Рашисты ударили КАБом по Русской Лозовой в Харьковской области: погибла женщина
Российские оккупанты 4 июля нанесли удары по Русской Лозовой Харьковской области.
Об этом сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты ударили КАБом по Русской Лозовой. К сожалению, в результате удара погибла местная жительница. Искренне сочувствую родным и близким погибшей", - отметил он.
Также есть повреждения нескольких частных домовладений.
В МВА добавили, что информация о других пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним, в результате обстрела села Русская Лозовая 3 июля пострадали 3 человека.
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