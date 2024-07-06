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Оккупанты запустили ракету на Одесчину, в Одессе слышали взрыв

Ракета на Одесу

Утром 6 июля 2024 года войска РФ запустили ракету в направлении Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета в Одесскую область!" - информируют Воздушные силы.

Между тем, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе слышали взрыв.

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Больше информации пока не известно.

Автор: 

крылатые ракеты (888) Одесса (7921) Одесская область (3637) Воздушные силы (2416)


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был какой-то низкий звуковой удар по барабанным перепонкам - не похож на прилёт... скорее на перехват нашими ПВО
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06.07.2024 11:31 Ответить
пилять... только что конкретно *******... 2 недели не было прилётов по Одессе, а за сегодня уже 2 "ГРОМКО"
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06.07.2024 11:40 Ответить
З Новоросійська?
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06.07.2024 11:50 Ответить
по пляжнікам іпанулі?
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06.07.2024 12:09 Ответить
Що вчора (балістичною атакою під Одесою), що сьогодні знов спокійно корегував удар розвід.дрон у режимі реального часу якого знов не збили 🤬 !
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06.07.2024 14:26 Ответить
 
 