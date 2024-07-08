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Новости
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На ракетный удар по "Охматдету" должны обратить внимание те, кто расследует военные преступления, - Белый дом

Ракетний удар росіян по

Органы, изучающие военные преступления и преступления против человечности, должны провести тщательное расследование ракетного обстрела Россией детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Об этом заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Можно использовать много прилагательных для того, чтобы описать атаку на детскую больницу. Это ужасно, трагично, бессмысленно. И, кстати, это также должно быть объектом серьезного расследования, потому что это - действия, которые повторяются на протяжении этой войны", - подчеркнул Карпентер.

Он подчеркнул, что конкретно на этот случай "должны обратить внимание те, кто расследует военные преступления и преступления против человечности".

По его словам, ракетный удар по Охматдету заслуживает тщательного рассмотрения.

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Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

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Автор: 

обстрел (27913) ОХМАТДЕТ (244) ракеты (3618)


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Топ комментарии
+11
*****! Тобто ви на це звертати увагу не збираєтесь???
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08.07.2024 20:44 Ответить
+4
Узєлєнского не те,що не розслідують,А й переслідують розслідувачів.
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08.07.2024 21:15 Ответить
+3
Патужно!
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08.07.2024 20:50 Ответить
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*****! Тобто ви на це звертати увагу не збираєтесь???
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08.07.2024 20:44 Ответить
а що, були сумніви?
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08.07.2024 20:46 Ответить
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08.07.2024 20:49 Ответить
Що не так ?
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08.07.2024 21:16 Ответить
Вони не можуть. Ви на них санкції ввели за палестину.
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08.07.2024 20:46 Ответить
Патужно!
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08.07.2024 20:50 Ответить
Американський Столяр - обісцяний обсос...
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08.07.2024 20:54 Ответить
6 липня https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/6/7464447/ Байден: Я той, хто зупинив Путіна
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08.07.2024 20:58 Ответить
Я думав білий дім скаже,ми знімаємо будь які обмеження для нанесення ударів по мордору,хоч Мацква хоч Хабаровск!!А ні ми будемо робити рослідування так як з боінгом сім років і толку з того рослідування може русня якісь гроші виплачує чи якось покарана...
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08.07.2024 21:07 Ответить
Висловлять нам знову глибоке занепокоєння.
Немає зараз не міжнародного права, не організації, яка могла б контролювати російську сволоту. На жаль, Америка втратила чільну роль світового поліцая.
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08.07.2024 21:27 Ответить
Узєлєнского не те,що не розслідують,А й переслідують розслідувачів.
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08.07.2024 21:15 Ответить
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08.07.2024 21:23 Ответить
Все эти Гааги ***** до лампочки.
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08.07.2024 21:48 Ответить
И это все? А глубокую озабоченность выразить?
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08.07.2024 21:49 Ответить
Нормальна реакція цивілізованого була би надати нам "Томагавки" для знищення летовищ путінських воєнних злочинців та їх ВПС, а не робити без'яйкові посилання на якихось розслідувачів. США на очах втрачають вплив у світі та своє майбутнє внаслідок страусиної політики.
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08.07.2024 22:31 Ответить
Гєгємон здувся ....
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08.07.2024 22:58 Ответить
Кацапы казали що ми всё проспали а в самих такої лікпрнітнідетнемає
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08.07.2024 23:16 Ответить
 
 