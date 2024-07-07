Унаслідок обстрілу окупантами житлових кварталів Херсону постраждала вагітна жінка
Сьогодні, 7 червня, росіяни обстріляли Херсон, унаслідок чого постраждала вагітна жінка, її доставили до лікарні.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Російські військові знов вкрили вогнем житлові квартали Херсону. Під обстрілом опинився Корабельний район. Пошкоджені приватні будинки.
Нині відомо про одну постраждалу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, унаслідок обстрілу постраждала 32-річна вагітна жінка - бригада "швидкої" доставила її до лікарні з ознаками отруєння продуктами горіння. Нині вона перебуває під наглядом медиків та у задовільному стані.
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П.с. мое мнение - людей агитировать выехать на время!! И власть нужно заставить организовать эвакуацию и размещение людей!!
А НЕ миллиарды на Маратон и "пункты незламности"