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Новини Фото Війна
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Росіяни вдарили по Куп’янщині. Поранені четверо людей. ФОТОрепортаж

На світанку 4 липня російські окупанти здійснили авіаудари по селу Глушківка Купʼянського району Харківської області. Троє жінок та один чоловік зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві розповіли, що ворожий обстріл стався близько 5:00 ранку. 

"Ворог здійснив авіаудари по селу Глушківка Купʼянського району. Дістали поранення чотири людини: троє жінок та чоловік", - розповіли у прокуратурі.

Також внаслідок удару окупаційних військ пошкоджено низку приватних домоволодінь та господарчих будівель.

Прокуратура розпочала розслідування за фактами порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У відомстві також показали фото наслідків чергової атаки рашистів.

Росіяни вдарили по Куп'янщині. Поранені четверо людей

Росіяни вдарили по Куп'янщині. Поранені четверо людей

Росіяни вдарили по Куп'янщині. Поранені четверо людей

Росіяни вдарили по Куп'янщині. Поранені четверо людей

Росіяни вдарили по Куп'янщині. Поранені четверо людей

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Автор: 

обстріл (29105) Харківщина (6054)


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