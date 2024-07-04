Из-за атаки российского беспилотника в Херсоне пострадали 2 человека
4 июля россияне атаковали с беспилотника двух гражданских в Херсоне.
Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОГА.
Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали мужчины, 61 и 65 лет.
"У обоих пострадавших - взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. Один из мужчин получил ранения лица, грудной клетки и живота. Другой - предплечья и ноги. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медпомощь", - говорится в сообщении ОВА.
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Hulio
показать весь комментарий04.07.2024 19:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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