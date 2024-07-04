Рашисты ударили КАБом по Русской Лозовой в Харьковской области: погибла женщина

Российские оккупанты 4 июля нанесли удары по Русской Лозовой Харьковской области.

Об этом сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили КАБом по Русской Лозовой. К сожалению, в результате удара погибла местная жительница. Искренне сочувствую родным и близким погибшей", - отметил он.

Также есть повреждения нескольких частных домовладений.

В МВА добавили, что информация о других пострадавших и разрушениях уточняется.

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Напомним, в результате обстрела села Русская Лозовая 3 июля пострадали 3 человека.