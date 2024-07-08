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Обстреляв "Охматдет", Россия демонстрирует свою абсолютную неискренность в отношении мира и мирных переговоров, - Евросоюз

наслідки атаки на охматдит

Ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве, удары по столице и другим мирным городам Украины с использованием ракет и дронов свидетельствуют об абсолютной неискренности всех разговоров России о стремлении к миру.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обстреляв "Охматдет", символ украинской детской медицины и лечения детских онкологических заболеваний, и атаковав детей, которые являются наиболее уязвимыми, Россия в очередной раз демонстрирует свою жестокость и абсолютную неискренность в отношении мира и мирных переговоров. В соответствии с международным гуманитарным правом, больницы подлежат особой защите. Дети никогда не были и никогда не будут легитимной целью, они должны быть защищены во все времена", - говорится в документе.

Как отметил представитель ЕС, в течение уже двух с половиной лет россия продолжает терроризировать население Украины, развязав свою агрессивную войну и намеренно обстреливая ни в чем невинных мирных людей и гражданскую инфраструктуру по всей территории Украины, осуществляет широкомасштабные ракетные нападения и атаки дронов, все больше использует против гражданских целей управляемые авиабомбы.

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"Умышленные атаки против мирного населения и гражданских объектов, которые не являются военными объектами, могут составлять военное преступление и приравниваться к преступлениям против человечности. Эти и другие военные преступления являются субъектами международных расследований, включая в рамках Международного уголовного суда. Российское руководство, все командующие, исполнители и приспешники этих зверств будут привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении главы ЕС.

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

По состоянию на 20:48 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.

Автор: 

ОХМАТДЕТ (244) Евросоюз (17278) переговоры с Россией (1184)


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Топ комментарии
+16
Тоже самое они делали в Сирии - били по мирняку, потом ракетами по больницах и палаточных лагерях где полно пострадавших .
Прутин цинично заявлял "гойсисские пилоты тренируются"..
А евросоюз не верил....
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08.07.2024 22:47 Ответить
+16
Демонструє нещирість? Та вона сцить вашій цивілізації у вічі: " А што ви мнє сдєлаєтє?!", відкрито, вдень, прицільно б'є по дитячій лікарні і при цьому - головує (!) в ООН.
А ви обтікаєте, куколди!
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08.07.2024 22:49 Ответить
+11
Нічого вона не демонсрує - іі пох - тупо вибиває украінців
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08.07.2024 22:40 Ответить
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Нічого вона не демонсрує - іі пох - тупо вибиває украінців
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08.07.2024 22:40 Ответить
"абсолютну нещирість щодо миру та мирних переговорів...",
"Охмадит - символ..."
ці речники зовсім ахрєнєлі в своємо випендрьожі красномовства ?

.
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09.07.2024 00:47 Ответить
Тоже самое они делали в Сирии - били по мирняку, потом ракетами по больницах и палаточных лагерях где полно пострадавших .
Прутин цинично заявлял "гойсисские пилоты тренируются"..
А евросоюз не верил....
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08.07.2024 22:47 Ответить
Демонструє нещирість? Та вона сцить вашій цивілізації у вічі: " А што ви мнє сдєлаєтє?!", відкрито, вдень, прицільно б'є по дитячій лікарні і при цьому - головує (!) в ООН.
А ви обтікаєте, куколди!
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08.07.2024 22:49 Ответить
Ух яка грізна заява! ***** прямо затремтіло від жаху та регоче під столом! Це ж треба - рашку звинуватили в нещирості! Як вони із цим житимууть? Мабуть вже голови попілом посипають...
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08.07.2024 22:50 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!

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08.07.2024 22:51 Ответить
Ну И? И что дальше? Вашей озабоченностью даже попу в туалете не подотрешь
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08.07.2024 22:55 Ответить
МІР! - Мочі Ісконно Русскіх!
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08.07.2024 23:04 Ответить
Які слова, Господи прости.
Нещирість?
Яке божевілля у тих хто писав цю промову, жах.
Ніщо не наверне їх на шлях спасіння не тільки Україну, але і самих себе(
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08.07.2024 23:04 Ответить
Щиріше за кацапські пропозиції миру лише американський "as long as it takes" і проповіді Столтенберга.
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08.07.2024 23:15 Ответить
"Російське керівництво, всі командувачі, виконавці та поплічники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності", - наголошується у заяві речника ЄС." Джерело:
Яка потужна заява! Невже їм всім заборонять купляти нерухомість в ЄС?
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08.07.2024 23:11 Ответить
Росія вкотре демонструє свою жорстокість і абсолютну нещирість щодо миру та мирних переговорів
Не зовсім так, на Заході досі дивляться на росію в рожевих окулярах, порівнюють їх дії з діями цивілізованих народів. Проблема в тому, що мир та мирні перемовини в уяві росіян, виглядають саме отак - коли всі навкруги гинуть, а ті хто виживуть будуть існувати в рамках їхнього світогляду на ролі другого сорту/рабів/неповноцінних.... називайте, як завгодно, ідею Ви зрозуміли.
І хоча нам від цього ні жарко, ні холодно, але в свій час іранці, китайці, індуси, угорці, і т.п. союзники рашистів, теж відчують на собі оцей менталітет - менталітет тих, хто люто ненавидить усіх навколо, включно із своїми співгромадянами.
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08.07.2024 23:18 Ответить
А ось і "потужна реакція":
"США не планують скасовувати обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб території РФ, - Кірбі" Джерело:
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08.07.2024 23:20 Ответить
Ця сиклива,пустопорожня заява-це спусковий гачок для ядерного удару по Києву.Як же ви кричали,коли нібито євреї вдарили по лікарні в Газі,по всіх країнах вибігли з прапорами Палестини,палили Ізраїльські прапори,верещали,що Ізраїль треба виганяти з ООН,а потім удар виявився фейком,але підтримка терористів з Палестини не припиняється і зараз.А тут відвертий тероризм,і де мітинги,де крики вигнати рашку з ООН?Цинічні потвори,для яких ціна на барель нафти важливіша за кров дітей.Західна цивілізація приречена,бо терористи вже струйкою сцуть на міжнародне право,а Захід навіть пікнути боїться.
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08.07.2024 23:21 Ответить
І це все, що спромігся родити євросоюз? Та ну нах...
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08.07.2024 23:27 Ответить
Після російського ракетного удару по лікарні "Охматдит" МОЗ Німеччини пообіцяло прийняти на лікування українських дітей, які цього потребують, "у будь-який час". Надати допомогу Україні готова і Польща.
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09.07.2024 00:00 Ответить
Потужна» заява вражає
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09.07.2024 00:19 Ответить
сподіваюсь премьєр Естонії Калас, яка стане очільником іноземних справ ЄС, звільнитьцього речника-недоречника
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09.07.2024 00:53 Ответить
Та ничего она не демонструе, до сих пор балбесы меряют рашистов по себе. Плевать им куда попали ракеты и бомбы, они так воюют. Или в Украине уже 2.5 года почти не погибают гражданские? По отчетам 15 тысяч уже? Это только на подконтрольных территориях тех кого посчитали. А всего 50 тысяч или уже больше погибло и что, забыли? Дети? Их уже 1000 минимум погибла, забыли?
А тут вдруг вспомнили опять, чтобы опять забыть через неделю...
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09.07.2024 08:19 Ответить
 
 