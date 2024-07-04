В больнице скончалась женщина, пострадавшая от удара по Днепру 3 июля

Количество жертв от ракетной атаки по Днепру 3 июля возросло до 7.

Об этом проинформировал глава Днепровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В больнице умерла 58-летняя женщина. Она пострадала во время вчерашней атаки россиян на Днепр. Медики делали все, что возможно. Но травмы оказались слишком тяжелыми", - написал он.

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Российский удар по Днепру утром 3 июля 2024 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Днепре прогремели взрывы, поврежден один из торговых центров. Также отмечалось, что враг атаковал город ракетами и ударными дронами.

Впоследствии стало известно, что из-за атаки на Днепр 4 человека погибли, 34 человека пострадали.

В Днепре 4 июля объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара РФ по городу. По данным Воздушных сил, во время атаки на регион была уничтожена 1 из 3 ракет "Искандер-К" и еще 10 воздушных целей.

Президент Владимир Зеленский сообщил о 5 погибших.

Позже стало известно, что количество погибших в результате обстрела 3 июля возросло до 6 человек.