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Новини
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Окупанти запустили ракету на Одещину, в Одесі чули вибух

Ракета на Одесу

Зранку 6 липня 2024 року війська РФ запустили ракету у напрямку Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета на Одещину!", - інформують Повітряні сили.

Тим часом, мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у місті чули вибух.

Також читайте: Ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Чорноморська, 1 людина загинула, 7 поранено (оновлено)

Більше інформації наразі не відомо. 

Автор: 

крилаті ракети (1081) Одеса (5499) Одеська область (3294) Повітряні сили (2763)


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был какой-то низкий звуковой удар по барабанным перепонкам - не похож на прилёт... скорее на перехват нашими ПВО
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06.07.2024 11:31 Відповісти
пилять... только что конкретно *******... 2 недели не было прилётов по Одессе, а за сегодня уже 2 "ГРОМКО"
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06.07.2024 11:40 Відповісти
З Новоросійська?
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06.07.2024 11:50 Відповісти
по пляжнікам іпанулі?
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06.07.2024 12:09 Відповісти
Що вчора (балістичною атакою під Одесою), що сьогодні знов спокійно корегував удар розвід.дрон у режимі реального часу якого знов не збили 🤬 !
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06.07.2024 14:26 Відповісти
 
 