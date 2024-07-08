На ракетный удар по "Охматдету" должны обратить внимание те, кто расследует военные преступления, - Белый дом

Органы, изучающие военные преступления и преступления против человечности, должны провести тщательное расследование ракетного обстрела Россией детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Об этом заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Можно использовать много прилагательных для того, чтобы описать атаку на детскую больницу. Это ужасно, трагично, бессмысленно. И, кстати, это также должно быть объектом серьезного расследования, потому что это - действия, которые повторяются на протяжении этой войны", - подчеркнул Карпентер.

Он подчеркнул, что конкретно на этот случай "должны обратить внимание те, кто расследует военные преступления и преступления против человечности".

По его словам, ракетный удар по Охматдету заслуживает тщательного рассмотрения.

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Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

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