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Унаслідок обстрілу окупантами житлових кварталів Херсону постраждала вагітна жінка

Обстріл Херсону

Сьогодні, 7 червня, росіяни обстріляли Херсон, унаслідок чого постраждала вагітна жінка, її доставили до лікарні.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Російські військові знов вкрили вогнем житлові квартали Херсону. Під обстрілом опинився Корабельний район. Пошкоджені приватні будинки.

Нині відомо про одну постраждалу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, унаслідок обстрілу постраждала 32-річна вагітна жінка - бригада "швидкої" доставила її до лікарні з ознаками отруєння продуктами горіння. Нині вона перебуває під наглядом медиків та у задовільному стані.

Також читайте: У лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу Чорноморська 4 липня

Автор: 

обстріл (29195) Херсон (3442)


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Мразиш... Слов нет.
П.с. мое мнение - людей агитировать выехать на время!! И власть нужно заставить организовать эвакуацию и размещение людей!!
А НЕ миллиарды на Маратон и "пункты незламности"
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07.07.2024 15:29 Відповісти
 
 