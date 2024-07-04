Россияне ударили по Купянщине. Ранены четыре человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
На рассвете 4 июля российские оккупанты совершили авиаудары по селу Глушковка Купянского района Харьковской области. Трое женщин и один мужчина получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве рассказали, что вражеский обстрел произошел около 5:00 утра.
"Враг совершил авиаудары по селу Глушковка Купянского района. Получили ранения четыре человека: три женщины и мужчина", - рассказали в прокуратуре.
Также в результате удара оккупационных войск поврежден ряд частных домовладений и хозяйственных построек.
Прокуратура начала расследование по фактам нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В ведомстве также показали фото последствий очередной атаки рашистов.
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