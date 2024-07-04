Враг нанес ракетный удар по портовой инфраструктуре Черноморска, 1 человек погиб, 7 ранены (обновлено)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Есть жертвы среди гражданского населения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг нанес ракетный удар по Одесскому району. Под ударом - гражданская портовая инфраструктура.

В результате ракетной атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены. Повреждены портовые сооружения и административно-бытовые помещения", - говорится в сообщении.

Читайте также: В больнице скончалась женщина, пострадавшая от удара по Днепру 3 июля

Как отмечают в воздушном командовании "Південь", российские оккупационные войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщили в ВМС Украины, ракетный удар был нанесен по гражданской портовой инфраструктуре города Черноморск.

По данным Одесской областной прокуратуры, 4 июля около 16:40 военные РФ нанесли ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесщины.В результате атаки погибла 46-летняя женщина, семеро мирных жителей получили ранения, они госпитализированы. Разрушения получили портовые сооружения и админздания.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).