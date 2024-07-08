Обстреляв "Охматдет", Россия демонстрирует свою абсолютную неискренность в отношении мира и мирных переговоров, - Евросоюз

Ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве, удары по столице и другим мирным городам Украины с использованием ракет и дронов свидетельствуют об абсолютной неискренности всех разговоров России о стремлении к миру.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обстреляв "Охматдет", символ украинской детской медицины и лечения детских онкологических заболеваний, и атаковав детей, которые являются наиболее уязвимыми, Россия в очередной раз демонстрирует свою жестокость и абсолютную неискренность в отношении мира и мирных переговоров. В соответствии с международным гуманитарным правом, больницы подлежат особой защите. Дети никогда не были и никогда не будут легитимной целью, они должны быть защищены во все времена", - говорится в документе.

Как отметил представитель ЕС, в течение уже двух с половиной лет россия продолжает терроризировать население Украины, развязав свою агрессивную войну и намеренно обстреливая ни в чем невинных мирных людей и гражданскую инфраструктуру по всей территории Украины, осуществляет широкомасштабные ракетные нападения и атаки дронов, все больше использует против гражданских целей управляемые авиабомбы.

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"Умышленные атаки против мирного населения и гражданских объектов, которые не являются военными объектами, могут составлять военное преступление и приравниваться к преступлениям против человечности. Эти и другие военные преступления являются субъектами международных расследований, включая в рамках Международного уголовного суда. Российское руководство, все командующие, исполнители и приспешники этих зверств будут привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении главы ЕС.

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

По состоянию на 20:48 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.