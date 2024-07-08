Обстрілявши "Охматдит", Росія демонструє свою абсолютну нещирість щодо миру та мирних переговорів, - Євросоюз

Ракетний обстріл дитячої лікарні Охматдит у Києві, удари по столиці та іншим мирним містам України з використанням ракет та дронів свідчать про абсолютну нещирість всіх розмов Росії про прагнення до миру.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обстрілявши "Охматдит", символ української дитячої медицини та лікування дитячих онкологічних захворювань, і атакувавши дітей, які є найбільш вразливими, Росія вкотре демонструє свою жорстокість і абсолютну нещирість щодо миру та мирних переговорів. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, лікарні підлягають особливому захисту. Діти ніколи не були і ніколи не будуть легітимною ціллю, вони мають бути захищені в усі часи", - йдеться у документі.

Як зазначив речник ЄС, протягом вже двох з половиною років росія продовжує тероризувати населення України, розв’язавши свою агресивну війну та навмисно обстрілюючи ні в чому невинних мирних людей та цивільну інфраструктуру по всій території України, здійснює широкомасштабні ракетні напади та атаки дронів, дедалі більше використовує проти цивільних цілей керовані авіабомби.

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"Навмисні атаки проти мирного населення та цивільних об’єктів, які не є військовими об’єктами, може складати воєнний злочин та дорівнювати злочинам проти людяності. Ці та інші воєнні злочини є суб’єктами міжнародних розслідувань, включаючи в рамках Міжнародного кримінального суду. Російське керівництво, всі командувачі, виконавці та поплічники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності", - наголошується у заяві речника ЄС.

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Станом на 20:48, 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.