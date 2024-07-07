В результате обстрела оккупантами жилых кварталов Херсона пострадала беременная женщина

Сегодня, 7 июня, россияне обстреляли Херсон, в результате чего пострадала беременная женщина, ее доставили в больницу.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные вновь обстреляли жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказался Корабельный район. Повреждены частные дома.

Сейчас известно об одной пострадавшей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрела пострадала 32-летняя беременная женщина - бригада "скорой" доставила ее в больницу с признаками отравления продуктами горения. Сейчас она находится под наблюдением медиков и в удовлетворительном состоянии.

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