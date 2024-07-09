Рашисты обстреляли Херсон: ранен мужчина
Днем 9 июля российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Херсону.
Об этом сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате очередного вражеского обстрела пострадал 49-летний мужчина.
Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали взрывную травму, осколочное ранение голени и перелом нижней конечности.
Пострадавшего госпитализировали.
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