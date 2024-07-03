Наслідки удару по Руській Лозовій на Харківщині: 3 особи постраждали, пошкоджено близько 20 будинків. ФОТОрепортаж
Внаслідок обстрілу села Руська Лозова на Харківщині постраждали 3 особи.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"У результаті нічних та ранкових обстрілів 3 липня у Руській Лозовій пошкоджено близько 20 будинків, 6 з яких зруйновані майже повністю. Троє людей госпіталізовано, двоє з них у стабільному стані, за життя одного чоловіка медики продовжують боротись, він у важкому стані", - йдеться в повідомленні.
Наразі рятувальники гасять пожежі, які виникли.
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