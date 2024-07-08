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Новини
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На ракетний удар по "Охматдиту" мають звернути увагу ті, хто розслідує воєнні злочини, - Білий дім

Ракетний удар росіян по

Органи, які вивчають воєнні злочини та злочини проти людяності, мають провести ретельне розслідування ракетний обстрілу Росією дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Можна використовувати багато прикметників для того, щоб описати атаку на дитячу лікарню. Це є жахливим, трагічним, безглуздим. І, до речі, це також має бути обʼєктом серйозного розслідування, бо це - дії, які повторюються впродовж цієї війни", - підкреслив Карпентер.

Він наголосив, що конкретно на цей випадок "мають звернути увагу ті, хто розслідує воєнні злочини та злочини проти людяності".

За його словами, ракетний удар по Охматдиту заслуговує ретельного розгляду.

Читайте: Радбез ООН проведе 9 липня засідання через обстріл Росією лікарні "Охматдит"

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Станом на 17:13 всього у Києві загинуло 22 особи, постраждало – 72.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Читайте: За дорученням президента уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту", - Шмигаль

Автор: 

обстріл (29262) Охматдит (250) ракети (4078)


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Топ коментарі
+11
*****! Тобто ви на це звертати увагу не збираєтесь???
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08.07.2024 20:44 Відповісти
+4
Узєлєнского не те,що не розслідують,А й переслідують розслідувачів.
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08.07.2024 21:15 Відповісти
+3
Патужно!
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08.07.2024 20:50 Відповісти
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*****! Тобто ви на це звертати увагу не збираєтесь???
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08.07.2024 20:44 Відповісти
а що, були сумніви?
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08.07.2024 20:46 Відповісти
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08.07.2024 20:49 Відповісти
Що не так ?
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08.07.2024 21:16 Відповісти
Вони не можуть. Ви на них санкції ввели за палестину.
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08.07.2024 20:46 Відповісти
Патужно!
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08.07.2024 20:50 Відповісти
Американський Столяр - обісцяний обсос...
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08.07.2024 20:54 Відповісти
6 липня https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/6/7464447/ Байден: Я той, хто зупинив Путіна
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08.07.2024 20:58 Відповісти
Я думав білий дім скаже,ми знімаємо будь які обмеження для нанесення ударів по мордору,хоч Мацква хоч Хабаровск!!А ні ми будемо робити рослідування так як з боінгом сім років і толку з того рослідування може русня якісь гроші виплачує чи якось покарана...
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08.07.2024 21:07 Відповісти
Висловлять нам знову глибоке занепокоєння.
Немає зараз не міжнародного права, не організації, яка могла б контролювати російську сволоту. На жаль, Америка втратила чільну роль світового поліцая.
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08.07.2024 21:27 Відповісти
Узєлєнского не те,що не розслідують,А й переслідують розслідувачів.
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08.07.2024 21:15 Відповісти
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08.07.2024 21:23 Відповісти
Все эти Гааги ***** до лампочки.
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08.07.2024 21:48 Відповісти
И это все? А глубокую озабоченность выразить?
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08.07.2024 21:49 Відповісти
Нормальна реакція цивілізованого була би надати нам "Томагавки" для знищення летовищ путінських воєнних злочинців та їх ВПС, а не робити без'яйкові посилання на якихось розслідувачів. США на очах втрачають вплив у світі та своє майбутнє внаслідок страусиної політики.
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08.07.2024 22:31 Відповісти
Гєгємон здувся ....
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08.07.2024 22:58 Відповісти
Кацапы казали що ми всё проспали а в самих такої лікпрнітнідетнемає
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08.07.2024 23:16 Відповісти
 
 