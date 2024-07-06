Оккупанты запустили ракету на Одесчину, в Одессе слышали взрыв
Утром 6 июля 2024 года войска РФ запустили ракету в направлении Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Ракета в Одесскую область!" - информируют Воздушные силы.
Между тем, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе слышали взрыв.
Больше информации пока не известно.
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Я ОДЕССИТ
показать весь комментарий06.07.2024 11:31 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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юрий Шмалько #512164
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Гоша Фантомас #478094
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Philip Od
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