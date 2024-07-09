Генсек ООН Гутерриш осудил массированный российский обстрел городов Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил массированную ракетную атаку РФ по украинским городам, в частности удар по киевскому "Охматдету".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН решительно осуждает ракетный обстрел Российской Федерацией жилых домов и гражданской инфраструктуры по всей Украине, в частности в городах Киев, Кривой Рог, Днепр и Покровск. Сообщается, что в результате обстрела погибли десятки мирных жителей, в том числе дети, и еще более 150 получили ранения", - говорится в заявлении.

В ООН отметили, что "особенно шокирующими" являются удары ракетами РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве, которая является крупнейшим педиатрическим учреждением в Украине, и по еще одному медицинскому учреждению в столице.

"Удары по гражданским лицам и гражданским объектам запрещены международным гуманитарным правом, и любые такие атаки неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь ООН выражает глубокие соболезнования семьям всех жертв и желает скорейшего выздоровления раненым", - отмечается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 30 глав иностранных дипмиссий побывали на месте удара по "Охматдету", - МИД

Напомним, утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.