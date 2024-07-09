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Новости Война
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Рашисты обстреляли Херсон: ранен мужчина

Обстріл Херсона 9 липня

Днем 9 июля российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Херсону.

Об этом сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате очередного вражеского обстрела пострадал 49-летний мужчина.

Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали взрывную травму, осколочное ранение голени и перелом нижней конечности.

Пострадавшего госпитализировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики обстреляли Херсон. Ранены две женщины

Автор: 

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