евросоюз не верил....
показати весь коментар
08.07.2024 22:47 Відповісти
+16
Демонструє нещирість? Та вона сцить вашій цивілізації у вічі: " А што ви мнє сдєлаєтє?!", відкрито, вдень, прицільно б'є по дитячій лікарні і при цьому - головує (!) в ООН.
А ви обтікаєте, куколди!
показати весь коментар
08.07.2024 22:49 Відповісти
+11
Нічого вона не демонсрує - іі пох - тупо вибиває украінців
показати весь коментар
08.07.2024 22:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого вона не демонсрує - іі пох - тупо вибиває украінців
показати весь коментар
08.07.2024 22:40 Відповісти
"абсолютну нещирість щодо миру та мирних переговорів...",
"Охмадит - символ..."
ці речники зовсім ахрєнєлі в своємо випендрьожі красномовства ?

.
показати весь коментар
09.07.2024 00:47 Відповісти
Тоже самое они делали в Сирии - били по мирняку, потом ракетами по больницах и палаточных лагерях где полно пострадавших .
Прутин цинично заявлял "гойсисские пилоты тренируются"..
А евросоюз не верил....
показати весь коментар
08.07.2024 22:47 Відповісти
Демонструє нещирість? Та вона сцить вашій цивілізації у вічі: " А што ви мнє сдєлаєтє?!", відкрито, вдень, прицільно б'є по дитячій лікарні і при цьому - головує (!) в ООН.
А ви обтікаєте, куколди!
показати весь коментар
08.07.2024 22:49 Відповісти
Ух яка грізна заява! ***** прямо затремтіло від жаху та регоче під столом! Це ж треба - рашку звинуватили в нещирості! Як вони із цим житимууть? Мабуть вже голови попілом посипають...
показати весь коментар
08.07.2024 22:50 Відповісти
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!

показати весь коментар
08.07.2024 22:51 Відповісти
Ну И? И что дальше? Вашей озабоченностью даже попу в туалете не подотрешь
показати весь коментар
08.07.2024 22:55 Відповісти
МІР! - Мочі Ісконно Русскіх!
показати весь коментар
08.07.2024 23:04 Відповісти
Які слова, Господи прости.
Нещирість?
Яке божевілля у тих хто писав цю промову, жах.
Ніщо не наверне їх на шлях спасіння не тільки Україну, але і самих себе(
показати весь коментар
08.07.2024 23:04 Відповісти
Щиріше за кацапські пропозиції миру лише американський "as long as it takes" і проповіді Столтенберга.
показати весь коментар
08.07.2024 23:15 Відповісти
"Російське керівництво, всі командувачі, виконавці та поплічники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності", - наголошується у заяві речника ЄС." Джерело:
Яка потужна заява! Невже їм всім заборонять купляти нерухомість в ЄС?
показати весь коментар
08.07.2024 23:11 Відповісти
Росія вкотре демонструє свою жорстокість і абсолютну нещирість щодо миру та мирних переговорів
Не зовсім так, на Заході досі дивляться на росію в рожевих окулярах, порівнюють їх дії з діями цивілізованих народів. Проблема в тому, що мир та мирні перемовини в уяві росіян, виглядають саме отак - коли всі навкруги гинуть, а ті хто виживуть будуть існувати в рамках їхнього світогляду на ролі другого сорту/рабів/неповноцінних.... називайте, як завгодно, ідею Ви зрозуміли.
І хоча нам від цього ні жарко, ні холодно, але в свій час іранці, китайці, індуси, угорці, і т.п. союзники рашистів, теж відчують на собі оцей менталітет - менталітет тих, хто люто ненавидить усіх навколо, включно із своїми співгромадянами.
показати весь коментар
08.07.2024 23:18 Відповісти
А ось і "потужна реакція":
"США не планують скасовувати обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб території РФ, - Кірбі" Джерело:
показати весь коментар
08.07.2024 23:20 Відповісти
Ця сиклива,пустопорожня заява-це спусковий гачок для ядерного удару по Києву.Як же ви кричали,коли нібито євреї вдарили по лікарні в Газі,по всіх країнах вибігли з прапорами Палестини,палили Ізраїльські прапори,верещали,що Ізраїль треба виганяти з ООН,а потім удар виявився фейком,але підтримка терористів з Палестини не припиняється і зараз.А тут відвертий тероризм,і де мітинги,де крики вигнати рашку з ООН?Цинічні потвори,для яких ціна на барель нафти важливіша за кров дітей.Західна цивілізація приречена,бо терористи вже струйкою сцуть на міжнародне право,а Захід навіть пікнути боїться.
показати весь коментар
08.07.2024 23:21 Відповісти
І це все, що спромігся родити євросоюз? Та ну нах...
показати весь коментар
08.07.2024 23:27 Відповісти
Після російського ракетного удару по лікарні "Охматдит" МОЗ Німеччини пообіцяло прийняти на лікування українських дітей, які цього потребують, "у будь-який час". Надати допомогу Україні готова і Польща.
показати весь коментар
09.07.2024 00:00 Відповісти
Потужна» заява вражає
показати весь коментар
09.07.2024 00:19 Відповісти
сподіваюсь премьєр Естонії Калас, яка стане очільником іноземних справ ЄС, звільнитьцього речника-недоречника
показати весь коментар
09.07.2024 00:53 Відповісти
Та ничего она не демонструе, до сих пор балбесы меряют рашистов по себе. Плевать им куда попали ракеты и бомбы, они так воюют. Или в Украине уже 2.5 года почти не погибают гражданские? По отчетам 15 тысяч уже? Это только на подконтрольных территориях тех кого посчитали. А всего 50 тысяч или уже больше погибло и что, забыли? Дети? Их уже 1000 минимум погибла, забыли?
А тут вдруг вспомнили опять, чтобы опять забыть через неделю...
показати весь коментар
09.07.2024 08:19 Відповісти
 
 