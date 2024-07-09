УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11291 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 677 56

Генсек ООН Гутерріш засудив масований російський обстріл міст України

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив масовану ракетну атаку РФ по українських містах, зокрема удар по київському "Охматдиту".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Генеральний секретар ООН рішуче засуджує ракетний обстріл Російською Федерацією житлових будинків і цивільної інфраструктури по всій Україні, зокрема в містах Київ, Кривий Ріг, Дніпро та Покровськ. Повідомляється, що внаслідок обстрілу загинули десятки мирних жителів, у тому числі діти, і ще понад 150 отримали поранення", - йдеться у заяві.

В ООН наголосили, що "особливо шокуючими" є удари ракетами РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві, яка є найбільшим педіатричним закладом в Україні, та по ще одному медичному закладу у столиці.

"Удари по цивільних особах і цивільних об'єктах заборонені міжнародним гуманітарним правом, і будь-які такі атаки є неприйнятними та мають бути негайно припинені. Генеральний секретар ООН висловлює глибокі співчуття сім'ям усіх жертв і бажає якнайшвидшого одужання пораненим", - наголошується у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 30 глав іноземних дипмісій побували на місці удару по "Охматдиту", - МЗС

Нагадаємо, зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Автор: 

обстріл (29282) ООН (3380) Гутерріш Антоніу (394)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
антоніу, йди на ***!!!, зі своїми "глибокими співчуттями"!(
показати весь коментар
09.07.2024 07:25 Відповісти
+18
Свої глибокі співчуття засунь глибоко в свою продажну жопу.
показати весь коментар
09.07.2024 07:32 Відповісти
+11
Нічого конкретного, тільки засудження. Бл.дь . Старі пердуни. Всі тільки дбають про гроші. Ніякої честі ніхто немає.
показати весь коментар
09.07.2024 07:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
антоніу, йди на ***!!!, зі своїми "глибокими співчуттями"!(
показати весь коментар
09.07.2024 07:25 Відповісти
Свої глибокі співчуття засунь глибоко в свою продажну жопу.
показати весь коментар
09.07.2024 07:32 Відповісти
Людині 75 років , сракою вросший в літа молодості в СОЦІНТЕРН та іншу совлдепівську лобуду... політичний кар"єрист- соціаліст часів впливу соціалістичного. совка у світі .
показати весь коментар
09.07.2024 07:43 Відповісти
й як йому падлі спатимется в місячник головування рашки у СОВБЕЗІ БЕЗПЕКИ після Охматдиту?
показати весь коментар
09.07.2024 07:47 Відповісти
Та норм ця стара хвойда спатиме.Якщо беде сильно крутитися у ві сні,то його кацапська няня дасть йому ще снодійних пігулок-$.
показати весь коментар
09.07.2024 08:02 Відповісти
Якщо буде .Очепятка.
показати весь коментар
09.07.2024 08:11 Відповісти
Антоніна Гутаперчіш
показати весь коментар
09.07.2024 11:08 Відповісти
Тонька Гуталінша - краще,),
показати весь коментар
09.07.2024 11:11 Відповісти
Нічого конкретного, тільки засудження. Бл.дь . Старі пердуни. Всі тільки дбають про гроші. Ніякої честі ніхто немає.
показати весь коментар
09.07.2024 07:26 Відповісти
Судя по видку - не дуже він засудив - якиись озадачении
показати весь коментар
09.07.2024 07:26 Відповісти
это фото всегда используют когда это гавно публикуют
показати весь коментар
09.07.2024 07:31 Відповісти
Да он с бодуна. Португальские корни. Бухать меньше надо
показати весь коментар
09.07.2024 07:37 Відповісти
Портвеин?
показати весь коментар
09.07.2024 07:37 Відповісти
Скорее 'Бельмицын". Было такое в молодости: "Біло Міцне" по 1,22 бутылка. Шмурдяк плодоягодный, но вставлял, как и Гутеррошу
показати весь коментар
09.07.2024 07:46 Відповісти
лайНОО може лише смердіти-бо воно просто лайНОО...
показати весь коментар
09.07.2024 07:27 Відповісти
как вы за.бали со своими осуждениями. ....

показати весь коментар
09.07.2024 07:27 Відповісти
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZUIoh8-zbW0VN6bIdSKg21zj1Rnm1a3dhIEG2qBuEw9xIzFtGUomuQvqJDax--9Na-nI9WKwLWj6QsiPZ8c-CKJ14TVJ-Nz6ChS_sYC9sVVsajKNevCxw_B_2jSWb8xcCMvAgXjQq7b41F5N0wWA-Hu-tn_p-6*********************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Karl Volokh

https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid0chFJvrtxL48UqJdC9BqC5UcwZCe21BRmNri5xwZBWCvgrW7SHy7n1K9tw9b823sgl?__cft__[0]=AZUIoh8-zbW0VN6bIdSKg21zj1Rnm1a3dhIEG2qBuEw9xIzFtGUomuQvqJDax--9Na-nI9WKwLWj6QsiPZ8c-CKJ14TVJ-Nz6ChS_sYC9sVVsajKNevCxw_B_2jSWb8xcCMvAgXjQq7b41F5N0wWA-Hu-tn_p-6*********************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 12 год ·

Минулого тижня я почув про це від ізраїльського дипломата. І, про всяк випадок, засумнівався. Сьогодні отримав підтвердження з ГШ, тому, розповідаю.

Ізраїльтяни виконали всю свою частину домовленостей щодо створення системи раннього сповіщення про повітряні атаки. Система прекрасно працює. З одним маленьким но: вона функціонує в тестовому режимі. Бо в МО вже декілька місяців ніхто не підписує відповідний меморандум.

Я вам всоте наголошую: інституційна неспроможність влади - біда навіть гірша за корупцію
показати весь коментар
09.07.2024 07:27 Відповісти
не підписують це за проханням ізраільтян
показати весь коментар
09.07.2024 07:32 Відповісти
Стара шльондра.
показати весь коментар
09.07.2024 07:30 Відповісти
*****, сколько тебе насыпают "зарплаты" в рублях каждый месяц?
показати весь коментар
09.07.2024 07:30 Відповісти
Хух,аж полегшало.
Аж засудив.
показати весь коментар
09.07.2024 07:32 Відповісти
Какая мерзкая рожа.... ©
показати весь коментар
09.07.2024 07:34 Відповісти
Ну! Раз сам Гутерреш осудил, то Путина ждёт диарея. Шёл бы ты, португалец, вместе со своим никчёмный ООН собирать апельсины на родине. Чмо
показати весь коментар
09.07.2024 07:34 Відповісти
На апельсинах треба працювати а вони паразити на гроші тих хто працює живуть.
показати весь коментар
09.07.2024 09:30 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2024 07:42 Відповісти
👍
показати весь коментар
09.07.2024 12:40 Відповісти
Потужно
показати весь коментар
09.07.2024 07:45 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2024 08:42 Відповісти
з таким же успіхом міг засудити ведучий Спортлото....блювати хочется від цих лицемірних "засуджень"
показати весь коментар
09.07.2024 07:52 Відповісти
Had he said he supported it, he would not have attracted much more hatred than this.
показати весь коментар
09.07.2024 07:54 Відповісти
1944/2024.
Рівно в той ж день 8 липня 1944 центральний орган пропаганди націонал-соціалістів Рейху гордо святкував обстріл Лондона крилатими ракетами V1.
На фото зліва - нацистська V1 (Fieseler Fi 103) над Лондоном. Справа - - рашистська Х-101 над Києвом.
Різниця у 80 років. Суть та сама.



показати весь коментар
09.07.2024 07:58 Відповісти
Тільки з німцями тоді воювали, не відправляли постраждалим свої найщиоіші занепокоєння і вказували "сюда бий, а сюда не бий".
показати весь коментар
09.07.2024 08:04 Відповісти
Ряха, хоч пацюків бий....
показати весь коментар
09.07.2024 08:03 Відповісти
У нас кажуть "...хоч цуциків бий".
показати весь коментар
09.07.2024 08:38 Відповісти
цуциків шкода
показати весь коментар
09.07.2024 17:01 Відповісти
До інфантильної ООН.

Засуджуйте рашу не заявами ,а нещадними протидіями .
показати весь коментар
09.07.2024 08:10 Відповісти
Ось він нещадно проти будь-яких дій. Лише найглибші співчуття. Лише олдскул від оон. Лише хардкор
показати весь коментар
09.07.2024 08:22 Відповісти
Гомосек Оон, цей гутерр,, бутерр.. короче гуляш .
показати весь коментар
09.07.2024 08:57 Відповісти
Морда у нього гнидотна, як у кацапа,
показати весь коментар
09.07.2024 08:59 Відповісти
Рішуче засуджує? Який молодець, прям гора з плеч...
показати весь коментар
09.07.2024 08:59 Відповісти
цей стокілограмовий мішок гівна під назвою гуталінріш здохне так само безславно, як і його шавка - обнулений карлик пукін-шаломов!
показати весь коментар
09.07.2024 09:01 Відповісти
Мене дивують українці з коментарями проти усіх. Зеленський не був в Україні під час атаки скинув брехню,що Польща буде збивати ракети і дрони над Україною і усе,царство зеболота править . Повторюсь, щоб когось лайном обливати, зробіть самі щось, доя початку підніміться з диванів і захищайте Україну на фронті, а не в коментах, до того ж безбарвних
показати весь коментар
09.07.2024 09:07 Відповісти
Нарешті ти дочекалась у своїх Хєрманіях масовану атаку на Київ, який за твоїми словами захищають усі надані Пєтріоти. Може менше будеш вякати у своїх «безбарвних» коментарях на киян та їхній незаслужений захист.
показати весь коментар
09.07.2024 09:26 Відповісти
і ще й вилізла нахабно зловтішатися...ку*ва
показати весь коментар
09.07.2024 17:02 Відповісти
Ну що, Валюша, ти про це мріяла, коли бідкалася, що Київ гарно дуже захищають?! Тобі дитячих трупів для спокійного життя не вистачало?
Ну їж ложками!
показати весь коментар
09.07.2024 09:56 Відповісти
Як дістали ці старі паразити. Йди вже на пенсію з онуками гратися!!! Седять не вижннеш це ж не будівництво чи лікарня, чи ще щось корисне а просто язиком чесати!!!
показати весь коментар
09.07.2024 09:26 Відповісти
ще один старий п...р
показати весь коментар
09.07.2024 09:30 Відповісти
А глибоко засудив?
показати весь коментар
09.07.2024 09:44 Відповісти
.. та ти шо?
це те саме Гутерреш, шо було на стрьомному сходняку ШОС імені ***** і освятило це збіговисько міжнародних терористів, їхніх спільників та світових "какаразніц" своєю увагою?
показати весь коментар
09.07.2024 09:53 Відповісти
І на скільки ти стара хвойда засудив (термін) ?
показати весь коментар
09.07.2024 10:10 Відповісти
Доки в ООН незаконно засідає ********* ця організація буде прогнилою і недієздатною.
показати весь коментар
09.07.2024 10:18 Відповісти
"Імпотент розповідав про ерекцію." Такою повинна бути назва статті.
показати весь коментар
09.07.2024 10:32 Відповісти
пусть этот прорашистский ***** засунет свои осуждения в сральник по гланды!мразь!
показати весь коментар
09.07.2024 12:01 Відповісти
и шо?!!!!!
показати весь коментар
09.07.2024 12:28 Відповісти
ООН - обоссанные и обосранные никчемы!
показати весь коментар
09.07.2024 12:42 Відповісти
 
 