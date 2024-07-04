Росіяни вдарили по Куп’янщині. Поранені четверо людей. ФОТОрепортаж

На світанку 4 липня російські окупанти здійснили авіаудари по селу Глушківка Купʼянського району Харківської області. Троє жінок та один чоловік зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві розповіли, що ворожий обстріл стався близько 5:00 ранку.

"Ворог здійснив авіаудари по селу Глушківка Купʼянського району. Дістали поранення чотири людини: троє жінок та чоловік", - розповіли у прокуратурі.

Також внаслідок удару окупаційних військ пошкоджено низку приватних домоволодінь та господарчих будівель.

Прокуратура розпочала розслідування за фактами порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У відомстві також показали фото наслідків чергової атаки рашистів.

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