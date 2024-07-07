У лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу Чорноморська 4 липня

Кількість жертв атаки росіян на Чорноморськ Одеської області 4 липня зросла до двох - у лікарні померла поранена жінка.

Про це повідомив мер Чорноморська Василь Гуляєв, передає Цензор.НЕТ.

"4 липня ворог наніс ракетний удар по цивільній припортовій інфраструктурі. Внаслідок ракетної атаки молода жінка загинула на місці, ще семеро людей було поранено. На превеликий жаль, вчора у лікарні померла ще одна жінка. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким померлих, а пораненим - якнайшвидшого одужання", - розповів він.

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Нагадаємо, 4 липня близько 16:40 військові РФ здійснили ракетний удар по цивільній портовій інфраструктурі Одещині. Внаслідок атаки загинула 46-річна жінка, семеро мирних мешканців зазнали поранень. Руйнувань зазнали портові споруди та адмінбудівлі.