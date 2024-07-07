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Новости Война
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Российские захватчики обстреляли Херсон. Ранены две женщины

Російські загарбники обстріляли Херсон. Поранено двох жінок

В воскресенье, 7 июля, российские оккупанты снова обстреляли Херсон.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В результате очередного вражеского обстрела пострадали мать с дочерью.

"Женщины, 60 и 82 лет, получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также ранения лица и рук", - рассказали в ОВА.

Пострадавшим женщинам оказали необходимую медицинскую помощь. Они отказались от госпитализации.

Напомним, что сегодня днем, 7 июля, войска РФ обстреляли Корабельный район Херсона. Пострадала 32-летняя беременная женщина.

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Автор: 

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