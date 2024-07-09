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Новости Агрессия России против Украины
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Генсек ООН Гутерриш осудил массированный российский обстрел городов Украины

гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил массированную ракетную атаку РФ по украинским городам, в частности удар по киевскому "Охматдету".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН решительно осуждает ракетный обстрел Российской Федерацией жилых домов и гражданской инфраструктуры по всей Украине, в частности в городах Киев, Кривой Рог, Днепр и Покровск. Сообщается, что в результате обстрела погибли десятки мирных жителей, в том числе дети, и еще более 150 получили ранения", - говорится в заявлении.

В ООН отметили, что "особенно шокирующими" являются удары ракетами РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве, которая является крупнейшим педиатрическим учреждением в Украине, и по еще одному медицинскому учреждению в столице.

"Удары по гражданским лицам и гражданским объектам запрещены международным гуманитарным правом, и любые такие атаки неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь ООН выражает глубокие соболезнования семьям всех жертв и желает скорейшего выздоровления раненым", - отмечается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 30 глав иностранных дипмиссий побывали на месте удара по "Охматдету", - МИД

Напомним, утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

Автор: 

обстрел (27913) ООН (4193) Гутерриш Антониу (340)


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Топ комментарии
+26
антоніу, йди на ***!!!, зі своїми "глибокими співчуттями"!(
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09.07.2024 07:25 Ответить
+18
Свої глибокі співчуття засунь глибоко в свою продажну жопу.
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09.07.2024 07:32 Ответить
+11
Нічого конкретного, тільки засудження. Бл.дь . Старі пердуни. Всі тільки дбають про гроші. Ніякої честі ніхто немає.
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09.07.2024 07:26 Ответить
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антоніу, йди на ***!!!, зі своїми "глибокими співчуттями"!(
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09.07.2024 07:25 Ответить
Свої глибокі співчуття засунь глибоко в свою продажну жопу.
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09.07.2024 07:32 Ответить
Людині 75 років , сракою вросший в літа молодості в СОЦІНТЕРН та іншу совлдепівську лобуду... політичний кар"єрист- соціаліст часів впливу соціалістичного. совка у світі .
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09.07.2024 07:43 Ответить
й як йому падлі спатимется в місячник головування рашки у СОВБЕЗІ БЕЗПЕКИ після Охматдиту?
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09.07.2024 07:47 Ответить
Та норм ця стара хвойда спатиме.Якщо беде сильно крутитися у ві сні,то його кацапська няня дасть йому ще снодійних пігулок-$.
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09.07.2024 08:02 Ответить
Якщо буде .Очепятка.
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09.07.2024 08:11 Ответить
Антоніна Гутаперчіш
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09.07.2024 11:08 Ответить
Тонька Гуталінша - краще,),
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09.07.2024 11:11 Ответить
Нічого конкретного, тільки засудження. Бл.дь . Старі пердуни. Всі тільки дбають про гроші. Ніякої честі ніхто немає.
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09.07.2024 07:26 Ответить
Судя по видку - не дуже він засудив - якиись озадачении
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09.07.2024 07:26 Ответить
это фото всегда используют когда это гавно публикуют
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09.07.2024 07:31 Ответить
Да он с бодуна. Португальские корни. Бухать меньше надо
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09.07.2024 07:37 Ответить
Портвеин?
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09.07.2024 07:37 Ответить
Скорее 'Бельмицын". Было такое в молодости: "Біло Міцне" по 1,22 бутылка. Шмурдяк плодоягодный, но вставлял, как и Гутеррошу
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09.07.2024 07:46 Ответить
лайНОО може лише смердіти-бо воно просто лайНОО...
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09.07.2024 07:27 Ответить
как вы за.бали со своими осуждениями. ....

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09.07.2024 07:27 Ответить
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Минулого тижня я почув про це від ізраїльського дипломата. І, про всяк випадок, засумнівався. Сьогодні отримав підтвердження з ГШ, тому, розповідаю.

Ізраїльтяни виконали всю свою частину домовленостей щодо створення системи раннього сповіщення про повітряні атаки. Система прекрасно працює. З одним маленьким но: вона функціонує в тестовому режимі. Бо в МО вже декілька місяців ніхто не підписує відповідний меморандум.

Я вам всоте наголошую: інституційна неспроможність влади - біда навіть гірша за корупцію
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09.07.2024 07:27 Ответить
не підписують це за проханням ізраільтян
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09.07.2024 07:32 Ответить
Стара шльондра.
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09.07.2024 07:30 Ответить
*****, сколько тебе насыпают "зарплаты" в рублях каждый месяц?
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09.07.2024 07:30 Ответить
Хух,аж полегшало.
Аж засудив.
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09.07.2024 07:32 Ответить
Какая мерзкая рожа.... ©
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09.07.2024 07:34 Ответить
Ну! Раз сам Гутерреш осудил, то Путина ждёт диарея. Шёл бы ты, португалец, вместе со своим никчёмный ООН собирать апельсины на родине. Чмо
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09.07.2024 07:34 Ответить
На апельсинах треба працювати а вони паразити на гроші тих хто працює живуть.
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09.07.2024 09:30 Ответить
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09.07.2024 07:42 Ответить
👍
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09.07.2024 12:40 Ответить
Потужно
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09.07.2024 07:45 Ответить
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09.07.2024 08:42 Ответить
з таким же успіхом міг засудити ведучий Спортлото....блювати хочется від цих лицемірних "засуджень"
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09.07.2024 07:52 Ответить
Had he said he supported it, he would not have attracted much more hatred than this.
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09.07.2024 07:54 Ответить
1944/2024.
Рівно в той ж день 8 липня 1944 центральний орган пропаганди націонал-соціалістів Рейху гордо святкував обстріл Лондона крилатими ракетами V1.
На фото зліва - нацистська V1 (Fieseler Fi 103) над Лондоном. Справа - - рашистська Х-101 над Києвом.
Різниця у 80 років. Суть та сама.



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09.07.2024 07:58 Ответить
Тільки з німцями тоді воювали, не відправляли постраждалим свої найщиоіші занепокоєння і вказували "сюда бий, а сюда не бий".
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09.07.2024 08:04 Ответить
Ряха, хоч пацюків бий....
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09.07.2024 08:03 Ответить
У нас кажуть "...хоч цуциків бий".
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09.07.2024 08:38 Ответить
цуциків шкода
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09.07.2024 17:01 Ответить
До інфантильної ООН.

Засуджуйте рашу не заявами ,а нещадними протидіями .
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09.07.2024 08:10 Ответить
Ось він нещадно проти будь-яких дій. Лише найглибші співчуття. Лише олдскул від оон. Лише хардкор
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09.07.2024 08:22 Ответить
Гомосек Оон, цей гутерр,, бутерр.. короче гуляш .
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09.07.2024 08:57 Ответить
Морда у нього гнидотна, як у кацапа,
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09.07.2024 08:59 Ответить
Рішуче засуджує? Який молодець, прям гора з плеч...
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09.07.2024 08:59 Ответить
цей стокілограмовий мішок гівна під назвою гуталінріш здохне так само безславно, як і його шавка - обнулений карлик пукін-шаломов!
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09.07.2024 09:01 Ответить
Мене дивують українці з коментарями проти усіх. Зеленський не був в Україні під час атаки скинув брехню,що Польща буде збивати ракети і дрони над Україною і усе,царство зеболота править . Повторюсь, щоб когось лайном обливати, зробіть самі щось, доя початку підніміться з диванів і захищайте Україну на фронті, а не в коментах, до того ж безбарвних
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09.07.2024 09:07 Ответить
Нарешті ти дочекалась у своїх Хєрманіях масовану атаку на Київ, який за твоїми словами захищають усі надані Пєтріоти. Може менше будеш вякати у своїх «безбарвних» коментарях на киян та їхній незаслужений захист.
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09.07.2024 09:26 Ответить
і ще й вилізла нахабно зловтішатися...ку*ва
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09.07.2024 17:02 Ответить
Ну що, Валюша, ти про це мріяла, коли бідкалася, що Київ гарно дуже захищають?! Тобі дитячих трупів для спокійного життя не вистачало?
Ну їж ложками!
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09.07.2024 09:56 Ответить
Як дістали ці старі паразити. Йди вже на пенсію з онуками гратися!!! Седять не вижннеш це ж не будівництво чи лікарня, чи ще щось корисне а просто язиком чесати!!!
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09.07.2024 09:26 Ответить
ще один старий п...р
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09.07.2024 09:30 Ответить
А глибоко засудив?
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09.07.2024 09:44 Ответить
.. та ти шо?
це те саме Гутерреш, шо було на стрьомному сходняку ШОС імені ***** і освятило це збіговисько міжнародних терористів, їхніх спільників та світових "какаразніц" своєю увагою?
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09.07.2024 09:53 Ответить
І на скільки ти стара хвойда засудив (термін) ?
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09.07.2024 10:10 Ответить
Доки в ООН незаконно засідає ********* ця організація буде прогнилою і недієздатною.
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09.07.2024 10:18 Ответить
"Імпотент розповідав про ерекцію." Такою повинна бути назва статті.
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09.07.2024 10:32 Ответить
пусть этот прорашистский ***** засунет свои осуждения в сральник по гланды!мразь!
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09.07.2024 12:01 Ответить
и шо?!!!!!
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09.07.2024 12:28 Ответить
ООН - обоссанные и обосранные никчемы!
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09.07.2024 12:42 Ответить
 
 