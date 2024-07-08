На ракетний удар по "Охматдиту" мають звернути увагу ті, хто розслідує воєнні злочини, - Білий дім

Органи, які вивчають воєнні злочини та злочини проти людяності, мають провести ретельне розслідування ракетний обстрілу Росією дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Можна використовувати багато прикметників для того, щоб описати атаку на дитячу лікарню. Це є жахливим, трагічним, безглуздим. І, до речі, це також має бути обʼєктом серйозного розслідування, бо це - дії, які повторюються впродовж цієї війни", - підкреслив Карпентер.

Він наголосив, що конкретно на цей випадок "мають звернути увагу ті, хто розслідує воєнні злочини та злочини проти людяності".

За його словами, ракетний удар по Охматдиту заслуговує ретельного розгляду.

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Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Станом на 17:13 всього у Києві загинуло 22 особи, постраждало – 72.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

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