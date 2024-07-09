Более 30 глав иностранных дипмиссий побывали на месте удара по "Охматдету", - МИД

МИД Украины организовало визит более 30 глав иностранных дипломатических миссий к месту ракетного удара по "Охматдету".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба министерства.

Отмечается, что заместитель министра Евгений Перебыйнис вместе с 33-мя главами дипломатических миссий аккредитованных в Украине посетили одну из крупнейших детских больниц Украины "Охматдет", которая получила значительные повреждения в результате российского ракетного удара.

Делегация иностранных послов имела возможность воочию увидеть последствия варварского удара российской ракеты по медицинскому учреждению, в котором находились гражданские люди, в частности дети, которые лечились от рака и других тяжелых заболеваний.

Заместитель главы ведомства призвал представителей дипмиссий и международных организаций решительно отреагировать на это ужасное военное преступление и приложить максимум усилий для усиления противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, на месте присутствовали министр внутренних дел Игорь Клименко и директор Охматдета Владимир Жовнир, которые проинформировали иностранных дипломатов о последствиях российского террора.

В состав делегации вошли руководители и представители дипломатических миссий ЕС, НАТО, УВКБ ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, Азербайджана, Австрии, Аргентины, Армении, Вьетнама, Греции, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Мексики, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Северной Македонии, Польши, Святого Престола, Словакии, Словении, Судана, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Черногории, Швейцарии, Швеции, Японии.

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Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

По состоянию на 20:48, 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.