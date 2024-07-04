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Новости Фото Война
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Россияне ударили по Купянщине. Ранены четыре человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

На рассвете 4 июля российские оккупанты совершили авиаудары по селу Глушковка Купянского района Харьковской области. Трое женщин и один мужчина получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что вражеский обстрел произошел около 5:00 утра.

"Враг совершил авиаудары по селу Глушковка Купянского района. Получили ранения четыре человека: три женщины и мужчина", - рассказали в прокуратуре.

Также в результате удара оккупационных войск поврежден ряд частных домовладений и хозяйственных построек.

Прокуратура начала расследование по фактам нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В ведомстве также показали фото последствий очередной атаки рашистов.

Росіяни вдарили по Куп'янщині. Поранені четверо людей

Росіяни вдарили по Куп'янщині. Поранені четверо людей

Росіяни вдарили по Куп'янщині. Поранені четверо людей

Росіяни вдарили по Куп'янщині. Поранені четверо людей

Росіяни вдарили по Куп'янщині. Поранені четверо людей

Смотрите также: Последствия удара по Русской Лозовой на Харьковщине: 3 человека пострадали, повреждено около 20 домов. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27820) Харьковщина (5577)


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