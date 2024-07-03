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Новини Фото Війна
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Наслідки удару по Руській Лозовій на Харківщині: 3 особи постраждали, пошкоджено близько 20 будинків. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу села Руська Лозова на Харківщині постраждали 3 особи.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті нічних та ранкових обстрілів 3 липня у Руській Лозовій пошкоджено близько 20 будинків, 6 з яких зруйновані майже повністю. Троє людей госпіталізовано, двоє з них у стабільному стані, за життя одного чоловіка медики продовжують боротись, він у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Наразі рятувальники гасять пожежі, які виникли.

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Наслідки удару по Руській Лозовій на Харківщині
Наслідки удару по Руській Лозовій на Харківщині
Наслідки удару по Руській Лозовій на Харківщині
Наслідки удару по Руській Лозовій на Харківщині
Наслідки удару по Руській Лозовій на Харківщині
Наслідки удару по Руській Лозовій на Харківщині
Наслідки удару по Руській Лозовій на Харківщині
Наслідки удару по Руській Лозовій на Харківщині
Наслідки удару по Руській Лозовій на Харківщині

Автор: 

обстріл (29105) Харківщина (6054)


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