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Из-за атаки российского беспилотника в Херсоне пострадали 2 человека

Росіяни з БпЛА атакували 2 людей в Херсоні

4 июля россияне атаковали с беспилотника двух гражданских в Херсоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОГА.

Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали мужчины, 61 и 65 лет.

"У обоих пострадавших - взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. Один из мужчин получил ранения лица, грудной клетки и живота. Другой - предплечья и ноги. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медпомощь", - говорится в сообщении ОВА.

Читайте: Сутки на Херсонщине: 1 человек погиб, 7 ранены. Россияне били по жилым кварталам

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беспилотник (3762) обстрел (27820) Херсон (2895)


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04.07.2024 19:25 Ответить
 
 