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В результате обстрела оккупантами жилых кварталов Херсона пострадала беременная женщина

Обстріл Херсону

Сегодня, 7 июня, россияне обстреляли Херсон, в результате чего пострадала беременная женщина, ее доставили в больницу.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные вновь обстреляли жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказался Корабельный район. Повреждены частные дома.

Сейчас известно об одной пострадавшей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрела пострадала 32-летняя беременная женщина - бригада "скорой" доставила ее в больницу с признаками отравления продуктами горения. Сейчас она находится под наблюдением медиков и в удовлетворительном состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В больнице скончалась женщина, раненая во время обстрела Черноморска 4 июля

Автор: 

обстрел (27913) Херсон (2897)


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Мразиш... Слов нет.
П.с. мое мнение - людей агитировать выехать на время!! И власть нужно заставить организовать эвакуацию и размещение людей!!
А НЕ миллиарды на Маратон и "пункты незламности"
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07.07.2024 15:29 Ответить
 
 