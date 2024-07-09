Рашисти обстріляли Херсон: поранено чоловіка
Вдень 9 липня російські окупанти вкотре завдали удару по Херсону.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждав 49-річний чоловік.
Він самостійно звернувся до лікарні, де в нього діагностували вибухову травму, уламкове поранення гомілки та перелом нижньої кінцівки.
Потерпілого шпиталізували.
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