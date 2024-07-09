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Новини Війна
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Рашисти обстріляли Херсон: поранено чоловіка

Обстріл Херсона 9 липня

Вдень 9 липня російські окупанти вкотре завдали удару по Херсону

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждав 49-річний чоловік.

Він самостійно звернувся до лікарні, де в нього діагностували вибухову травму, уламкове поранення гомілки та перелом нижньої кінцівки.

Потерпілого шпиталізували.

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Автор: 

обстріл (29282) Херсон (3448)


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