Российские захватчики обстреляли Херсон. Ранены две женщины
В воскресенье, 7 июля, российские оккупанты снова обстреляли Херсон.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В результате очередного вражеского обстрела пострадали мать с дочерью.
"Женщины, 60 и 82 лет, получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также ранения лица и рук", - рассказали в ОВА.
Пострадавшим женщинам оказали необходимую медицинскую помощь. Они отказались от госпитализации.
Напомним, что сегодня днем, 7 июля, войска РФ обстреляли Корабельный район Херсона. Пострадала 32-летняя беременная женщина.
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