Понад 30 глав іноземних дипмісій побували на місці удару по "Охматдиту", - МЗС

МЗС України організувало візит понад 30 глав іноземних дипломатичних місій до місця ракетного удару по "Охматдиту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба міністерства.

Зазначається, що заступник міністра Євген Перебийніс разом з 33-ма главами дипломатичних місій акредитованих в Україні відвідали одну з найбільших дитячих лікарень України "Охматдит", яка зазнала значних пошкоджень внаслідок російського ракетного удару.

Делегація іноземних послів мала змогу на власні очі побачити наслідки варварського удару російської ракети по медичному закладу, в якому перебували цивільні люди, зокрема діти, які лікувалися від раку та інших важких захворювань.

Заступник голови відомства закликав представників дипмісій та міжнародних організацій рішуче відреагувати на цей жахливий воєнний злочин та докласти максимум зусиль для посилення протиповітряної оборони України.

Крім того, на місці були присутні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та директор Охматдиту Володимир Жовнір, які поінформували іноземних дипломатів про наслідки російського терору.

До складу делегації увійшли керівники та представники дипломатичних місій ЄС, НАТО, УВКБ ООН, ПРООН, ЮНІСЕФ, Азербайджану, Австрії, Аргентини, Вірменії, Вʼєтнаму, Греції, Індонезії, Іспанії, Італії, Канади, Мексики, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Північної Македонії, Польщі, Святого Престолу, Словаччини, Словенії, Судану, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Швеції, Японії.

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Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Станом на 20:48, 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.