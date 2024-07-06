Окупанти запустили ракету на Одещину, в Одесі чули вибух
Зранку 6 липня 2024 року війська РФ запустили ракету у напрямку Одеської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета на Одещину!", - інформують Повітряні сили.
Тим часом, мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у місті чули вибух.
Більше інформації наразі не відомо.
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Я ОДЕССИТ
показати весь коментар06.07.2024 11:31 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Я ОДЕССИТ
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юрий Шмалько #512164
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Гоша Фантомас #478094
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Philip Od
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