Генсек ООН Гутерріш засудив масований російський обстріл міст України
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив масовану ракетну атаку РФ по українських містах, зокрема удар по київському "Охматдиту".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.
"Генеральний секретар ООН рішуче засуджує ракетний обстріл Російською Федерацією житлових будинків і цивільної інфраструктури по всій Україні, зокрема в містах Київ, Кривий Ріг, Дніпро та Покровськ. Повідомляється, що внаслідок обстрілу загинули десятки мирних жителів, у тому числі діти, і ще понад 150 отримали поранення", - йдеться у заяві.
В ООН наголосили, що "особливо шокуючими" є удари ракетами РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві, яка є найбільшим педіатричним закладом в Україні, та по ще одному медичному закладу у столиці.
"Удари по цивільних особах і цивільних об'єктах заборонені міжнародним гуманітарним правом, і будь-які такі атаки є неприйнятними та мають бути негайно припинені. Генеральний секретар ООН висловлює глибокі співчуття сім'ям усіх жертв і бажає якнайшвидшого одужання пораненим", - наголошується у заяві.
Нагадаємо, зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".
У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.
У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid0chFJvrtxL48UqJdC9BqC5UcwZCe21BRmNri5xwZBWCvgrW7SHy7n1K9tw9b823sgl?__cft__[0]=AZUIoh8-zbW0VN6bIdSKg21zj1Rnm1a3dhIEG2qBuEw9xIzFtGUomuQvqJDax--9Na-nI9WKwLWj6QsiPZ8c-CKJ14TVJ-Nz6ChS_sYC9sVVsajKNevCxw_B_2jSWb8xcCMvAgXjQq7b41F5N0wWA-Hu-tn_p-6*********************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 12 год ·
Минулого тижня я почув про це від ізраїльського дипломата. І, про всяк випадок, засумнівався. Сьогодні отримав підтвердження з ГШ, тому, розповідаю.
Ізраїльтяни виконали всю свою частину домовленостей щодо створення системи раннього сповіщення про повітряні атаки. Система прекрасно працює. З одним маленьким но: вона функціонує в тестовому режимі. Бо в МО вже декілька місяців ніхто не підписує відповідний меморандум.
Я вам всоте наголошую: інституційна неспроможність влади - біда навіть гірша за корупцію
Аж засудив.
Рівно в той ж день 8 липня 1944 центральний орган пропаганди націонал-соціалістів Рейху гордо святкував обстріл Лондона крилатими ракетами V1.
На фото зліва - нацистська V1 (Fieseler Fi 103) над Лондоном. Справа - - рашистська Х-101 над Києвом.
Різниця у 80 років. Суть та сама.
Засуджуйте рашу не заявами ,а нещадними протидіями .
Ну їж ложками!
це те саме Гутерреш, шо було на стрьомному сходняку ШОС імені ***** і освятило це збіговисько міжнародних терористів, їхніх спільників та світових "какаразніц" своєю увагою?