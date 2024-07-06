Оккупанты запустили ракету на Одесчину, в Одессе слышали взрыв

Утром 6 июля 2024 года войска РФ запустили ракету в направлении Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета в Одесскую область!" - информируют Воздушные силы.

Между тем, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе слышали взрыв.

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