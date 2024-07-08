Обстреляв "Охматдет", Россия демонстрирует свою абсолютную неискренность в отношении мира и мирных переговоров, - Евросоюз
Ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве, удары по столице и другим мирным городам Украины с использованием ракет и дронов свидетельствуют об абсолютной неискренности всех разговоров России о стремлении к миру.
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Обстреляв "Охматдет", символ украинской детской медицины и лечения детских онкологических заболеваний, и атаковав детей, которые являются наиболее уязвимыми, Россия в очередной раз демонстрирует свою жестокость и абсолютную неискренность в отношении мира и мирных переговоров. В соответствии с международным гуманитарным правом, больницы подлежат особой защите. Дети никогда не были и никогда не будут легитимной целью, они должны быть защищены во все времена", - говорится в документе.
Как отметил представитель ЕС, в течение уже двух с половиной лет россия продолжает терроризировать население Украины, развязав свою агрессивную войну и намеренно обстреливая ни в чем невинных мирных людей и гражданскую инфраструктуру по всей территории Украины, осуществляет широкомасштабные ракетные нападения и атаки дронов, все больше использует против гражданских целей управляемые авиабомбы.
"Умышленные атаки против мирного населения и гражданских объектов, которые не являются военными объектами, могут составлять военное преступление и приравниваться к преступлениям против человечности. Эти и другие военные преступления являются субъектами международных расследований, включая в рамках Международного уголовного суда. Российское руководство, все командующие, исполнители и приспешники этих зверств будут привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении главы ЕС.
Удар по "Охматдету"
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
По состоянию на 20:48 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.
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"Охмадит - символ..."
ці речники зовсім ахрєнєлі в своємо випендрьожі красномовства ?
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Прутин цинично заявлял "гойсисские пилоты тренируются"..
А евросоюз не верил....
А ви обтікаєте, куколди!
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Нещирість?
Яке божевілля у тих хто писав цю промову, жах.
Ніщо не наверне їх на шлях спасіння не тільки Україну, але і самих себе(
Яка потужна заява! Невже їм всім заборонять купляти нерухомість в ЄС?
Не зовсім так, на Заході досі дивляться на росію в рожевих окулярах, порівнюють їх дії з діями цивілізованих народів. Проблема в тому, що мир та мирні перемовини в уяві росіян, виглядають саме отак - коли всі навкруги гинуть, а ті хто виживуть будуть існувати в рамках їхнього світогляду на ролі другого сорту/рабів/неповноцінних.... називайте, як завгодно, ідею Ви зрозуміли.
І хоча нам від цього ні жарко, ні холодно, але в свій час іранці, китайці, індуси, угорці, і т.п. союзники рашистів, теж відчують на собі оцей менталітет - менталітет тих, хто люто ненавидить усіх навколо, включно із своїми співгромадянами.
"США не планують скасовувати обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб території РФ, - Кірбі" Джерело:
А тут вдруг вспомнили опять, чтобы опять забыть через неделю...