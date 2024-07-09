Генсек ООН Гутерріш засудив масований російський обстріл міст України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив масовану ракетну атаку РФ по українських містах, зокрема удар по київському "Охматдиту".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Генеральний секретар ООН рішуче засуджує ракетний обстріл Російською Федерацією житлових будинків і цивільної інфраструктури по всій Україні, зокрема в містах Київ, Кривий Ріг, Дніпро та Покровськ. Повідомляється, що внаслідок обстрілу загинули десятки мирних жителів, у тому числі діти, і ще понад 150 отримали поранення", - йдеться у заяві.

В ООН наголосили, що "особливо шокуючими" є удари ракетами РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві, яка є найбільшим педіатричним закладом в Україні, та по ще одному медичному закладу у столиці.

"Удари по цивільних особах і цивільних об'єктах заборонені міжнародним гуманітарним правом, і будь-які такі атаки є неприйнятними та мають бути негайно припинені. Генеральний секретар ООН висловлює глибокі співчуття сім'ям усіх жертв і бажає якнайшвидшого одужання пораненим", - наголошується у заяві.

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Нагадаємо, зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.